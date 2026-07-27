Edito/La dÃ©solation fossile, lâ€™espÃ©rance solaire

Â«Â La tristesse durera toujoursÂ Â» psalmodiait Van Gogh Ã lâ€™orÃ©e de sa mort. Puisse-t-il avoir tortÂ ! Cette tristesse teintÃ©e dâ€™angoisse nous Ã©treint tous en cet Ã©tÃ© 2026, Ã la vue de ces incendies gigantesques et convectifs, molochs informes et inextinguibles qui se nourrissent de leurs propres flammes. Cette tristesse qui confine Ã la solastalgie – Ã©co-anxiÃ©tÃ© – et au deuil climatique, des termes psychologiques nouveaux qui mettent des mots sur les maux de lâ€™Ã©poqueâ€¦

Au Canada, en Espagne et en France, en Gironde, dans les Landes, le Var ou en Corse, bien sÃ»r, des feux ogresques dÃ©vorent tous sur leurs passages, forÃªts, garrigues, maisons, bÃ¢timentsâ€¦ En Gironde, il pleut des orages de feu dans un ciel plombÃ© par des pyrocumulonimbus lucifÃ©riens. La faune et la flore, toute la richesse de la biodiversitÃ©, ensevelies sur lâ€™autel du rÃ©chauffement climatique dans un vaste pandÃ©monium. Et le chaos jusquâ€™Ã menacer une mÃ©tropole comme Bordeaux – dÃ©jÃ 220Â 000 personnes Ã©vacuÃ©es dans les villages voisins de la prÃ©fecture girondine – et une capitale comme Madrid. Un drameÂ !

Le photographe Maximilien Lamy, a rÃ©alisÃ© avec son portable une photographie devenue virale sur le feu en Gironde, un clichÃ© repris par les grands titres de la presse amÃ©ricainÂ : Guardian, Wall Street JournalÂ etÂ New York Times. On y voit, sur la plage de Lacanau un homme et une femme, assis dans leurs transats, sandales, chapeaux et planche de bodysurf, Ã proximitÃ© des incendies sous un ciel orangÃ© digne de la fin des temps. Une illustration de lâ€™immobilisme face au rÃ©chauffement climatiqueÂ !

Et lâ€™on se souvient forcÃ©ment de cette petite phrase chiraquienne en 2002 au sommet de la Terre de Johannesburg restÃ©e dans les mÃ©moires. Il distilla en Cassandre Ã qui voulait lâ€™entendreÂ : Â«Â Notre maison brÃ»le et nous regardons ailleursÂ Â». Une petite phrase devenue un mantra pour les dÃ©fenseurs de la cause climatiqueÂ ! Câ€™Ã©tait il y a presque un quart de siÃ¨cle. Quâ€™avons-nous fait depuisÂ ? Presque rien. Pire. Notre prÃ©sident actuel Emmanuel Macron a osÃ© dire lors de ces vÅ“ux du 31 dÃ©cembre 2022Â : Â«Â Qui aurait-pu prÃ©dire la crise climatiqueÂ ?Â Â». En matiÃ¨re de dÃ©ni, difficile de faire mieux alors que les experts du GIEC tirent la sonnette dâ€™alarme depuis plus de trente ans. Et dâ€™en rajouter une couche lors de la canicule de juin dernier en marge dâ€™une rencontre avec Giorgia Meloni, affirmant que Â«Â nous nous sommes adaptÃ©s au rÃ©chauffement climatique, mais on ne sâ€™adapte pas Ã un pic qui nâ€™a pas dâ€™Ã©quivalent aujourdâ€™hui en Europe et qui nâ€™a jamais eu dâ€™Ã©quivalent dans notre histoireÂ». De quoi faire sursauter, vingt-six scientifiques expliquant Ã Emmanuel Macron que Â«Â non seulement ces records Ã©taient prÃ©visibles, mais ils seront battus dans les annÃ©es Ã venirÂ Â». Emmanuel Macron prend pour rÃ©fÃ©rence les records du passÃ©, alors quâ€™il aurait dÃ» anticiper les records Ã venir. Mais ce nâ€™est pas dans son logiciel de banquier dâ€™affaires.

