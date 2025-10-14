Bad buzz : avec le solaire, le nouveau gouvernement ne sait pas IFER

DÃ©cidÃ©ment, quel que soit le gouvernement en place, il semble que lâ€™Ã©nergie solaire soit Ã chaque fois dans le collimateur de nos gouvernants. Mais que diable la filiÃ¨re solaire a-t-elle fait pour se voir Ã chaque fois prise dans la tourmente, budgÃ©taire cette foisÂ ? La mauvaise surprise a Ã©tÃ© connue le mardi 14 octobre au matin, jour du grand oral de SÃ©bastien Lecornu Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale. Et elle fut de tailleÂ ! Le projet de loi de finances prÃ©voirait en effet de faire passer pendant trois ans le tarif de lâ€™imposition forfaitaire sur les entreprises de rÃ©seaux (IFER) de 8,51 â‚¬ Ã 16,05 â‚¬/kW pour les centrales photovoltaÃ¯ques installÃ©es avant 2021.

Ce quasi doublement de la taxe, qui rapporterait 50 millions d’euros par an, vise Ã rÃ©duire le coÃ»t du soutien public. Le gouvernement justifie cette mesure par un contexte de baisse du prix captÃ© par les installations photovoltaÃ¯ques,Â Â«â€¯qui a pour effet de renchÃ©rir le coÃ»t du soutien apportÃ© au travers des charges de service public de lâ€™Ã©lectricitÃ©â€¯Â». Cette surtaxe sâ€™appliquera du 1áµ‰Ê³ janvier 2026 au 31 dÃ©cembre 2028. Selon le projet budgÃ©taire, la recette issue de la majoration sera affectÃ©e au budget gÃ©nÃ©ral de lâ€™Ã‰tat, permettra de dÃ©gager 150 millions dâ€™euros sur les trois prochaines annÃ©es, soit un total de 150 Mâ‚¬.

Au vu de cette majoration, Jules Nyssen, le prÃ©sident du Syndicat des Ã©nergies renouvelables a jouÃ© sur Linkedin le registre de lâ€™ironie grinÃ§ante. Â«Â Ã‡a commence bien ! Le projet de budget prÃ©voit un doublement de l’IFER appliquÃ© aux installations solaires mises en service avant 2021. Le taux d’imposition de ces centrales sera ainsi 4 x supÃ©rieur Ã celui de celles installÃ©es aprÃ¨s 2021 !!!Â Â» a-t-il Ã©crit.

Il est vrai quâ€™aprÃ¨s les menaces de moratoire, cette nouvelle attaque contre la filiÃ¨re solaire qui a pourtant dÃ©montrÃ© ces derniers temps qu’elle Ã©tait responsable dans son dialogue avec les pouvoirs publics (rÃ©forme de l’autoconsommation, suppression du guichet unique au-dessus de 100 kWc, etc.) ressemble Ã la goutte qui dÃ©border le vase. Â«Â Cette mesure vient dÃ©truire a posteriori la rÃ©munÃ©ration du capital investi. La consÃ©quence ne se fera pas attendre : les investisseurs vont accÃ©lÃ©rer leur dÃ©part !Â Et la France sera complÃ¨tement Ã rebours de ses voisins europÃ©ens et de la tendance mondiale sur le solaire ! Il est plus que nÃ©cessaire d’arrÃªter Ã§a avant qu’il ne soit trop tardÂ Â» conclut Jules Nyssen.

Dans la journÃ©e, le SER et Enerplan ont fait partir une lettre aux deux ministres concernÃ©s par le sujet Roland Lescure Ã Bercy et Ã la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et AmÃ©lie de Montchalin aux Comptes Publics. Le solaire serait-il devenu trop attractif pour faire ainsi lâ€™objet de ces incessantes cabalesÂ ? Une vÃ©ritÃ© qui dÃ©rangeâ€¦