Eiffage rÃ©alise quatre centrales photovoltaÃ¯ques dans le cadre du programme NOOR Atlas au Maroc

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes, rÃ©alise pour le compte de MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy) quatre centrales photovoltaÃ¯ques et leur raccordement au rÃ©seau dans le cadre du programme NOOR Atlas au Maroc.

Le programme NOOR Atlas vise Ã rÃ©duire la dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique du Maroc et de renforcer sa capacitÃ© de production Ã©lectrique en capitalisant sur le taux dâ€™ensoleillement exceptionnel du pays. Il contribue par ailleurs au dÃ©veloppement de la filiÃ¨re solaire nationale.

Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes est en charge de la conception, la fourniture, la construction, lâ€™installation, la mise en service et lâ€™exploitation-maintenance pendant sept ans de quatre centrales solaires au Nord-Est du Royaume dâ€™une puissance totale de 225 MWc : NOOR Ain Beni Mathar (121 MWc), NOOR Enjil (42 MWc), NOOR Boundnib (33 MWc) et NOOR Bouanane (29 MWc). Les travaux ont dÃ©butÃ© dÃ©but 2026 pour une livraison prÃ©vue mi-2027.

Premier installateur europÃ©en de centrales au sol clÃ©s en main avec plus de 130 centrales photovoltaÃ¯ques construites dans le monde, Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes participe activement au dÃ©veloppement de grandes infrastructures renouvelables. Ce projet illustre la capacitÃ© du Groupe Ã accompagner les territoires dans leur transition Ã©nergÃ©tique et le renforcement de leur mix Ã©nergÃ©tique.