Et si finalement, la source la plus fiable ne venait-elle pas des responsables mÃªmes de ce dÃ©sastre. On parle lÃ des grandes majors de lâ€™Ã©nergie elles-mÃªmes.Â Â Â Total, dÃ©sormais TotalEnergies, avait dÃ©jÃ alertÃ© la communautÃ© scientifique. Au sein du magazine interne de lâ€™entreprise,Â Â«Â Total informationÂ Â»,Â au dÃ©but des annÃ©es 1970, on pouvait lire ces motsÂ : Â«Â si la consommation de charbon et de pÃ©trole garde le mÃªme rythme dans les annÃ©es Ã venir, la concentration de gaz carbonique pourrait atteindre 400 parties par million vers 2010Â Â». Dans un Ã©dito, le PDG de Total d’alors, RenÃ© de Lilliac ajoute que de son cÃ´tÃ©, le groupe Total Â«Â mesure pleinementÂ Â» les impacts Â«Â nÃ©gatifsÂ Â» que peuvent avoir ses activitÃ©s sur la nature. Bernard Tramier, directeur de l’environnement chez Elf de 1983 Ã 1999 (et plus tard chez TotalFinaElf aprÃ¨s la fusion de 2000 Ã 2003) se souvient avoir Ã©tÃ© Â« alertÃ© du sÃ©rieux du rÃ©chauffement climatiqueÂ Â» lors dâ€™une rÃ©union Ã Houston en 1984. Â Â Â Â Â Â Â Â

Autant dâ€™informations qui auraient pu mettre en pÃ©ril lâ€™activitÃ© pÃ©troliÃ¨re. Viendront alors lâ€™heure des lobbies parmi les plus puissants de la planÃ¨te qui ne cesseront de minimiser le phÃ©nomÃ¨ne au nom du grand Mammon.Â Et depuis quelques annÃ©es, la planÃ¨te et lâ€™humanitÃ© toute entiÃ¨re en paient les pots cassÃ©s. Le cancer fossile dÃ©ploie ses mÃ©tastasesÂ : rÃ©chauffement climatique, Ã©vÃ©nements mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes (tornades, pluies diluviennes, crues torrentielles), stress hydriques intenses, sÃ©cheresses monstres, incendies dÃ©vastateurs, fontes des glaces etc.

Alors que faireÂ ? Pour le climatologue Christophe Cassou, l’attÃ©nuation et l’adaptation sont les deux piliers indissociables de la lutte contre le rÃ©chauffement climatique. Â«Â La rÃ©ussite de l’adaptation est strictement conditionnÃ©e par l’effort d’attÃ©nuation – la dÃ©carbonation -, car il est illusoire de vouloir s’adapter Ã un rÃ©chauffement climatique extrÃªme (comme une France Ã +4Â°C)Â Â» confie-t-il. Lâ€™adaptation seule ne suffira pas. Les gouvernements doivent poursuivre la mise en place de politiques fortes de rÃ©ductions des Ã©missions de gaz Ã effet de serre, jusquâ€™Ã la neutralitÃ© carbone. Une question de dignitÃ© humaineÂ ! La clause de revoyure de la PPE 3 nâ€™a quâ€™une issueÂ : une accÃ©lÃ©ration forte de la dÃ©carbonation.

Dans ce contexte, les Ã©nergies renouvelables, et lâ€™Ã©nergie solaire en particulier, disposent de tous les atouts pour inflÃ©chir la folle embardÃ©e climatique. En sus dâ€™une indispensable quÃªte de sobriÃ©tÃ©, lâ€™Ã©nergie solaire couplÃ©e au stockage est certainement lâ€™Ã©nergie renouvelable la plus compÃ©titive, la plus efficiente et la plus rapide Ã mettre en Å“uvre pour lancer une dÃ©carbonation digne de ce nom. De quoi attÃ©nuer les Ã©missions de CO2 et ne point insulter lâ€™avenirâ€¦ En matiÃ¨re dâ€™adaptation, la climatisation anime le dÃ©bat depuis le dÃ©but de lâ€™Ã©tÃ©. Ne soyons pas TartuffeÂ ! La climatisation sera nÃ©cessaire pour maintenir en vie les personnes les plus fragiles – bilan de la surmortalitÃ© de la canicule de juinÂ : prÃ¨s de 6000 dÃ©cÃ¨s en deux semaines – dans une France Ã 50Â°C. LÃ aussi, la climatisation solaire est en capacitÃ© de parer au plus urgent. Dans lâ€™adaptationÂ tout en sâ€™ancrant dans le temps long de lâ€™attÃ©nuation par sa faible empreinte carboneÂ !

Dans ce cauchemar bien rÃ©el des incendies deÂ lâ€™Ã©tÃ©, les Ã©nergies renouvelables portent une espÃ©rance face Ã la dÃ©solation fossile. Lâ€™heure est au sursaut, au vÃ©ritable changement de paradigme. A nous tous de placer au centre de la campagne prÃ©sidentielle de 2027 cette exigence de dÃ©carbonationÂ ! Il est temps dâ€™arrÃªter de jouer avec le feuâ€¦