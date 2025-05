SeeYouSun : padel, sport individuel et collectif ; autoconsommation solaire individuelle et collective

À Saint-Rémy-sur-Durolle, petite commune nichée dans le Puy-de-Dôme, SeeYouSun a inauguré un projet emblématique de sa nouvelle offre “sport, santé et bien-être” : le tout premier centre de padel solaire de France. Une offre sportive clé en main !

Conçu, financé et construit par SeeYouSun en partenariat avec son partenaire local assemblia, le centre LATRIBU padel incarne une nouvelle génération d’infrastructures sportives autonomes en énergie. Ce lieu de vie, pensé pour être accessible à toutes et tous, est exploité par LATRIBU padel, partenaire exclusif de SeeYouSun pour l’animation sportive.

Une inauguration placée sous le signe de l’énergie, du collectif et des territoires

Après un mois d’ouverture au grand public, le centre LATRIBU padel de Saint-Rémy-sur-Durolle a été inauguré officiellement jeudi 22 mai dernier. L’événement a rassemblé un public mixte, mêlant familles, habitants, élus et joueurs classés, dans une ambiance conviviale et sportive. Marion Canalès, sénatrice du Puy-de-Dôme et Julien Brugerolles, député du Puy-de-Dôme étaient présents pour saluer cette réalisation exemplaire. « LATRIBU padel de Saint-Rémy-sur-Durolle est un projet gagnant-gagnant. Nous garantissons une production d’énergie décarbonée au local, tout en offrant un espace sportif ouvert, au cœur des territoires. C’est une réalisation bénéfique sur les plans solaire, sportif et social. Elle témoigne de notre capacité collective à avancer, même dans un contexte contraint. Là où il y a une volonté, il y a un chemin » a souligné Marion Canalès, sénatrice du Puy-de-Dôme.

Un projet pilote au cœur de la stratégie “ville solaire” de SeeYouSun

Après 8 années d’existence, SeeYouSun franchit une nouvelle étape. L’expert de l’énergie photovoltaïque, qui s’est d’abord spécialisé dans l’ombrière de parking, déploie une offre globale dans le domaine du sport. A l’heure où le budget des communes se resserre, le groupe aux origines bretonnes met à profit le solaire pour régénérer les services publics au local. Avec sa nouvelle offre, SeeYouSun entend rendre le sport accessible à toutes et à tous, partout dans les territoires, y compris dans les zones rurales ou à moins forte densité. Pour ce faire, SeeYouSun propose aux communes un modèle clé en main, qui comprend un accompagnement à chaque étape clé du projet. SeeYouSun porte ainsi :

• le financement des infrastructures, à travers le mécanisme du tiers-investissement ;

• la conception et la construction des complexes, en lien avec des partenaires et entreprises locales, afin de générer des retombées économiques dans les territoires ;

• l’exploitation en partenariat LATRIBU padel, son entreprise exclusive.

« Nous sommes très fiers d’inaugurer aujourd’hui notre premier centre de padel solarisé. Cette réalisation est une première pierre dans notre volonté de bâtir partout en France des villes solaires. Des villes où l’énergie circule à l’échelle du quartier et où les projets créent du lien, du sens et de la robustesse dans un monde incertain » assure François Guérin, président de SeeYouSun.

Du solaire pour produire et partager un courant commun à l’échelle du quartier

Sur le plan énergétique, LATRIBU padel de Saint-Rémy-sur-Durolle s’étend sur plus de 1 000 m² et comprend 3 terrains couverts et éclairés, ouverts 7 jours sur 7, de 9h à 22h. Il est équipé d’un peu moins de 1 000 panneaux photovoltaïques en toiture, qui produiront 410 MWh d’énergie décarbonée chaque année pour une puissance installée de 400 kWc. L’électricité sera autoconsommée par l’infrastructure, ce qui la rendra autonome. Puis, elle sera valorisée en circuit court dans un diamètre de 2 km en autoconsommation collective, afin d’accompagner le territoire dans une dynamique de souveraineté énergétique et de favoriser le développement de nouveaux usages et modes de consommation. 18 compteurs municipaux seront directement alimentés par le centre. Il s’agit de la 4e infrastructure solaire déployée par SeeYouSun à Saint-Rémy-sur-Durolle, qui compte déjà une ombrière de parking en service, ainsi qu’un préau d’école et un boulodrome en cours de construction. « Nous avons la volonté de soutenir le développement de centrales photovoltaïques sur des espaces déjà artificialisés dans notre commune, et souhaitons déployer l’autoconsommation collective de cette énergie produite. Un projet de création d’une personne morale organisatrice (PMO) est en cours. A Saint-Rémy-sur-Durolle, nous aimons être à la pointe de l’innovation.” confirme Frédéric Chonier, maire de Saint-Rémy-sur-Durolle. Avec cette nouvelle offre, SeeYouSun entend accompagner les territoires vers la souveraineté énergétique, tout en recréant des liens économiques et sociaux localement. L’opérateur solaire et son partenaire LATRIBU padel travaillent actuellement sur 15 autres centres de padel à travers la France. Le prochain centre devrait voir le jour à Domérat dans l’Allier cet été.