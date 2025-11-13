SOLARWATT et Stiebel Eltron proposent une solution complÃ¨te alliant chauffage et photovoltaÃ¯que

Stiebel Eltron, fabricant en solutions de chauffage, ventilation et production d’eau chaude sanitaire aux Ã©nergies renouvelables, et SOLARWATT France, fabricant de panneaux photovoltaÃ¯ques et de batteries solaires, concrÃ©tisent leur partenariat avec le lancement, en France, dâ€™une offre complÃ¨te et intÃ©grÃ©e, Ã destination des particuliers comme des professionnels, combinant production solaire et chauffage. Une offre conjointe au service de lâ€™autoconsommationÂ !

Cette collaboration entre SOLARWATT et Stiebel Eltron rÃ©unit deux savoir-faire complÃ©mentaires : la maÃ®trise du chauffage et du rafraÃ®chissement par pompe Ã chaleur et la production dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que.Â ObjectifÂ : optimiser lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie solaire pour alimenter les pompes Ã chaleur, rÃ©duisant ainsi nettement les coÃ»ts dâ€™exploitation et amÃ©liorant la dÃ©pendance au rÃ©seau Ã©lectrique.

Une offre combinÃ©e est dÃ©sormais dÃ©ployÃ©e progressivement sur le marchÃ© franÃ§ais

Le systÃ¨me proposÃ© associe ainsi une pompe Ã chaleur air/eau issue de la gamme actuelle Stiebel Eltron, Ã un ensemble photovoltaÃ¯que SOLARWATT vision intÃ©grant des panneaux bi-verre, et un onduleur. Lâ€™offre peut Ã©galement inclure une solution de stockage ainsi quâ€™une borne de recharge pour vÃ©hicule Ã©lectrique. Lâ€™ensemble est pilotÃ© par un systÃ¨me de gestion Ã©nergÃ©tique intelligentÂ : le tout maximisant le recours Ã lâ€™autoconsommation. DÃ©jÃ Ã©prouvÃ©e en Allemagne et au Royaume-Uni, cette offre combinÃ©e est dÃ©sormais dÃ©ployÃ©e progressivement sur le marchÃ© franÃ§ais. Les premiÃ¨res opÃ©rations communes entre Stiebel Eltron et SOLARWATT ont dÃ©butÃ© Ã lâ€™occasion du salon Artibat qui sâ€™est tenu rÃ©cemment Ã Rennes.

Un programme de formation pour les installateurs, dÃ©ployÃ© Ã travers tout le territoire

Le partenariat sâ€™appuie dÃ©sormais sur un programme conjoint de formation et dâ€™information auprÃ¨s des installateurs. Un premier Ã©vÃ©nement sâ€™est tenu au centre de formation Stiebel Eltron de Laval, un second suivra Ã Metz dans les prochaines semaines, afin dâ€™accompagner le dÃ©ploiement progressif de cette offre sur le territoire. Ces rencontres visent notamment Ã sensibiliser et former les rÃ©seaux dâ€™installateurs Ã cette solution globale, vÃ©ritable levier pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique dans le rÃ©sidentiel comme dans le tertiaire.Â Â« GrÃ¢ce Ã cette coopÃ©ration, les deux entreprises offrent aux particuliers et aux professionnels une approche cohÃ©rente et performante de lâ€™autoconsommation. Ce partenariat sâ€™inscrit dans une volontÃ© commune de soutenir la transition Ã©nergÃ©tique, de promouvoir lâ€™autoconsommation et de renforcer la performance globale des installations de chauffage et de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable Â»Â indique Ian Bard, Directeur GÃ©nÃ©ral de SOLARWATT France.