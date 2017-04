Enphase Energy annonce son partenariat avec l'installeur Suisse Â« systÃ¨mes solaires Â» Younergy

Enphase, entreprise spécialiste des technologies solaires résidentielles et premier fournisseur mondial de micro-onduleurs, annonce son partenariat avec Younergy, installateur suisse de systèmes solaires photovoltaïques, qui équipe désormais 90% de ses installations Younergy avec les solutions Enphase.

Younergy joue un rôle clé dans la transition énergétique suisse avec une volonté d’utiliser 100% d’énergies renouvelables. Une des innovations majeures de la société est la création d’un abonnement solaire (PPA) permettant aux propriétaires suisses d’installer un système solaire photovoltaïque sans apport financier. Ainsi, le client paie uniquement pour l’énergie produite par le système par le biais d’une facture trimestrielle.

« La technologie de micro-onduleurs d’Enphase garantit la qualité de notre offre solaire à nos clients» déclare Pedro Miranda, fondateur de Younergy. « La qualité proposée par Enphase et leur garantie de 20 ans permettent à Younergy d’offrir le tarif d’électricité solaire le plus bas tout en optimisant la production d’énergie et la performance. »

La première volonté de Younergy était de trouver un partenaire capable d’optimiser la performance de chaque panneau. Les produits proposés par Enphase apportent des avantages considérables en termes de facilité d’installation des produits, de gain de place et d’optimisation de la productivité : des points importants pour les clients de Younergy. La société utilise son propre logiciel de monitoring « My Younergy » qui communique avec la solution Enlighten Software proposée par Enphase. Ainsi, les propriétaires peuvent suivre leur production d’énergie en direct et surveiller l’état de leur système depuis une interface simple et conviviale. Younergy prépare également une nouvelle offre photovoltaïque pour 2017 qui intégrera les nouvelles batteries AC Enphase.

« Travailler avec Younergy a aidé Enphase à développer sa présence sur les installations solaires suisses, » déclare Gerald Semenjuk, directeur régional pour la France et la Suisse, Enphase Energy. « La suisse présente un marché solaire résidentiel important et nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme Younergy pour proposer et fournir des solutions d’énergie. »

