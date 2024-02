La Plateforme Verte convie les EnR Ã  la table de la RSE Ã  Marseille

La Plateforme Verte, Greensolver et Gaïana organisent la seconde édition de leur événement dédié à la RSE qui rassemblera l’ensemble des acteurs des énergies le 19 mars prochain au palais du Pharo à Marseille. Où les EnR ont un rôle à jouer !

Cet événement a pour but de construire une communauté et des échanges de bonnes pratiques sur les modèles d’entreprises durables ayant leur place dans le monde de demain. Il intervient à la suite de la publication du guide des bonnes pratiques de la RSE dans les EnR en septembre dernier par La Plateforme Verte. Qu’il s’agisse d’une démarche d’obligations réglementaires, de pression des partenaires commerciaux ou financiers, pour répondre aux appels d’offres CPPA ou pour réduire leur impact volontairement, la majorité des acteurs des énergies renouvelables se mettent en ordre de marche pour répondre aux exigences RSE du marché. La filiale commence à se structurer sur ce sujet complexe, systémique et touchant de nombreuses activités dans l’entreprise.

L’événement se compose de quatre tables rondes visant à explorer des sujets clés de la RSE :