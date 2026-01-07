DÃ©veloppement des rÃ©seaux Ã©lectriques intelligents : la CRE publie son rapport et identifie encore des dÃ©fis Ã  relever

Dans le contexte des objectifs franÃ§ais et europÃ©ens de neutralitÃ© carbone Ã lâ€™horizon 2050, les rÃ©seaux intelligents (dits Â« smart grids Â») reprÃ©sentent un levier dâ€™optimisation du systÃ¨me Ã©lectrique et un atout majeur pour lâ€™Ã©lectrification des usages. Ils permettent dâ€™accÃ©lÃ©rer les raccordements, dâ€™optimiser les nouveaux investissements dans les infrastructures de rÃ©seaux et dâ€™aider les consommateurs Ã jouer un rÃ´le actif dans cette transformation. La CRE accompagne depuis plusieurs annÃ©es leur dÃ©ploiement, notamment par le suivi des expÃ©rimentations, la rÃ©gulation incitative des gestionnaires de rÃ©seaux et le bac Ã sable rÃ©glementaire. Elle publie ce jour son deuxiÃ¨me rapport sur la performance des gestionnaires des rÃ©seaux de transport et de distribution de lâ€™Ã©lectricitÃ©, sâ€™appuyant sur une sÃ©rie dâ€™indicateurs fournis par ces derniers.Â

Dans lâ€™ensemble la CRE constate que les technologies numÃ©riques sont largement dÃ©ployÃ©es et utilisÃ©es de maniÃ¨re industrielle Ã tous les niveaux des rÃ©seaux dâ€™Ã©lectricitÃ©, ce qui place les gestionnaires de rÃ©seaux franÃ§ais en bonne position par rapport Ã leurs homologues. La bonne utilisation de ces technologies gÃ©nÃ¨re des Ã©conomies significatives pour le consommateur. Toutefois, la CRE estime que les gestionnaires de rÃ©seaux peuvent encore aller plus loin alors que le systÃ¨me est en pleine transformation.Â Les performances des gestionnaires de rÃ©seaux sont Ã©valuÃ©es au travers de trois grandes prioritÃ©sÂ : lâ€™optimisation des raccordements pour accÃ©lÃ©rer lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables et des nouveaux usages, la mobilisation de nouveaux outils et flexibilitÃ©s pour amÃ©liorer les rÃ©seaux et la fourniture de nouveaux services aux utilisateurs en exploitant les donnÃ©es.

Optimiser les raccordements pour accÃ©lÃ©rer lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables et des nouveaux usages

Alors que les demandes de raccordement sont en forte hausse et que les dÃ©lais de rÃ©alisation sont longs, les rÃ©seaux intelligents peuvent concourir Ã amÃ©liorer la situation. La CRE constate que les premiers recours Ã des solutions de raccordement optimisÃ©es pour lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables et du stockage apportent des bÃ©nÃ©fices significatifs en termes de rÃ©duction des dÃ©lais et de maitrise des coÃ»ts, et appelle donc Ã la poursuite de leur gÃ©nÃ©ralisation. Ainsi, les raccordements flexibles se dÃ©veloppent peu Ã peuÂ : cinq parcs EnR ont Ã©tÃ© raccordÃ©s en offres de raccordement alternatives Ã modulation de puissance en 2023 et 15 en 2024, gÃ©nÃ©rant 600kâ‚¬/MW dâ€™Ã©conomies en 2024. Cette tendance doit Ãªtre amplifiÃ©e notamment avec un assouplissement de lâ€™encadrement.Â La CRE relÃ¨ve ensuite une forte accÃ©lÃ©ration des raccordements anticipÃ©s (1 projet sur 20 en BT>36kVA, soit 200 MW en 2024) avec des impacts significatifs en termes de rÃ©duction des dÃ©lais de raccordement (passage de 5 ans Ã moins dâ€™un anÂ !).Â Elle note Ã©galement la mise Ã disposition de capacitÃ©s supplÃ©mentaires pour les stockages, avec un quart de la file dâ€™attente des projets de stockage (soit 2,8 GW) ayant souscrit Ã une offre de raccordement optimisÃ©e.Â Si elle constate de vÃ©ritables progrÃ¨s pour le raccordement de la production et du stockage, la CRE regrette le nombre insuffisant dâ€™offres innovantes de raccordement pour les consommateurs, notamment pour les infrastructures de recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques, ou encore pour les clients industriels. Ces offres sont essentielles Ã lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification des usages.

