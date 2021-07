Eiffel Investment Group prÃ©sente son rapport dâ€™impact 2020 et se dote dâ€™une stratÃ©gie Climat & ESG ambitieuse

Acteur important du financement de la transition écologique, et pionnier de la finance d’impact, Eiffel se dote d’une nouvelle stratégie Climat & ESG destinée à conforter son leadership et à réaffirmer son ambition dans ces domaines. Articulé autour d’objectifs ambitieux et d’outils innovants, tels que le « Pack Eiffel », ce nouveau plan réaffirme la vocation d’investisseur responsable d’Eiffel au service des entreprises et de la société. Pour renforcer la contribution positive de ses investissements à la transition environnementale, Eiffel s’engage notamment à déployer dès 2022 la mesure de l’empreinte carbone sur l’ensemble de ses portefeuilles et à annoncer un objectif d’alignement bas carbone à horizon 2030. Eiffel effectuera par ailleurs une mesure de la part verte de ses fonds, alignée avec la taxonomie européenne et correspondant aux exigences des Articles 8 et 9 du SFDR, et intégrera les enjeux de biodiversité dans le processus d’investissement de certains de ses fonds.

A l’occasion de la publication de son rapport d’impact 2020, Eiffel Investment Group, acteur du financement des entreprises et pionnier de l’investissement à fort impact social et environnemental, présente des engagements forts en faveur du climat et des grandes transitions (énergétique, écologique, sociale…). Pour Fabrice Dumonteil, président et fondateur d’Eiffel : « Notre mission est d’investir pour un monde durable. En apportant aux entreprises les ressources financières nécessaires à leur croissance, notre responsabilité est de faire en sorte que cette croissance ait des impacts positifs sur l’environnement et la société.

C’est pourquoi nous avons décidé de proposer un « Pack Eiffel » à toute nouvelle entreprise financée par Eiffel, comportant un ensemble d’outils permettant à l’entreprise de se former aux enjeux ESG, de piloter sa performance extra-financière et d’intégrer les impacts sociaux et environnementaux dans la considération de sa performance. Cet engagement majeur et très concret est au cœur de la nouvelle stratégie Climat & ESG dont nous nous dotons aujourd’hui et qui renouvelle notre ambition d’être un leader sur les stratégies d’investissement à fort impact. »

Une stratégie Climat & ESG dédiée pour ancrer notre approche et jalonner nos ambitions

Eiffel Investment Group est un investisseur responsable par nature dont la mission est de financer un monde durable : le groupe a toujours fait de la prise en compte des enjeux ESG l’une des composantes capitales de son métier d’investisseur. Fort de son ADN entrepreneurial qui le pousse à mettre en place des solutions pragmatiques et innovantes produisant des résultats concrets, Eiffel est notamment le premier acteur européen à avoir mis en place dans un fonds de dette privée des covenants d’impact : la performance extra financière est placée au même niveau que la performance financière, les entreprises financées sont encouragées à avoir un impact positif sur l’environnement, sur l’emploi, sur la santé… Au regard de l’ampleur des besoins et plus que jamais convaincu par la pertinence de ses stratégies d’investissement à fort impact social et environnemental, synonymes de création de valeur ajoutée forte et durable, Eiffel Investment Group a aujourd’hui choisi de se doter d’une stratégie Climat & ESG dédiée qui lui permet d’ancrer son approche et de jalonner ses ambitions. Cette stratégie se décline en trois volets :

i) Accompagner les sociétés investies dans leurs transitions, pour renforcer la contribution positive de nos investissements à la transition environnementale et nous positionner dès 2022 sur un objectif d’alignement bas carbone à horizon 2030 ;

ii) ii) Poursuivre le développement de stratégies innovantes à impact selon une démarche renforcée et alignée sur les exigences des travaux de place et leur définition de l’investissement d’impact ;

iii) iii) Renforcer l’intégration des enjeux ESG en interne, en termes de gouvernance, de formation des collaborateurs, de mesure et de pilotage de l’exposition du Groupe aux risques ESG ou enfin de déclinaison des pratiques ESG à chacune de nos classes d’actifs.

