Les finalistes d’INTERSOLAR AWARD 2021

Qu’il s’agisse d’onduleurs, de technologie de module ou de technologie des systèmes, cette année, la diversité et la diversification sont à l’honneur dans le secteur solaire. Les produits innovants des finalistes de l’Intersolar AWARD 2021 en sont la preuve. Le prestigieux prix de l’industrie solaire récompense les technologies et innovations porteuses d’avenir. Les lauréats et leurs innovations seront présentés au marché et à un public international de spécialistes à l’occasion d’une cérémonie virtuelle dans le cadre des The smarter E Industry Days qui auront lieu du 21 au 23 juillet 2021.

En 2021, le célèbre prix d’innovation Intersolar AWARD récompensera les entreprises à l’origine de technologies solaires prometteuses. La cérémonie de remise des prix Intersolar ees et The smarter E AWARD aura lieu, en format numérique, le 21 juillet 2021 dans le cadre des The smarter E Industry Days. Les lauréats créent les tendances et incitent le secteur à construire le futur de l’énergie grâce à des innovations d’avant-garde.

De la diversité en matière d’onduleurs et de technologies de cellule et de module La diversité et la diversification jouent un rôle de plus en plus important pour les onduleurs. Outre les onduleurs photovoltaïques purs, les onduleurs de batterie et les appareils hybrides pour le secteur résidentiel continuent aussi d’avoir le vent en poupe. Les onduleurs centraux sont désormais dominés par les catégories de puissance de 4 à 7 mégawatts (MW). La catégorie de puissance intermédiaire propose des onduleurs string de plus de 150 kilowatts (kW).

La technologie de module photovoltaïque est aussi marquée par la diversification. L’objectif est d’équiper d’autres surfaces déjà utilisées, en plus des toits et des surfaces au sol. Des solutions d’intégration apparaissent ainsi de plus en plus dans les bâtiments, les façades, les véhicules et l’infrastructure. L’agrivoltaïsme, c’est-à-dire l’association du photovoltaïque et de l’exploitation agricole des surfaces, ne cesse de progresser lui aussi. Avec un potentiel technique de l’agrivoltaïsme de près de 1 700 gigawatts rien qu’en Allemagne, les produits innovants touchent un large public intéressé. Les cellules solaires à double face par exemple sont en forte progression dans ce champ d’application.

Le rendement des cellules et modules ne cesse d’augmenter. Ainsi, les cellules basées sur la technologie à hétérojonction atteignent des rendements supérieurs à 24 pour cent. La puissance et la taille des cellules et des modules sont aussi en progression constante.

La technologie des systèmes réagit à des exigences variées La technologie des systèmes présente aussi une grande variation de produits et d’innovations. La mise en œuvre de tuiles métalliques pour les systèmes de montage pour les installations PV sur les toits inclinés a fait ses preuves dans les régions où les charges de neige ne sont pas négligeables. Les tuiles associées aux crochets de toits assurent la stabilité et la longévité des installations photovoltaïques malgré le vent, la neige et autres intempéries. En revanche, dans les régions où l’ensoleillement direct est important, les développeurs continuent de miser de plus en plus sur les suiveurs à un axe, parfois conjugués à de grands modules à double face, pour les grandes centrales solaires.

Dans le domaine de la mobilité électrique des voitures, des véhicules légers électriques, des semi-remorques, des camions et des bus, de plus en plus de constructeurs ont recours au photovoltaïque pour alimenter les systèmes accessoires comme la climatisation ou pour augmenter l’autonomie. En outre, il existe des systèmes pour la recharge intelligente des véhicules en électricité photovoltaïque dans les domaines privé et public. Il apparaît évident que le courant solaire jouera un rôle déterminant pour couvrir la totalité des besoins du secteur de la mobilité avec les énergies renouvelables.

Les finalistes de l’Intersolar AWARD 2021

• DuPont Teijin Films (Luxembourg) : le backsheet « Mylar® UVHPET™ » est constitué de 33 pour cent de PET recyclé qui est décomposé en monomère BHET grâce à un processus chimique spécial. Ce BHET est ensuite utilisé pour la fabrication du backsheet Mylar. Les propriétés du BHET sont absolument identiques à celles du matériau non recyclé. Ce film arrière performant préserve les ressources et permet de fermer le cycle de vie des matériaux.

