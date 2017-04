ees Europe: les innovations pour les accumulateurs stationnaires et mobiles

Le plus grand salon professionnel d’Europe pour les batteries et systèmes d’accumulation d’énergie, ees Europe, s’accompagnera cette année aussi d’un programme-cadre riche et varié. Il aura lieu du 31 mai au 02 juin 2017 à la Messe München. Plusieurs événements incontournables seront organisés en complément du salon : l’ees Europe Conference, une exposition spéciale sur l’électromobilité ainsi que la remise du prix ees AWAARD qui récompense des solutions et des produits prometteurs pour le stockage d’énergie stationnaire et mobile.

Le marché des accumulateurs d’énergie évolue. Les batteries et systèmes d’accumulation d’énergie sont de plus en plus en mesure grâce à des technologies innovantes de stocker de grandes quantités d’énergie de sources renouvelables. Le potentiel de stockage ou de distribution de l’électricité photovoltaïque est loin d’être épuisé et de nouvelles possibilités ne cessent d’apparaître sur le marché, par exemple avec des systèmes d’accumulateurs mobiles. Le salon lui-même est la preuve que le marché est en pleine expansion puisqu’il enregistre un nombre record d’exposants : 270 entreprises sur 17 500 m2 sont attendues en 2017.

Avec Intersolar Europe, près de 400 exposants sur un total de 1 200 présenteront des techniques d’accumulateurs d’énergie. Les raisons de cette croissance effrénée sont multiples. « Les moteurs du développement des accumulateurs d’énergie sont surtout de nature écologique, économique et sociopolitique, car ils préservent les ressources finies, permettent l’utilisation flexible des énergies renouvelables et offrent une grande sécurité d’approvisionnement », explique Markus Hoehner, fondateur et directeur de l’Union internationale pour les batteries et le stockage d’énergie (International Battery and Energy Storage Alliance, IBESA) qui est partenaire du forum ees pour la quatrième fois.

Faire le plein d’électricité : exposition spéciale « E-Mobility & Renewable Energy »

La réussite de la transition énergétique passe inévitablement par les énergies renouvelables et leur stockage. L’électromobilité jouera un rôle central à l’avenir. Le nombre des voitures électriques est en constante augmentation. Selon Bloomberg New Energy Finance, il devrait y avoir plus de 100 millions de véhicules dans le monde en 2030. C’est une raison suffisante pour discuter de l’importance des voitures électriques dans le mix énergétique et présenter des technologies, des modèles commerciaux et des concepts pour les accumulateurs mobiles et les solutions de charge. Telle est la mission assurée par l’exposition spéciale « E-Mobility & Renewable Energy » (hall B1, stand B1.170). Les participants y présenteront des solutions pour une mobilité écologique pendant les trois jours du salon.

L’ees Europe Conference : l’alliance des accumulateurs stationnaires et mobiles

L’automobile est un des thèmes phares du salon ees Europe 2017 comme en témoigne l’éventail thématique de la conférence organisée en parallèle. Les présentations et les débats d’experts seront axés pour la première fois sur les systèmes de stockage automobiles, l’intégration des accumulateurs ou bien encore le vehicle to grid (V2G) et le degré de flexibilité des accumulateurs des véhicules électriques. Les systèmes d’accumulation stationnaires joueront aussi un grand rôle pendant la conférence. La question n’intéresse pas seulement les propriétaires de maisons, mais aussi les commerçants, les sites industriels et les fournisseurs d’énergie. En conséquence, les participants discuteront des marchés mondiaux pour les accumulateurs, de nouvelles technologies pour les batteries rechargeables et échangeront sur la production et la sécurité des batteries, les technologies d’accumulateurs alternatives sans batteries et les installations d’alimentation sans interruption (ASI). La conférence aura lieu les 30 et 31 mai 2017.

Le prix ees AWARD récompense les tendances et les évolutions

Les organisateurs décerneront le prix ees AWARD pour la quatrième fois consécutive. Les lauréats seront des solutions innovantes pour le stockage mobile et stationnaire de l’électricité tout au long de la chaîne de création de valeur des composants aux applications concrètes et aux modèles commerciaux en passant par la fabrication. Cette récompense de renom est une source de prestige pour les finalistes et les gagnants et reflète les évolutions de la branche au fil des ans : si l’accent portait initialement sur les solutions innovantes pour le stockage de l’électricité régénérative, la baisse des coûts de production et la simplification des systèmes sont devenues de plus en plus importantes. En 2016, les récompenses se sont concentrées sur l’optimisation de l’autoconsommation et la stabilisation des réseaux électriques et des microréseaux.Quelles seront les tendances à l’honneur en 2017 ? Vous le saurez en assistant à la remise du prix ees AWARD le 31 mai 2017 au forum de l’innovation et des applications (hall A4, stand A4.530).

Forum ees

Pendant les trois jours du salon, les experts rendront compte dans le cadre du forum ees des évolutions les plus récentes dans le domaine des accumulateurs d’énergie (hall B1, stand B1.151). La session « Les innovations liées à l’électromobilité au salon ees Europe » sera un des temps forts. L’après-midi du deuxième jour, les exposants et les participants à l’exposition spéciale E-Mobility ainsi que différentes start-ups présenteront brièvement leurs solutions. D’autres sessions passionnantes attendent les visiteurs. Citons notamment celles intitulées « Grands accumulateurs : modèles commerciaux du nouveau monde de l’énergie » et « Petits et grands accumulateurs : la différenciation comme avantage concurrentiel ? » ainsi que les présentations des finalistes du prix ees AWARD. L’Union internationale pour les batteries et le stockage d’énergie (International Battery and Energy Storage Alliance, IBESA) est co-organisatrice du forum ees.

ees Europe 2017 aura lieu du 31 mai au 2 juin en parallèle d’Intersolar Europe à la Messe München. L’ees Europe Conference sera organisée les 30 et 31 mai à l’ICM Internationales Congress Center München.

