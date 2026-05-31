Le solaire et le stockage rÃ©duiraient de moitiÃ© les coÃ»ts dâ€™exploitation des systÃ¨mes Ã©lectriques de lâ€™UE dâ€™ici 2030

Dans rapport Solar+ prÃ©sentÃ© ces derniers jours, SolarPower Europe montre quâ€™un systÃ¨me Ã©lectrique renouvelable et basÃ© sur le stockage pourrait rÃ©duire de moitiÃ© les coÃ»ts dâ€™exploitation du systÃ¨me Ã©lectrique europÃ©en dâ€™ici 2030. DÃ©cryptageÂ !

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ComparÃ© Ã 2025, le nouveau rapport rÃ©vÃ¨le que dans le scÃ©nario plus ambitieux de Solar+, les coÃ»ts annuels dâ€™exploitation des systÃ¨mes Ã©lectriques diminuent de 55 milliards dâ€™euros (âˆ’49 %) dâ€™ici 2030, en raison de la rÃ©duction de lâ€™utilisation et des importations de combustibles fossiles. Dans un scÃ©nario de business as usual reflÃ©tant le rythme actuel de dÃ©ploiement solaire, les coÃ»ts dâ€™exploitation continuent de diminuer de 33 milliards dâ€™euros (âˆ’29 %) dâ€™ici 2030. Â« Un systÃ¨me Ã©lectrique alimentÃ© par les renouvelables est fondamentalement plus rentable que de dÃ©pendre de la volatilitÃ© des prix et de la combustion des combustibles fossiles. Lâ€™investissement dans les Ã©nergies renouvelables, le stockage et la flexibilitÃ© des non-fossiles porte ses fruits pour les annÃ©es Ã venir, tandis que les investissements dans les combustibles fossiles coÃ»tent Ã lâ€™Europe sa stabilitÃ© et son indÃ©pendance Â» assure Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe.

Solar+ rÃ©duirait les prix de gros de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã lâ€™avance quotidienne de lâ€™UE de 14 % en 2030

Lâ€™analyse provient du nouveau rapport de SolarPower Europe Â« Solar+ : Une voie europÃ©enne pour atteindre les objectifs renouvelables, lâ€™accessibilitÃ© des prix et la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique Â», qui modÃ©lise les rÃ©sultats de deux scÃ©narios. Un scÃ©nario de base de type Â« business as usual Â» est comparÃ© au scÃ©nario Solar+, qui reprÃ©sente une ambition plus Ã©levÃ©e en vue de la rÃ©alisation des objectifs Ã©nergÃ©tiques et climatiques de lâ€™UE pour 2030. Les deux scÃ©narios dÃ©montrent le rÃ´le du solaire, de lâ€™Ã©lectrification et du stockage dans la fourniture dâ€™un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus rentable, le scÃ©nario Solar+ soulignant le potentiel du solaire et du stockage pour Ãªtre dÃ©ployÃ©s rapidement et Ã©conomiquement. En explorant lâ€™impact des renouvelables sur les prix de lâ€™Ã©nergie, le rapport modÃ©lise la mesure dans laquelle les renouvelables pourraient fixer le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Dans le scÃ©nario Solar+, les renouvelables variables fixent plus souvent les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© (19 % dâ€™heures contre 14 % dans le cas de base), rÃ©duisant la dÃ©pendance au gaz et Ã dâ€™autres produits thermiques pour fixer les prix. Lâ€™analyse souligne que lorsque lâ€™Ã©olien et le solaire â€“ appelÃ©s sources dâ€™Ã©nergie renouvelable variables (ROS variable) â€“ fixent le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© plus frÃ©quemment, les prix sont clairement plus bas. En moyenne, le scÃ©nario Solar+ rÃ©duirait les prix de gros de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã lâ€™avance quotidienne de lâ€™UE de 14 % en 2030, par rapport Ã 2025. Cette baisse atteint 25 % sur des marchÃ©s, comme lâ€™Allemagne, caractÃ©risÃ©s par des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© plus Ã©levÃ©s.

Dans le scÃ©nario Solar+, les heures de prix nÃ©gatives maintenues stables de 2025 Ã 2030

De plus, la flexibilitÃ© rÃ©duit les inconvÃ©nients de la variabilitÃ©. Lâ€™analyse souligne que le dÃ©ploiement adÃ©quat de la flexibilitÃ© peut rÃ©duire les Ã©carts de prix quotidiens (oÃ¹ lâ€™Ã©lectricitÃ© peut Ãªtre trÃ¨s bon marchÃ© pendant les heures dâ€™abondance en Ã©nergies renouvelables, puis assez coÃ»teuse pendant les heures de forte demande). Il est important de noter que le rapport identifie un point idÃ©al oÃ¹ les consommateurs bÃ©nÃ©ficient de prix moyens plus bas, tout en prÃ©servant lâ€™argument Ã©conomique en faveur du solaire. Dans le scÃ©nario Solar+, les heures de prix nÃ©gatives sont maintenues stables de 2025 Ã 2030, restant sous les 500 heures par an, protÃ©geant ainsi les investisseurs dans les Ã©nergies renouvelables. ParallÃ¨lement, les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© en gros Ã lâ€™avance de la journÃ©e chutent de plus de 10 %, ce qui profite aux consommateurs.

