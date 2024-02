Signature du premier accord europÃ©en de stockage d’hydrogÃ¨ne Ã  grande Ã©chelle sur fonds de transition Ã©nergÃ©tique vers les EnR

PATRIZIA SE et STORAG ETZEL, une société d’exploitation gérée à 100 % par PATRIZIA, ont signé des options de bail avec la société néerlandaise d’infrastructure énergétique Gasunie pour le développement de grottes de stockage d’hydrogène dans le complexe d’Etzel, en Basse-Saxe. Cet accord unique avec Gasunie – le premier du genre dans l’industrie européenne de l’énergie – est une nouvelle étape dans la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables en Allemagne, avec le potentiel de devenir un élément important de la future économie de l’énergie hydrogène. L’accord comprend une option de stockage de plus de 1 TWh d’hydrogène[1].

PATRIZIA, partenaire de premier plan pour les actifs réels à l’échelle internationale, a annoncé la signature de contrats d’option de bail pour le premier stockage d’hydrogène à l’échelle industrielle entre PATRIZIA/STORAG ETZEL, une société d’exploitation entièrement gérée par PATRIZIA, et la société publique néerlandaise d’infrastructure énergétique Gasunie. Selon l’accord, STORAG ETZEL, qui gère depuis plus de 50 ans des installations de stockage de pétrole et de gaz à grande échelle dans des grottes souterraines en Basse-Saxe, développera des grottes de stockage d’hydrogène. Le projet pilote de stockage d’hydrogène H2CAST Etzel mené par STORAG ETZEL, Gasunie et d’autres partenaires depuis 2022-2023 devrait démontrer la faisabilité du stockage d’hydrogène dans les grottes souterraines d’Etzel.

« Une transition sûre de l’énergie fossile à l’énergie renouvelable en Allemagne »

Selon l’Union européenne, le potentiel de l’hydrogène pour notre future consommation d’énergie neutre en carbone est majeur. Les énergies renouvelables pourraient fournir une part substantielle du bouquet énergétique européen en 2050 : l’hydrogène pourrait ainsi représenter jusqu’à 20 % de ce bouquet, dont 20 à 50 % de la demande d’énergie dans les transports et 5 à 20 % dans l’industrie. Le stockage de l’hydrogène à l’échelle industrielle est une condition préalable essentielle pour compenser les fluctuations de la production d’énergie verte par le biais du solaire et de l’éolien et fournir un approvisionnement énergétique stable à nos réseaux électriques.

La future stratégie de l’Allemagne en matière de centrales électriques, qui consiste à desservir des centrales au gaz naturel prêtes pour l’H2 et converties à l’hydrogène à l’avenir, générera une demande supplémentaire de stockage d’hydrogène, que le complexe d’Etzel peut satisfaire. La connexion du site de stockage fait également partie du futur réseau d’acheminement d’hydrogène appelé « Kernnetz » (réseau central d’hydrogène) pour répondre dans les années à venir à la demande en hydrogène dans toute l’Allemagne. Heiko Süß, directeur de PATRIZIA Fund Management à Francfort, a déclaré : « Le projet pilote H2Cast Etzel et ce nouvel accord avec Gasunie sont essentiels pour prouver que notre champ de grottes est ‘prêt pour l’hydrogène’ et peut jouer un rôle important dans la garantie d’un approvisionnement énergétique constant pour l’Allemagne et toute l’Europe. Notre objectif commun est de démontrer que nous pouvons gérer une transition sûre de l’énergie fossile à l’énergie renouvelable en Allemagne, le champ de cavernes d’Etzel étant un élément important d’une future économie de l’hydrogène qui répondra aux besoins énergétiques croissants d’une société et d’une économie sans carbone. »

Portée du projet pilote

Le projet pilote de stockage d’hydrogène appelé « H2CAST Etzel » comprend la conversion de deux grottes en grottes de stockage d’hydrogène, la construction d’une installation en surface et une phase ultérieure d’essai et de recherche qui doit être achevée d’ici fin 2026. Le projet pilote est financé par le gouvernement fédéral allemand et le gouvernement du Land de Basse-Saxe, avec un investissement de plus de 10 millions d’euros couvrant plus d’un tiers des coûts totaux de l’essai pilote. L’objectif de l’essai pilote est de prouver la faisabilité du stockage d’hydrogène à haut volume dans des grottes souterraines avec un volume de stockage à l’échelle industrielle. L’essai sera réalisé dans des conditions réelles, y compris l’injection et le pompage d’hydrogène dans un mode de fonctionnement multicyclique, la purification de l’hydrogène gazeux ainsi que la preuve de l’intégrité de l’installation de stockage.

Avenir potentiel de l’activité de stockage de PATRIZIA dans des grottes

PATRIZIA et STORAG ETZEL en tant que partenaire d’exploitation gèrent avec succès des installations de stockage de pétrole et de gaz à grande échelle dans des cavernes souterraines depuis plus de 50 ans. Le dôme de sel comprend 75 cavernes en exploitation qui stockent actuellement 3,9 milliards de mètres cubes de gaz naturel et peuvent stocker 10 millions de mètres cubes supplémentaires de pétrole brut. Les installations souterraines d’Etzel peuvent être étendues à 99 cavernes déjà approuvées, ce qui représente une capacité supplémentaire de 24 cavernes, soit l’équivalent d’environ cinq TWhH2. Une grotte de gaz naturel moyenne à Etzel a une taille d’environ 0,7 million de mètres cubes et peut stocker environ 1 TWh d’énergie, ce qui est suffisant pour alimenter 100 000 ménages en chauffage et en eau chaude pendant un an. En raison du pouvoir calorifique inférieur de l’hydrogène, le volume de stockage nécessaire est quatre fois plus élevé que celui du gaz naturel. PATRIZIA a lancé deux fonds dédiés aux grottes en 2008 et 2013 respectivement. Ces deux fonds ont obtenu des rendements stables et attrayants pour un groupe de 20 investisseurs à long terme. La perspective de transformer le champ de grottes d’Etzel en une installation complète de stockage d’hydrogène d’ici 2050 souligne l’engagement de PATRIZIA à investir dans la transition énergétique et les activités neutres en carbone.