ees Europe 2024 rÃ©itÃ¨re sa coopÃ©ration avec le salon corÃ©en Interbattery

Une première coopération réussie en 2023 a jeté les bases d’un futur partenariat prometteur. En effet, ees Europe, le salon professionnel des batteries et systèmes de stockage d’énergie le plus grand et le plus international d’Europe, coopère pour la deuxième année consécutive avec InterBattery, le principal salon dédié aux batteries de Corée du Sud. Les visiteurs d’ees Europe retrouveront cette année aussi l’InterBattery Europe Showcase, un espace d’exposition supplémentaire où ils pourront se mettre en relation avec de célèbres entreprises sud-coréennes. La conférence « Battery Day Europe » constituera un complément idéal en termes de contenu. ees Europe aura lieu du 19 au 21 juin 2024 à la Messe München dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l’énergie. Il devrait accueillir au total plus de 2 800 exposants, dont plus de 1 000 fournisseurs de batteries et de systèmes de stockage d’énergie, ainsi que plus de 115 000 visiteurs venus du monde entier.