Â«Â Lâ€™urgence dâ€™une action politique plus forte pour libÃ©rer la flexibilitÃ© Ã grande Ã©chelleÂ Â»

Le stockage par batterie Ã©volue rapidement dans les deux scÃ©narios. La capacitÃ© totale de stockage par batterie en fonctionnement de lâ€™UE atteint 116 GW / 267 GWh dâ€™ici 2030 dans le cas de base, et 171 GW / 598 GWh dans le scÃ©nario Solar+. Davantage de batteries deviennent Ã©galement des batteries de plus longue durÃ©e, avec une durÃ©e moyenne de stockage passant Ã 2,3 heures (Base Case) et 3,5 heures (Solar+) dâ€™ici 2030, contre 1,9 heure en 2025. Â« Lâ€™expansion rapide du stockage par batteries dÃ©jÃ en cours, et qui devrait sâ€™accÃ©lÃ©rer vers 2030, souligne le rÃ´le central que jouent les batteries dans la transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe. Atteindre 171 GW et prÃ¨s de 600 GWh dans notre scÃ©nario Solar+ montre un progrÃ¨s rÃ©el vers une flexibilitÃ© plus profonde du systÃ¨me. Cependant, mÃªme ce scÃ©nario Ã plus grande ambition reste en deÃ§Ã des volumes de stockage dont lâ€™Europe a finalement besoin, soulignant lâ€™urgence dâ€™une action politique plus forte pour libÃ©rer la flexibilitÃ© Ã grande Ã©chelle. Ce nâ€™est quâ€™en comblant cet Ã©cart que les renouvelables pourront pleinement offrir une sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, une stabilitÃ© et une Ã©lectricitÃ© abordable aux consommateurs Â» prÃ©vient Sonja Risteska, responsable de la plateforme Battery Storage Europe.

Lâ€™Ã©lectrification doit sâ€™accÃ©lÃ©rer dans lâ€™industrie, les transports et les bÃ¢timents

Pour inaugurer lâ€™Ã¨re Solar+ et les bÃ©nÃ©fices Ã©vidents pour lâ€™Europe, SolarPower Europe appelle les dÃ©cideurs politiques de lâ€™UE et les Ã‰tats membres Ã :

Adopter une stratÃ©gie de flexibilitÃ© de lâ€™UE avec un plan dâ€™action dÃ©diÃ© au stockage par batterie.

Une approche axÃ©e sur la flexibilitÃ© doit Ãªtre intÃ©grÃ©e dans la planification du rÃ©seau, la conception du marchÃ© et la rÃ©gulation, afin de garantir que le stockage par batteries et la rÃ©ponse Ã la demande soient priorisÃ©s et correctement rÃ©compensÃ©s. Des mesures au niveau de lâ€™UE sont nÃ©cessaires pour amÃ©liorer lâ€™investissement du stockage et permettre une expansion rapide.

Une approche axÃ©e sur la flexibilitÃ© doit Ãªtre intÃ©grÃ©e dans la planification du rÃ©seau, la conception du marchÃ© et la rÃ©gulation, afin de garantir que le stockage par batteries et la rÃ©ponse Ã la demande soient priorisÃ©s et correctement rÃ©compensÃ©s. Des mesures au niveau de lâ€™UE sont nÃ©cessaires pour amÃ©liorer lâ€™investissement du stockage et permettre une expansion rapide. Adopter un plan dâ€™action europÃ©en ambitieux et coordonnÃ© pour lâ€™Ã©lectrification.

Lâ€™Ã©lectrification doit sâ€™accÃ©lÃ©rer dans lâ€™industrie, les transports et les bÃ¢timents en alignant les signaux de prix, la planification des infrastructures et les autorisations. Corriger les distorsions entre Ã©lectricitÃ© et combustibles fossiles est essentiel pour faire des solutions Ã©lectrifiÃ©es propres le choix le plus rentable pour les consommateurs et lâ€™industrie.

Le rapport Â« Solar+ : Une voie europÃ©enne pour atteindre les objectifs renouvelables, lâ€™accessibilitÃ© des prix et la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique Â» a Ã©tÃ© produit avec le soutien de Rystad Energy.

www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/solar-an-eu-pathway-to-achieve-renewable-targets-price-affordability-and-energy-security