ACELEC (Agriwatt) met en service un projet PV de 2,5MW sur le site logistique de Carrefour Ã  Cormelles-le-Royal (14)

En partenariat avec ARGAN et Carrefour Logistique, ACELEC, qui a intégré début juin le groupe Agriwatt, a réalisé une centrale photovoltaïque de 2,5 MWc clé-en-main sur la toiture du nouvel entrepôt logistique de Carrefour situé à Cormelles-le-Royal (14). Un projet ambitieux qui intègre plusieurs innovations technologiques majeures !

Grâce à ces solutions innovantes, le site logistique de Carrefour à Cormelles-le-Royal bénéficie désormais d’une autonomie énergétique renforcée, tout en réduisant son empreinte carbone de manière significative. Ce projet exemplaire s’inscrit dans une stratégie globale de développement durable, démontrant l’engagement d’ARGAN et de Carrefour dans la transition énergétique. « Ce projet est exceptionnel à plus d’un titre. Il incarne notre vision d’un avenir où l’innovation technologique et la responsabilité environnementale se rejoignent pour créer des installations industrielles à la fois performantes et respectueuses de notre planète » confie Ludovic Fort, Directeur Général d’ACELEC. Dans le détail, ce projet comprend plusieurs briques complémentaires :

Centrale Photovoltaïque : Une installation de 2,5 MWc en toiture, exploitant au maximum l’énergie solaire pour une production d’électricité verte.

Système de stockage d'énergie : Un dispositif de stockage par batterie d'une capacité de 1000 kWh, permettant de réguler l'utilisation de l'énergie produite et de la restituer en fonction des besoins du site.

Injection sur le réseau HT : L'électricité produite est injectée directement sur le réseau haute tension (HT) du site, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie locale.

Pilotage intelligent de l'installation : Un système de gestion avancée pilote en temps réel l'installation, adaptant la production et le stockage d'énergie en fonction des besoins de consommation du site logistique.

« La réalisation de cette centrale photovoltaïque, couplée à un système de stockage intelligent, montre que nous sommes capables de répondre aux besoins énergétiques croissants des infrastructures de nos clients tout en minimisant l’empreinte carbone. Ce projet est non seulement vertueux pour l’environnement, mais il est également un modèle pour l’ensemble de notre secteur de par la qualité de l’installation. » poursuit le Directeur Général.

Avec plus de 50 ans d’expérience dans le domaine du génie électrique, ACELEC s’est imposée comme un acteur incontournable grâce à son engagement en faveur d’installations premiums, de qualité et réalisées dans les délais. « Nous avons su prendre un tournant majeur dans la transition énergétique en développant une expertise pointue dans les solutions photovoltaïques et les infrastructures de recharge. Chez ACELEC, nous priorisons l’humain et l’innovation pour construire ensemble un avenir énergétique durable » conclut Ludovic Fort. En outre, le récent rapprochement avec AGRIWATT renforce la position d’ACELEC dans le secteur des énergies renouvelables. Cette alliance stratégique permet de combiner les forces et les expertises de chacun pour offrir des solutions encore plus complètes et performantes. Une synergie positive !