Edito/Histoire belge solaire

« Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu, Avec un ciel si bas qu’il fait l’humilité, Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pendu, Avec un ciel si gris qu’il faut lui pardonner ». Voilà comment le Grand Jacques (Brel) chantait son Plat Pays qui était le sien. Morne et triste, accablé de brume et le cœur à marée basse.

C’est pourtant ce pays de 30 688 km² avec un ciel si gris, la Belgique, qui, en 2021, a installé plus d’un MW de solaire photovoltaïque soit quelques kWc de plus que la France et ses 555 000 km² baignés de soleil, notamment dans ses régions les plus méridionales. Voilà qui dépasse l’entendement. Une histoire belge qui ne prête même pas à sourire !

Comment peut-on expliquer que la Belgique soit devant la France au classement de la puissance PV installée en 2020 ? En 2020, la croissance du marché PV belge a été de l’ordre de 25 %. Ce sont les particuliers qui ont assez largement contribué à ce nouveau record. Même si les aides d’Etat et les soutiens via les certificats verts se sont taris, la motivation des citoyens demeurent intacte. La baisse régulière des prix des équipements depuis dix ans et l’idée de pouvoir bénéficier de tarifs fixes dans un avenir dénucléarisé séduisent les ménages même avec un amortissement compris entre 10 et 12 ans.

Et la France alors ? Encore et toujours à la traîne. Mis à part les développeurs français, parmi les plus experts d’Europe, qui tirent leur épingle du jeu avec les appels d’offres CRE qui maintiennent le cap il faut le dire, le reste de la filière est à la peine. La faute à quoi, à qui ? Au mal français du pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Aux impérities administratives dilatoires qui retardent les projets et anesthésient les moindres velléités citoyennes à investir dans le solaire. Aux décrets d’application qui s’éternisent. Et que dire des délais de raccordement qui plombent les plus volontaristes ! Alors que l’on attend toujours l’ouverture du guichet jusqu’à 500 kW dernière arlésienne du secteur. Et j’en passe…Le solaire est confiné, freiné. Son avènement sans cesse différé.

De quoi faire sourire nos voisins belges qui ont su eux, conquérir le marché du solaire. Et l’on vous dit comment ! Jaloux des exploits astronautiques des Américains et des Russes, les Belges ont proposé d’aller se poser sur le soleil. Quand on leur a dit que c’était impossible à cause de la chaleur, ils ont répondu qu’ils iraient la nuit !