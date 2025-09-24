Colloque du SER : accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation, clÃ© de la souverainetÃ©

Le colloque du Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) a mis en avant un message central : Ã©lectrifier les usages et planifier Ã long terme pour sortir des Ã©nergies fossiles et renforcer la souverainetÃ© industrielle. MiscellanÃ©esÂ !

Le colloque du SER a eu lieu mercredi 23 septembre dernier alors que la France vit actuellement dans un flou Ã©nergÃ©tique, sans PPE garante dâ€™un avenir empreint de visibilitÃ©. Â« Les projets doivent Ãªtre exemplaires â€“ environnement, concertation et planification territoriale â€“ avec le meilleur coÃ»t pour la collectivitÃ© Â». Par ces mots, Sophie Mourlon, ouvre tous les champs des possibles pour les projets EnR. Elle souligne par ailleurs Â« le soutien de lâ€™Ã‰tat Â» Ã toutes les Ã©nergies renouvelables, malgrÃ© lâ€™inertie politique gÃ©nÃ©rale dâ€™un pays sous gouvernement dÃ©missionnaire.

Lâ€™Ã©lectrification de la consommation et la sobriÃ©tÃ© sont jugÃ©es prioritaires. Des signaux positifs sur la transformation de la demande, comme lâ€™Ã©lectrification des quais des grands ports, commencent Ã poindre. A Marseille, Enedis a investi 1 Mâ‚¬ car les navires ne veulent plus faire tourner les moteurs diesel pour avoir de lâ€™Ã©lectricitÃ© pour le quotidien des occupants. Enedis veut accÃ©lÃ©rer dans ce sens, ce qui suppose dâ€™amÃ©nager la loi ZAN pour disposer de foncier. Ce qui suppose aussi de continuer Ã flexibiliser les Ã©nergies renouvelables pour bien phaser production et consommation, dâ€™oÃ¹ lâ€™importance de lâ€™Ã©volution des heures pleines et heures creuses, notamment.

La dÃ©carbonation â€“ ou Â«Â dÃ©fossilisationÂ Â» comme lâ€™appelle Jean-Luc Fugit â€“ va de pair avec lâ€™industrialisation de la France, qui crÃ©era des emplois tout en rÃ©duisant la dÃ©pendance technologique du pays. Toutefois, selon Total Energies, Â«Â il faut choisir nos batailles et ne pas vouloir Ãªtre sur tous les segments de la chaÃ®ne de valeur. Les Chinois sont trÃ¨s compÃ©titifs sur les cellules, les stocks sont grands. En revanche, allons sur lâ€™assemblage en France, qui fait sens du point de vue de lâ€™intensitÃ© carbone.Â Â»

Ã€ lâ€™Ã©chelle mondiale, Â« 2 trillions de dollars dâ€™investissement en 2024 Â» sont engagÃ©s dans les Ã©nergies propres, note Kate Power (BloombergNEF), mais lâ€™Europe a reculÃ© de 7 %. Les coÃ»ts baissent dans lâ€™Ã©olien offshore et les batteries, mais Â« la dÃ©carbonation de lâ€™industrie en Europe se fait sur Â«Â rocky groundÂ Â», un terrain rocailleux Â».

RTE rappelle prÃ©voir Â« 100 milliards dâ€™euros sur 15 ans Â» pour renforcer les rÃ©seaux de transport indispensables Ã lâ€™Ã©lectrification, anticipant lâ€™arrivÃ©e de grands data centers par exemple, et aimerait faciliter lâ€™implantation en France dâ€™une usine de cÃ¢bles sous-marins, mais attend une clarification par lâ€™Etat des objectifs en volumes sur lâ€™Ã©olien offshore. Enedis gÃ¨re Â« 28 GW dans la file dâ€™attente Â» et travaille Ã donner plus de visibilitÃ© aux porteurs de projets sur les capacitÃ©s de raccordement disponibles, grÃ¢ce Ã de nouvelles cartes en open data. Les industriels insistent sur la compÃ©titivitÃ© : Â« lâ€™Ã©lectrification des usages est un surcoÃ»t et personne nâ€™est prÃªt Ã mettre le prix sur un tube dâ€™acier dÃ©carbonÃ© Â», rÃ©sume France Industrie. EDF souligne quâ€™en 2024 Â« 60 % de lâ€™Ã©nergie consommÃ©e vient encore du fossile Â» et que les EnR doivent peser de maniÃ¨re grandissante dans lâ€™Ã©conomie nationale, elles qui reprÃ©sentent dÃ©jÃ 160 000 emplois.

Au-delÃ des technologies, les intervenants demandent simplification administrative et partage de la valeur avec les territoires. Â« 84 % des FranÃ§ais ont une image positive des EnR Â», rappelle Engie, mais Â« il faut plus de 8 ans pour construire une Ã©olienne Â». Le syndicat dâ€™Ã©nergie des CÃ´tes dâ€™Armor Ã©voque lâ€™intÃ©rÃªt des projets Ã gouvernance partagÃ©e et les cercles vertueux Ã rechercher Ã travers les dividendes issus des sociÃ©tÃ©s de production dâ€™EnR, qui peuvent servir Ã financer dâ€™autres projets dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral localement.

Tous – Ã la voix de lâ€™intervenant RN prÃ¨s – appellent Ã ne pas opposer les EnR et le nuclÃ©aire, et les EnR entre elles (Dalkia Ã©voque son envie de faire plus de gÃ©othermie, pour le chauffage mais aussi le froid), ainsi quâ€™Ã un cadre rÃ©glementaire stable pour sÃ©curiser les investissements. Â«Â Le couac sur lâ€™AOS qui doit Ãªtre modifiÃ© nâ€™est pas fait pour aiderÂ Â» indique Elmy. Car sur la durÃ©e, Â«Â il nous faut des Ã©nergies renouvelables abondantes et les moins chÃ¨res possiblesÂ Â» rappelle la CRE. La question de la cohÃ©rence entre les trajectoires PPE et SNBC est posÃ©e.

Des dÃ©putÃ©s des diffÃ©rents partis (RN, France Insoumise, PS, Ecologistes, En marche, non inscrit â€“ LR excusÃ©) ont clÃ´turÃ© la journÃ©e dans un dÃ©bat sur la nÃ©cessitÃ© ou non dâ€™une loi pour boucler la PPE3, tant attendue. Et Jules Nyssen de conclure sur lâ€™urgence de disposer dâ€™un texte. Â«Â ArrÃªtons avec lâ€™idÃ©e dâ€™un vol dÃ©mocratique de la PPEÂ Â». Il sera toujours temps en 2027 de remettre les compteurs Ã zÃ©ro.