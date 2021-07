Thierry Schott Ã©lu PrÃ©sident de Qualifelec : Â« Nous devons anticiper les Ã©volutions les nouveaux besoins du marchÃ© Â»

Depuis mercredi 23 juin, Thierry Schott est le nouveau Président de Qualifelec. Réunis en Assemblée Générale, les membres de l’Assemblée Générale de Qualifelec l’ont élu à l’unanimité à la présidence de l’organisme de qualification pour un mandat de 4 ans. Il succède à Yves Jalageas qui occupait cette fonction depuis 2017. « Je tiens avant toute chose à saluer les avancées de ces dernières années qui ont notamment permis de renforcer les différents collèges de nos instances représentatives, d’enrichir notre offre de qualification pour répondre toujours mieux aux évolutions du marché, mais aussi de fluidifier les parcours de qualification… Nous devons redoubler d’efforts pour promouvoir les vertus de la qualification auprès des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique, mais aussi auprès de l’ensemble de l’écosystème : institutionnels, donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude… Notre travail est essentiel pour garantir des travaux de qualité, des installations efficaces et performantes dans la durée. Il faut communiquer davantage, faire en sorte que le recours à des entreprises qualifiées se systématise. Nous devons enfin anticiper les évolutions réglementaires, techniques, les nouveaux besoins du marché (développement de la mobilité électrique, pilotage énergétique du bâtiment, déploiement des ENR, fibre optique, smart city…) et adapter l’offre de qualification en conséquence, agissant ainsi en faveur de la montée en compétence de l’ensemble de la filière » a déclaré Thierry Schott.

Le bureau de Qualifelec est désormais composé de :

- Thierry Schott, Président

- Philippe Mariotti, Vice-Président

- François Corre, Trésorier

- Philippe BIin, Secrétaire

- Franck Chaput

- Christophe Bellanger

- Jean-Michel Marlier

- Elika Saidi-Chalopin

Encadré

Le parcours de Thierry Schoot

Né à Strasbourg en 1954, Thierry Schott réalise ses études supérieures à l’IUT de Mulhouse (DUT Génie Electrique et DUT Gestion des entreprises et des administrations), puis rejoint rapidement l’entreprise d’électricité familiale Loeber, basée à Schiltigheim, et fondée par son grand-père en 1934. Depuis 3 ans, il partage la direction de l’entreprise avec son fils Gabriel (4ème génération). Membre du comité de la Corporation des Electriciens du Bas-Rhin de 1989 à 2010, il en assure la présidence de 1996 à 2002. Président du comité de qualification Alsace de Qualifelec de 2009 à 2017, puis Président du comité de qualification Grand Est de 2017 à 2021, Thierry Schott est également Administrateur de Qualifelec représentant le Serce depuis 2018. Il a été élu Président de Qualifelec le 23 juin 2021.