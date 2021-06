Chili : Inauguration de Cerro Dominador, la plus grande centrale solaire thermique dâ€™AmÃ©rique du Sud

La centrale Cerro Dominador, construite par un consortium formé par Abengoa et Acciona pour EIG Global Energy Partners, dispose d’une capacité de 110 MW auxquels s’ajoutent les 100 MW d’une centrale PV voisine déjà construite. Une combinaison des deux technologies unique en Amérique latine. Et cela se passe dans le désert d’Atacama à l’ensoleillement record !

Le 8 juin dernier, la centrale solaire thermique de Cerro Dominador a été officiellement inaugurée En présence du président du Chili, Sebastián Piñera, du ministre de l’Énergie et des Mines, Juan Carlos Jobet, ainsi que des représentants du client et le groupement de construction. Elle a été construite par un consortium formé par Abengoa et Acciona et dans lequel Abengoa agit en tant que constructeur et partenaire technologique, pour la société EIG Global Energy Partners. La centrale a été érigée dans la ville chilienne de María Elena, dans le désert d’Atacama (région d’Antofagasta), l’une des régions où le rayonnement solaire est le plus élevé au monde.

Une capacité de stockage de 17,5 heures

Le consortium de construction a remporté ce contrat en 2018. Le projet consistait en la construction d’une tour-usine solaire thermique, qui a rejoint la centrale photovoltaïque de 100 MW construite par Abengoa et déjà en service. Cet ensemble forme le premier complexe d’énergie renouvelable qui combine les deux technologies à travers le continent. La centrale solaire thermique de Cerro Dominador a une capacité de stockage thermique en sels fondus de 17,5 heures, grâce à un système de stockage thermique pionnier conçu et développé par Abengoa, et est capable de générer de l’énergie propre de manière pendant 24 heures. Le champ solaire, de plus de 700 hectares, compte 10 600 héliostats qui dirigent le rayonnement solaire vers un récepteur situé à 252 mètres de haut. On estime que l’usine permettra d’économiser l’émission de plus de 400 000 tonnes de CO2 par an. Au total, le complexe évitera 630 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an.

Jusqu’à mille emplois sur le site

La construction de la centrale solaire thermique de Cerro Dominador a contribué de manière significative au développement économique local avec la création de plus de mille emplois à l’acmé du projet de construction, employant un grand nombre d’habitants des communes de la région. En tant que constructeur et partenaire technologique du projet, Abengoa apporte tout son savoir-faire dans la construction de centrales solaires thermiques, avec une expérience de plus de 30 ans. L’entreprise a développé et construit des centrales d’une puissance installée de 2,2 GW, ce qui représente 34 % de la capacité installée dans le monde. Parmi ses derniers projets à fort impact, sa participation à la construction du plus grand complexe solaire du monde à Dubaï, actuellement en cours d’exécution.