• GOLDBECK SOLAR GmbH (Allemagne) : le « MarcS » (Modular Arc System) est une structure porteuse modulaire en forme d’arc pour les modules photovoltaïques. Il permet l’exploitation du terrain en dessous par exemple pour l’agriculture. La structure en arc, dont les modules sont orientés d’est en ouest, peut être déplacée sur des rails pour protéger ou libérer les surfaces. L’ensemble de la structure est flexible, évolutif et déplaçable. Le montage peut également être automatisé. La version étanche à l’eau permet en outre de récupérer et de stocker l’eau de pluie.

• Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd. (Chine) : la « GE GEH 5-10K Series » est une série d’onduleurs hybrides variés et sophistiqués avec fonction de secours en cas de défaillance du réseau. En plus des nombreuses fonctionnalités de sécurité, elle se distingue par son adaptation systématique aux besoins des marchés australien et brésilien dans le secteur des installations domestiques.

• LG Electronics Inc. (Corée du Sud) : le module « Solar Car Roof » couvre le segment de la mobilité pour le photovoltaïque. Des cellules solaires à très haut rendement énergétique ont été intégrées au verre incurvé d’un toit de voiture et protégées spécifiquement contre les dommages et les contraintes spécifiques. Pour concevoir le module Solar Car Roof, il fallait que l’aspect du toit soit le plus homogène possible, d’où une attention particulière portée à la dissimulation du câblage des cellules. Le module fournit suffisamment d’électricité pour permettre à un véhicule électrique de parcourir 1 300 à 1 500 km par an ou pour faire des économies de carburants avec les moteurs conventionnels.

• LONGi Solar Technology Co., Ltd. (Chine) : le « Hi-MO5 » est un module photovoltaïque performant à double face se basant sur la technologie PERC pour les grands parcs solaires. Le Hi-MO5 se distingue par des tranches dopées au gallium et des bandes de contact spéciales. Les premières réduisent les pertes de puissance au fil des ans. Les secondes permettent une densification des cellules solaires et donc une augmentation impressionnante du rendement qui atteint 21,3 pour cent.

• Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Singapour) : avec le « Maxeon Air », Maxeon Solar Technologies ouvre à son produit haut de gamme reconnu de nouvelles possibilités d’utilisation sur le marché des modules photovoltaïques. L’abandon du verre et du cadre en aluminium ramène l’épaisseur totale à seulement 4 mm, d’où une réduction du poids du module. Il peut donc être utilisé sur les toits à charge limitée. En outre, le Maxeon Air est déjà pourvu en usine d’une couche d’adhésif sur l’arrière qui permet une installation facile sans structure porteuse.

• Mitrex Building Integrated Solar Technology (Canada) : le « Solar Cladding » de Mitrex insère des cellules solaires en silicium cristallin entre un support alvéolaire en aluminium léger mais solide et un panneau de verre personnalisable. Cette configuration se prête aussi bien aux panneaux d’habillage qu’aux façades suspendues rétroventilées. Mitrex offre aux clients différentes options : acheter la totalité du système, l’exploiter en tant que propriétaire ou économiser les coûts de système et partager les revenus de la vente d’électricité.

• SUNGROW POWER SUPPLY Co., Ltd. (Chine) : le fabricant SUNGROW POWER SUPPLY présente avec le « SG3125HV-30 » un onduleur central d’extérieur d’une puissance impressionnante. On notera le rendement élevé ainsi que la puissance nominale de 3 437 kilovoltampères (kVA) pour des dimensions compactes. Le fonctionnement continu même à température élevée et avec de faibles points de raccordement au réseau autorise une utilisation sur des sites présentant de fortes contraintes.

• Trina Solar (Schweiz) AG (Suisse) : l’« Agile 1P » est un suiveur à un axe avec deux rangées. Ce système facile et rapide à monter est robuste et résiste aux conditions météorologiques extrêmes. Des modules d’une puissance pouvant atteindre 670 watts peuvent être installés sur le suiveur. Cette configuration à deux rangées diminue la longueur de l’installation, ce qui facilite le placement en terrain difficile. Le système de pilotage doté d’un algorithme autoadaptatif permet l’optimisation de la puissance d’entrée par exemple avec l’utilisation de modules à double face.

• Trina Solar (Schweiz) AG (Suisse) : la série Vertex de Trina mise sur le nouveau format de tranche avec une longueur d’arête impressionnante de 210 mm. Pour minimiser les pertes dues aux résistances électriques, ces tranches sont divisées en tiers par un processus de découpe laser et connectées par plusieurs jeux de barres. Les modules pour toits Vertex S Ultra-High Performance se distinguent avec des puissances pouvant atteindre 405 watt-crête (Wc) pour une taille de 1,754 mm x 1,096 mm – et par conséquent un rendement de 21,1 pour cent.