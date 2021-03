Dome Solar devient une filiale Ã  100 % du groupe Kingspan â€“ Bacacier

Le groupe Kingspan – Bacacier a acquis le 18 mars dernier les 50 % restants du capital de la SAS Dome Solar, et détient ainsi désormais 100 % du capital. Après l’entrée du groupe Bacacier à son capital à hauteur de 50 % en juillet 2018, la société Dome Solar annonce la signature d’un accord permettant au groupe Kingspan – Bacacier d’en obtenir les 50 % restants. En faisant le choix de conforter l’introduction du groupe Kingspan – Bacacier au sein du capital de Dome Solar, Jean-Philippe Leray, Président de la SAS, entend renforcer le positionnement de leader de la société sur le marché français mais aussi accentuer sa présence à l’international. Cette opportunité permettra d’apporter une dimension nouvelle à l’entreprise et va conforter sa position auprès de tous les acteurs du marché du solaire photovoltaïque. En devenant filiale à 100 % du groupe Kingspan – Bacacier, Dome Solar confirme ainsi sa stabilité et son positionnement sur un marché en forte croissance.

Construire l’avenir ensemble

Pour Jean-Philippe Leray, « c’est l’histoire d’une belle rencontre sur un projet commun dont nos collaborateurs et nos clients seront les acteurs. Cette nouvelle étape va nous permettre de répondre aux exigences du marché et à la forte activité de nos clients qui conservent, bien entendu, l’ensemble des interlocuteurs de la société. Nous avons désormais toutes les qualités d’une grande entreprise tout en conservant notre cœur de PME. » Cédric Bruge – Directeur Général Kingspan France, Président Bacacier, poursuit : « Ces cinq dernières années, le marché du photovoltaïque a connu un essor considérable. Pour répondre à une demande grandissante et aux enjeux climatiques de demain, Kingspan et Dome Solar associent leurs savoir-faire et compétences afin de proposer des solutions innovantes, performantes et durables. Le défi de la transition écologique est lancé et, ensemble, nous souhaitons construire l’avenir. »