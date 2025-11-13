ees Europe : HYDROGEN DIALOGUE rejoint The Smarter E Europe

Lâ€™hydrogÃ¨ne joue un rÃ´le clÃ© dans la transition vers une Ã©conomie respectueuse du climat reposant sur les Ã©nergies renouvelables et des solutions intelligentes pour des processus industriels efficaces et Ã©coresponsables. Cette importance se reflÃ¨te aussi dans la future orientation dâ€™HYDROGEN DIALOGUE : l’Ã©vÃ©nement, qui se tenait jusque-lÃ Ã MesseNÃ¼rnberg, rejoindra The smarter E Europe, la plus grande alliance europÃ©enne de salons pour le secteur de lâ€™Ã©nergie. Ce changement permettra Ã la plateforme des technologies et applications utilisant lâ€™hydrogÃ¨ne de se rapprocher des acteurs majeurs des Ã©nergies durables et de continuer sa success-story. ConcrÃ¨tement, HYDROGEN DIALOGUE sâ€™intÃ©grera Ã ees Europe, le salon professionnel des batteries et systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie le plus grand et le plus international dâ€™Europe. ees Europe se tiendra du 23 au 25 juin 2026 Ã la Messe MÃ¼nchen sous lâ€™Ã©gide de The smarter E Europe. Les organisateurs attendent plus de 2800 exposants et plus de 100 000 visiteurs.

Lâ€™intÃ©gration dâ€™HYDROGEN DIALOGUE renforce les activitÃ©s jusque-lÃ mises en Å“uvre par The smarter E pour le secteur de lâ€™hydrogÃ¨ne. Elle rassemble les acteurs afin de mutualiser les savoirs, les innovations et les impulsions du marchÃ©. Les formats Ã©prouvÃ©s dâ€™HYDROGEN DIALOGUE seront conservÃ©s. Le contact avec les domaines industriels essentiels que sont la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable et le stockage dâ€™Ã©nergie ouvre de nouvelles perspectives ambitieuses aux projets nationaux et internationaux.

Un dÃ©placement stratÃ©gique vers Munich

AprÃ¨s plusieurs annÃ©es rÃ©ussies Ã Nuremberg, HYDROGEN DIALOGUE rejoint dÃ©sormais The smarter E Europe Ã Munich. Lâ€™intÃ©gration dans lâ€™alliance composÃ©e des salons Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EMPower Europe est la suite logique du couplage sectoriel croissant. Lâ€™hydrogÃ¨ne permet le stockage illimitÃ© Ã grande Ã©chelle des excÃ©dents dâ€™Ã©nergies renouvelables et les restitue sous forme dâ€™Ã©nergie propre en cas de besoin. Markus ElsÃ¤sser, directeur de Solar Promotion GmbH et organisateur de The smarter E Europe, dÃ©clare : Â« Les synergies entre HYDROGEN DIALOGUE et nos salons professionnels existants sont immenses. Ensemble, nous proposons une large audience Ã toute la chaÃ®ne de valeur de lâ€™hydrogÃ¨ne, de la production Ã lâ€™application. Nous faisons avancer la mise en Å“uvre de projets concrets pour une Ã©conomie respectueuse du climat, rÃ©siliente et compÃ©titive au niveau europÃ©en. Â» Jens Mohrmann, directeur de FWTM (Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG) et co-organisateur de The smarter E Europe, ajoute : Â« Lâ€™intÃ©gration de HYDROGEN DIALOGUE dans The smarter E Europe vise Ã mutualiser les activitÃ©s de salon et de congrÃ¨s dans le domaine des Ã©nergies renouvelables et de lâ€™hydrogÃ¨ne et favorise ainsi la visibilitÃ© du secteur. Â»

Un passage de relais en confiance suscitant un large soutien

MesseNÃ¼rnberg passe le flambeau dans le cadre dâ€™un partenariat de confiance. HYDROGEN DIALOGUE sâ€™assure ainsi de poursuivre sa rÃ©ussite et la communautÃ© de lâ€™hydrogÃ¨ne profite dans le mÃªme temps dâ€™un rayonnement beaucoup plus important et de nouvelles possibilitÃ©s de rÃ©seautage. Le nouveau site, Ã savoir la capitale bavaroise Munich rÃ©putÃ©e dans le monde entier pour sa capacitÃ© dâ€™innovation, promet une intÃ©gration profonde dans lâ€™Ã©cosystÃ¨me du nouveau monde de lâ€™Ã©nergie. Le Zentrum Wasserstoff Bayern (H2.B), partenaire institutionnel, salue, lui aussi expressÃ©ment cette initiative. Lâ€™intÃ©gration dans The smarter E Europe permet des effets de synergie intÃ©ressants qui renforcent la visibilitÃ© du rÃ©seau de lâ€™hydrogÃ¨ne et contribuent de maniÃ¨re significative au dÃ©veloppement du marchÃ© national et international de lâ€™hydrogÃ¨ne. Fabian Pfaffenberger, directeur de H2.B, prÃ©cise : Â« Nous nous rÃ©jouissons quâ€™HYDROGEN DIALOGUE soit intÃ©grÃ© depuis Munich au rÃ©seau international de The smarter E Europe. Nous amÃ©liorons ainsi la visibilitÃ© de lâ€™Ã©cosystÃ¨me bavarois de lâ€™hydrogÃ¨ne et favorisons les Ã©changes internationaux. Â»

La poursuite dâ€™un concept Ã©prouvÃ©

Le concept Ã©prouvÃ© HYDROGEN DIALOGUE reste inchangÃ© et sera intÃ©grÃ© de maniÃ¨re optimale Ã The smarter E Europe. Lâ€™HYDROGEN DIALOGUE Summit, le format central de confÃ©rence et de rÃ©seautage avec lâ€™assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de H2.B, aura lieu en tant quâ€™Ã©vÃ©nement annexe officiel de The smarter E Europe pour la premiÃ¨re fois les 24 et 25 juin 2026 Ã lâ€™International Congress Center Messe MÃ¼nchen (ICM). En parallÃ¨le, lâ€™HYDROGEN DIALOGUE Expo sera intÃ©grÃ©e Ã ees Europe oÃ¹ elle occupera une place de choix. Le stand commun de H2.B constituera un point de rendez-vous central pour les acteurs bavarois et internationaux du marchÃ© de lâ€™hydrogÃ¨ne. Des formats spÃ©ciaux pour les exposants et les intervenants sont Ã©galement prÃ©vus pour amÃ©liorer encore la visibilitÃ©, dont des partenariats de contenus pour les trois jours de lâ€™Hydrogen Dialogue Forum qui focaliseront lâ€™attention sur les contributions et projets innovants. Il est Ã©galement prÃ©vu de reconduire les visites du salon tant apprÃ©ciÃ©es ainsi que le programme pour les dÃ©lÃ©gations internationales. AprÃ¨s son dÃ©mÃ©nagement, HYDROGEN DIALOGUE restera la plateforme centrale pour le transfert de connaissances, le rÃ©seautage et les Ã©changes stratÃ©giques au sein du marchÃ© de lâ€™hydrogÃ¨ne.