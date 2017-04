Enerfip : plus de 200 000 â‚¬ levÃ©s grÃ¢ce Ã  l'Ã©lan citoyen pour sa centrale photovoltaÃ¯que de Luc Sur Aude

Le 17 mars dernier marquait le lancement officiel de la collecte du projet « Parc Solaire Photovoltaïque Citoyen 1, 2, 3 Soleil » porté par la Commune de Luc-sur-Aude. Enerfip, la plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables, a largement mobilisé les riverains autour de ce projet éco-citoyen. Résultats : l’objectif de 190 000 € a été atteint et même dépassé en moins de 2 semaines grâce à des citoyens séduits par le projet. Retour d’expérience de deux investisseurs convaincus par la démarche.

Succès d’un projet éco-citoyen mené par Enerfip

En à peine 2 semaines, l’objectif des 190 000 € collectés a donc été largement atteint (225 400 € au 05 avril) grâce à l’exceptionnelle mobilisation locale suscitée par ce premier projet citoyen d’énergie renouvelable dans l’Aude. Grâce à la participation de plus de 185 éco-investisseurs au 05 avril 2017 -dont 56% proviennent de la Région Occitanie- cette campagne de financement participatif répond à l’ambition de la Commune de Luc-sur-Aude d’impliquer concrètement la population locale qui souhaite épargner de manière éthique et responsable.

Dans le cadre de cette campagne de financement participatif, quatre permanences d’information ont été organisées par la plateforme de financement participatif Enerfip à la mairie de Luc-Sur-Aude durant lesquelles plus de 40 000 € ont été levés, soit 21 % de l’objectif de la collecte. Ces permanences d’information et d’assistance à l’investissement sont des services exclusifs et différenciants proposés par Enerfip.

« Nous avons pleinement conscience de l’importance d’être ‘sur le terrain’, au plus près des citoyens directement impactés par les retombées économiques, sociales et financières du projet qui s’implante sur leur territoire. Nous pouvons ainsi expliquer, renseigner, répondre aux questions, et surtout conseiller individuellement », indique Pauline Georgel, Directrice Relation Investisseurs chez Enerfip.

Ouvertes à tous, ces permanences sont l’occasion d’échanger avec les citoyens sur différentes thématiques, qu’il s’agisse du financement participatif, ce tout nouvel outil d’épargne et d’investissement, des projets d’énergie renouvelable mis en ligne sur enerfip.fr après une sélection rigoureuse ou encore des modalités d’investissement chez Enerfip. D’autre part, elles offrent la possibilité aux personnes soucieuses d’agir en faveur des projets de leur territoire mais qui ne sont pas familières avec l’outil Internet de bénéficier, sur place, d’une assistance personnalisée et rassérénante.

Transition énergétique : le film Demain comme un déclencheur

Vendredi 24 mars dernier, à la mairie de Luc-Sur-Aude, les éco-citoyens ont ainsi été nombreux à participer à l’une des permanences mises en place pour le projet citoyen « 1,2,3 Soleil », enthousiastes à l’idée de pouvoir s’investir et investir directement dans des projets d’énergie renouvelable qui structurent l’avenir énergétique et économique de leur commune.

« Le film Demain a été mon déclic avec la prise de conscience que chacun peut agir à son échelle en faveur de la transition énergétique. Jusqu’à présent, il était impossible ou très compliqué d’investir dans des projets d’énergie verte. Le financement participatif avec Enerfip est une façon d’œuvrer concrètement pour la transition énergétique en mettant le pied à l’étrier », confie Étienne C. qui a déjà placé son épargne dans deux projets depuis son inscription sur la plateforme : le « Parc éolien de Planèze » porté par CNR en Ardèche et le « Parc Solaire citoyen 1,2,3 Soleil » de Luc-Sur-Aude donc.

Pour Yvonne V., habitante de la commune, c’est une grande première : « J’habite le village où s’implante le projet et j’ai donc forcément entendu parler de cette belle initiative citoyenne. Ces permanences d’information sont très utiles surtout pour les non-initiés : le jargon est technique et le montage semble complexe de prime abord ; en ce sens, la présence de l’équipe Enerfip, accueillante, impliquée et positive, m’a permis d’obtenir les réponses à mes questions et de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du projet comme de la campagne de financement participatif. La dimension citoyenne du financement participatif m’a motivée. Je suis heureuse d’apporter ma ‘petite contribution’ pour la sauvegarde de la planète et de participer à une démarche en laquelle je crois, tant pour le côté écologique que pour le côté participatif ! », soutient Yvonne V., qui réfléchit déjà au prochain projet auquel elle pourra contribuer via enerfip.fr.

Encadré

Enerfip en quelques chiffres

Chiffres clés : – Date de création : 2014 – Obtention de l’agrément CIP : avril 2015 – Effectif : une dizaine de collaborateurs – Communauté Enerfip : 2600 membres. Depuis le lancement du site enerfip.fr en Septembre 2015, ce sont 15 collectes qui ont été réussies pour un total de plus de 3 millions d’€ collectés en un an et demi seulement.

