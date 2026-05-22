Contre les politiques renouvelables europÃ©ennes, le lobby nuclÃ©aire franÃ§ais est Ã  lâ€™Å“uvre

Bernard Accoyer, prÃ©sident de PNC (Patrimoine NuclÃ©aire et Climat) entretient une relation Ã©pistolaire intense et soutenue avec le prÃ©sident de la RÃ©publique Emmanuel Macron. Par des courriers datÃ©s du 8 dÃ©cembre 2025, du 29 janvier 2026 et du 16 mars 2026, qui ont toujours le mÃªme objet, Bernard Accoyer alerte Emmanuel Macron sur Â«Â les consÃ©quences dÃ©lÃ©tÃ¨res gravissimes quâ€™aurait lâ€™adoption du projet de Â« Paquet RÃ©seaux Â» dÃ©fendu par la Commission europÃ©enneÂ Â».

Lâ€™objectif du projet Â«Â Paquet RÃ©seauxÂ Â» de moderniser et dâ€™Ã©tendre l’infrastructure de rÃ©seau, vÃ©ritable Ã©pine dorsale du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique europÃ©en, afin que tout son potentiel puisse Ãªtre exploitÃ©. LeÂ train de mesures sur les rÃ©seaux europÃ©ensÂ et l’initiative Â« Autoroutes de l’Ã©nergie Â», proposÃ©es par la Commission, favoriseront des flux d’Ã©nergie efficaces dans tous les Ã‰tats membres, en intÃ©grant une Ã©nergie propre moins chÃ¨re et en accÃ©lÃ©rant l’Ã©lectrification. Cela contribuera Ã faireÂ baisser les prix de l’Ã©nergieÂ et Ã Â faire en sorte que le coÃ»t de la vie reste abordable pour tous les EuropÃ©ens.Â Ces mesures garantiront un approvisionnementÂ sÃ»r et fiableÂ alors que l’Europe se dÃ©tourne des importations d’Ã©nergie russe et des fossiles du Golfe pour parvenir Ã l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique.

Mettre rapidement en Å“uvre l’initiative Â« Autoroutes de l’Ã©nergie Â», suppose Ã©galement dâ€™accÃ©lÃ©rer l’octroi de permis pour les projets dans le domaine des Ã©nergies renouvelables, les projets de stockage et les stations de recharge. Une perspective qui fait frÃ©mir Bernard Accoyer. Ce dernier supplie donc le prÃ©sident de la RÃ©publique Â«Â dâ€™exiger, face lâ€™activisme actuel de la Commission, que la France affiche explicitement son opposition dÃ©terminÃ©e au projet de Â« Paquet RÃ©seaux Â». Lâ€™idÃ©ologie hors sol, qui prÃ©vaut dans les services de la Commission – hostile au nuclÃ©aire franÃ§ais, mais soutenue par plusieurs Ã‰tats Â« amis Â» – a conduit Ã multiplier les initiatives au cours du premier semestre 2026, afin de lever les verrous administratifs et financiers susceptibles de freiner lâ€™adoption du projet. Ainsi, la Commission a lancÃ© la communication AccelerateEU le 22 avril 2026, demandant au Parlement et au Conseil d’accÃ©lÃ©rer les nÃ©gociations en vue dâ€™une adoption dÃ©finitive avant la fin de l’annÃ©e 2026. Une Task Force Â« Union de l’Ã©nergie Â» a Ã©tÃ© mise en place pour arbitrer plus rapidement les blocages politiques entre Ã‰tats membres. L’initiative la plus concrÃ¨te pour gagner du temps est la proposition de Directive sur l’accÃ©lÃ©ration des permis, instaurant une limite de 2 ans pour l’octroi des permis de construction de rÃ©seaux et considÃ©rant dâ€™emblÃ©e que les infrastructures de rÃ©seau relÃ¨vent de Â« l’intÃ©rÃªt public majeur Â» ce qui simplifie les Ã©valuations environnementales.Â Â»

Bernard Accoyer plaide pour une action forte et urgente, pour une intervention la plus ferme possible dâ€™Emmanuel Macron au prochain Conseil EuropÃ©en. Parmi les raisons invoquÃ©es Ã cette opposition frontale du projet Â«Â Paquet RÃ©seauxÂ Â», le prÃ©sident du PNC fait Ã©tat de la fragilisation du rÃ©seau, de son coÃ»t Ã©valuÃ© Ã 1Â 200 milliards dâ€™euros, de la disparition du libre choix du mix Ã©nergÃ©tique pour un pays membre et donc dâ€™une perte de souverainetÃ©. Â«Â Demander Ã notre nuclÃ©aire dâ€™assurer la compensation de la variabilitÃ© de lâ€™Ã©olien et, Ã fortiori, du solaire europÃ©ens est techniquement irrÃ©aliste et contraire aux intÃ©rÃªts de la France, qui a assurÃ© totalement le financement de son parc nuclÃ©aire Â» Ã©crit Bernard Accoyer. Lâ€™exception franÃ§aise de lâ€™atome est devenue un sujet Ã©minemment politique. A quelques mois des prÃ©sidentielles, le lobby nuclÃ©aire compte peser sur les dÃ©bats. Nâ€™en doutons-pasÂ !