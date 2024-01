Lâ€™autoconsommation solaire devient un axe stratÃ©gique de la sociÃ©tÃ© espagnole Top Cable

Le plan stratégique de durabilité et autoconsommation du fabricant de câbles électriques espagnol est appelé #MovingGreen. Le plan repose sur quatre principaux axes : les énergies renouvelables, le recyclage, la réduction de la consommation énergétique et l’emballage responsable.

Le Comité de Direction de Top Cable a donc défini quatre priorités en matière de durabilité afin de répondre aux défis auxquels l’entreprise sera confrontée dans les années à venir et de concrétiser les opportunités existantes. En figure de proue : l’autoconsommation !

Autoconsommation solaire dans tous les centres de production de Top Cable

Le projet d’énergie durable de Top Cable a permis que tous les centres de production de l’entreprise disposent actuellement d’autoconsommation solaire. Au total, plus de 19 700 panneaux photovoltaïques ont été installés dans six bâtiments, produisant plus de 9 400 MWh par an, ce qui se traduit par une réduction des émissions de l’entreprise jusqu’à 4 520 tonnes de CO2 par an. Pour comprendre les chiffres, cette quantité d’émissions équivaut à la plantation de 6 000 arbres. Le siège central, à Rubí (Barcelona), dispose de plus de 4 500 panneaux couvrant deux bâtiments, avec une capacité totale de 2,0 MW et une production annuelle d’énergie de 2 490 MWh. Dans les installations de Sallent (Barcelona), plus de 10 500 panneaux solaires ont été installés. Ceux-ci sont répartis entre trois bâtiments et génèrent une capacité totale de 4,2 MW, produisant une énergie annuelle de 4 779 MWh. À Bellpuig (Lleida), un bâtiment couvert est équipé de 3 208 panneaux installés, générant une capacité totale de 1,3 MW et produisant une énergie de 1 516 MWh par an. Enfin, le projet d’autoconsommation de Binaced (Huesca) est en cours de consolidation. Il a récemment commencé à fonctionner partiellement, avec une puissance de 600 kWc. Le projet atteindra jusqu’à 842 kWc, prévus pour maximiser l’efficacité de cette installation. Le reste de la consommation électrique de Top Cable provient d’énergie 100 % verte obtenue à partir de sources renouvelables ou de cogénération à haute efficacité.

Installations avec le câble TOPSOLAR® H1Z2Z2-K

Pour la connexion des panneaux photovoltaïques, quoi de plus normal que de voir Top Cable puiser dans son catalogue de produits. Le câble TOPSOLAR® H1Z2Z2-K, fabriqué par Top Cable, a ainsi été utilisé pour ces opérations. Il s’agit d’un câble solaire haute performance certifié TÜV selon la norme EN 50618. De plus, il est conforme à la classification solaire maximale CPR (Cca-s1b, d2, a1, selon la norme EN 50575).

Futures initiatives #MovinGreen de Top Cable

La prochaine étape de Top Cable dans son plan stratégique #MovingGreen implique l’installation de pergolas photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le parking du siège social de l’entreprise. On estime que l’installation sera opérationnelle d’ici la fin de 2023. Cette station de recharge pour véhicules électriques sera l’une des plus grandes d’Espagne, avec 150 points de recharge pour véhicules électriques, chacun ayant une puissance individuelle de 7,2 kW. En termes environnementaux, on estime que l’économie annuelle de CO2 sera de 540 tonnes de CO2 par an. En conclusion, Top Cable reste fidèle à son objectif de substituer les énergies fossiles par une consommation d’origine renouvelable.

Encadré

Fonds Next Generation, une incitation à l’autoconsommation solaire

Toutes les installations photovoltaïques en autoconsommation de Top Cable ont été réalisées avec le soutien financier de l’Union européenne dans le cadre du programme Next Generation.