Un engagement fort et pratique : proposer à chaque entreprise nouvellement investie un « Pack Eiffel » pour l’aider à transitionner vers un modèle bas carbone

Pour soutenir ses ambitions et en ligne avec sa conviction selon laquelle l’investissement responsable est aujourd’hui une affaire d’actions concrètes, Eiffel Investment Group s’engage à proposer à chaque entreprise nouvellement investie un « Pack Eiffel ». La mise à disposition de ce « Pack Eiffel » vise à offrir à l’entreprise un ensemble d’outils pour l’accompagner dans le pilotage de sa performance extra financière et ses impacts sociaux et environnementaux, afin que le travail de collecte de données extrafinancières ne s’inscrive pas uniquement dans une exigence de reporting. Concrètement, le « Pack Eiffel » intègre la prise en charge ou l’accompagnement dans la réalisation d’un bilan d’émission de Gaz à Effet de Serre (BEGES) pour les entreprises aux enjeux matériels, un tableau de bord comprenant les principaux indicateurs ESG, le calcul d’indicateurs plus complexes comme l’empreinte emploi, un business plan d’impact, des ressources documentaires et des formations sur les enjeux extra-financiers. Le déploiement de ce pack d’outils permettra à Eiffel d’ancrer l’accompagnement de ses investissements dans un alignement progressif avec les objectifs de l’Accord de Paris, permettant ainsi aux entreprises investies de transitionner vers des modèles d’affaires bas carbone. Dès 2021, Eiffel fera le choix d’une méthodologie d’alignement bas carbone et l’appliquera sur un périmètre pilote comprenant les fonds les plus en pointe dans ce domaine. A la vue des résultats en 2022, Eiffel s’engage à annoncer un objectif d’alignement bas carbone à horizon 2030, sur l’ensemble de ses portefeuilles, avec des déclinaisons par stratégie d’investissement.

Elargir notre couverture des enjeux climatiques : mesurer la part verte et intégrer les enjeux liés à la biodiversité

Dès 2021, Eiffel effectuera une mesure de la part verte, alignée avec la taxonomie européenne, de ses fonds correspondant aux exigences des Articles 8 et 9 du SFDR. En 2021, Eiffel formalisera un système de collecte et de mesure de l’exposition de ses actifs d’infrastructures aux enjeux liés à la biodiversité. Cet outil fera partie intégrante des processus d’investissement des fonds infrastructures et aura vocation à s’étendre aux autres stratégies d’Eiffel, en particulier le private equity. L’objectif est d’aider les participations à se familiariser avec les enjeux liés à la biodiversité, les impacts qu’elles peuvent avoir et les actions concrètes à engager.

Une année 2020 déterminante, illustrée par un nouveau rapport d’impact

L’année 2020 aura été une année déterminante dans le parcours d’Eiffel puisqu’elle aura été marquée par une collecte record de plus d’1 milliard d’euros portant les actifs du groupe nettement au-delà des 3 milliards sous gestion. Ces nouveaux engagements se sont portés principalement sur 5 nouveaux fonds ; Eiffel Gaz Vert, Eiffel Energy Transition II, Eiffel Impact Debt, Eiffel Essentiel, Nov Santé Dette Privée. Ces fonds partagent des caractéristiques communes propres à Eiffel : ils sont innovants, la plupart du temps sans équivalent, et placent la recherche d’impact positif au cœur de leur stratégie d’investissement en s’appuyant sur des expertises sectorielles très fortes et reconnues. Ces créations ont fourni une matière riche au rapport d’impact d’Eiffel, élaboré concomitamment à la stratégie ESG-Climat dont il a vocation, dans les prochaines années, à rendre compte de manière claire et transparente. Ce rapport est publié aujourd’hui et disponible sur le site.