Mobiliser de nouveaux outils et flexibilitÃ©s pour amÃ©liorer les rÃ©seaux

La CRE estime que les gestionnaires de rÃ©seaux doivent poursuivre les travaux relatifs Ã la mobilisation des flexibilitÃ©s offertes par les diffÃ©rents utilisateurs, en les intÃ©grant dans le dimensionnement de leur rÃ©seau et en dÃ©veloppant la contractualisation par appel dâ€™offre. La CRE constate en effet un rÃ©el dÃ©veloppement de nouvelles sources de flexibilitÃ©, quâ€™elle appelle Ã amplifier encore, conformÃ©ment Ã ses directives partagÃ©es dans le TURPE 7Â :

Doublement du volume de capacitÃ© de batteries pour la rÃ©serve primaire (entre 2022 et 2024), dÃ©jÃ 8% des activations pour la rÃ©serve secondaire.

Doublement de la puissance cumulÃ©e des effacements pour la participation Ã NEBCO* (passant de 5,7GW en 2022 Ã 10,9GW en 2024) pour un volume effacÃ© de 56 GWh en 2024.

La CRE tire un bilan contrastÃ© de lâ€™utilisation des flexibilitÃ©s pour la rÃ©solution des congestions locales. Elle relÃ¨ve lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des nouveaux automates de zone adaptatifs (NAZA) et le doublement du nombre de lignes HTB Ã©quipÃ©es de dynamic line ratings. Dans le mÃªme temps elle considÃ¨re que les volumes contractualisÃ©s et activÃ©s de flexibilitÃ©s pour la rÃ©solution de congestions de rÃ©seaux localisÃ©s sont encore trop faibles, bien quâ€™amenÃ©s Ã augmenter avec la multiplication des appels dâ€™offres de flexibilitÃ©s locales.Â En outre, si la modulation de la production EnR donne de bons rÃ©sultats (+18 GW de capacitÃ© dâ€™accueil sans nouveaux travaux, soit 1,8 milliard dâ€™euros dâ€™Ã©conomies en matiÃ¨re dâ€™investissement) et si le projet Reflex dâ€™Enedis a gÃ©nÃ©rÃ© 5,8 millions dâ€™euros dâ€™Ã©conomies en 2023 et 2024, les Ã©crÃªtements EnR ne doivent pas Ãªtre lâ€™unique levier de flexibilitÃ©. La CRE appelle donc RTE et Enedis Ã mobiliser des alternatives telles que le stockage et la flexibilitÃ© de la demande.Â Enfin, la CRE note des bÃ©nÃ©fices trÃ¨s concrets au pilotage dynamique du rÃ©seau optimisÃ© grÃ¢ce Ã la collecte de donnÃ©esÂ : la dÃ©tection des pannes Ã distance, la maintenance et lâ€™identification prÃ©dictives des dÃ©fauts et lâ€™optimisation de lâ€™utilisation du rÃ©seau.

Fournir de nouveaux services aux utilisateurs en exploitant les donnÃ©es

La CRE demande aux gestionnaires de rÃ©seaux de continuer Ã veiller Ã la fiabilitÃ© des donnÃ©es quâ€™ils mettent Ã disposition des acteursâ€¯compte tenu de leur rÃ´le essentiel dans le dÃ©veloppement de nouvelles offres et de services intelligents au bÃ©nÃ©fice du systÃ¨me Ã©lectrique et du consommateur. La CRE souligne notamment le rÃ´le essentiel jouÃ© par le compteur Ã©voluÃ©, particuliÃ¨rement bien dÃ©ployÃ© en France, qui permetÂ :

De rÃ©aliser des Ã©conomies significatives (1,7 milliard dâ€™euros entre 2017 et 2024)

De proposer de nouveaux services, comme lâ€™accÃ¨s aux courbes de charge (activÃ© pour 11 millions de points de livraison)

aux fournisseurs de proposer des offres innovantes avec des diffÃ©renciations tarifaires.

Les donnÃ©es rÃ©coltÃ©es et partagÃ©es sont de plus en plus nombreuses et variÃ©es (cartographie des rÃ©seaux, capacitÃ©, production, consommation, stockage). Elles sont aussi de plus en plus consultÃ©es par les consommateurs sur les open data, dont la frÃ©quentation a quasiment quadruplÃ© depuis 2021, passant de 10 000 visiteurs Ã 38 500 en 2024. Enfin, la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie Ã©met une sÃ©rie de recommandations pour rÃ©pondre aux freins et faiblesses identifiÃ©s dans le rapport.

