Varennes 2, extension du parc solaire de Varennes-sur-Allier (03)

Energéticien indépendant, BayWa r.e. vient de mettre en service une seconde tranche de 3,5 MWc pour la centrale solaire au sol de Varennes-sur-Allier. Baptisée Varennes 2, elle vient compléter la première tranche de 5 MWc mise en service début 2020.

Les travaux ont débuté en janvier 2021, pour aboutir fin mai à la mise en service du parc solaire à l’issue d’une phase de test. 8 200 panneaux solaires ont été installés sur un terrain de 4 ha, propriété de la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire. Au total, ce sont ainsi plus de 24 000 panneaux solaires (la première tranche en comportait 16 000) qui sont installés au croisement des routes RN209 et RN7, au Sud-Est du bourg de Varennes-sur-Allier.

9 ans de développement

Les premières études pour l’installation d’un parc photovoltaïque à Varennes-sur-Allier ont débuté en 2012, aboutissant à l’obtention d’un premier permis de construire dès 2013. Il aura néanmoins fallu attendre encore 5 ans pour que la première tranche de 5 MWc soit lauréate d’un appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie, en février 2018 (CRE4.3). L’année suivante, en 2019 c’est le projet Varennes 2 qui est à son tour désigné lauréat (CRE4.5), ouvrant la voie à sa construction.

Une centrale respectueuse de son environnement

Après la réalisation d’un diagnostic archéologique fin 2019, le projet de Varennes 2 est entré en construction début 2021. Un corridor écologique entre la partie nord et la partie sud du site a été préservé. Les abords ont fait l’objet de plantations de haies bocagères, et le site accueillera un troupeau de moutons, permettant à un éleveur de Varennes-sur-Allier de diversifier son activité agricole. L’électricité verte produite par les parcs solaires de Varennes-sur-Allier permettra d’alimenter l’équivalent d’environ 2 100 foyers, soit 4 600 personnes. La production d’énergie verte permettra d’économiser le rejet de près de 4 735 tonnes de CO 2 par an dans l’atmosphère.

Des retombées financières pour les collectivités

Au titre de l’IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux) des parcs solaires de

Varennes (1 et 2), 63 000 euros seront versés chaque année aux collectivités, répartis entre la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire (50%) et le département (50%).

Encadré

Les parcs solaires de Varennes-sur-Allier en chiffres

Varennes 1 ; Puissance 5 MWc; Varennes 2 : 3,5 MWc ; Total : 8,5 MWc

Surface au sol : 7 ha + 4 ha soit au total 11 ha

CO2 économisé 2 785 tonnes + 1 950 tonnes soit au total 4 735 tonnes

Approvisionnement : 2 700 personnes + 1 900 personnes soit au total 4 600 personnes

Panneaux : 16 000 + 8 200 soit au total 24 200