Beem – le kit solaire design mÃ©daillÃ© dâ€™or au CES 2021 – dâ€™ores et dÃ©jÃ  disponible chez Boulanger et bientÃ´t chez Leroy Merlin !

A l’approche du printemps, les Grandes Surfaces Spécialisées Leroy Merlin et Boulanger ont décidé de référencer Beem, le (joli) kit solaire « plug and play », à installer soi-même. Après 6 mois de commercialisation sur son propre site, Beem Energy va pouvoir rendre l’énergie solaire encore plus accessible au grand public.

La start-up nantaise Beem Energy conçoit, développe et commercialise des kits solaires à installer soi-même pour permettre au grand public de produire une électricité verte, locale et moins chère, afin de gagner en transparence et en autonomie énergétique. Pour réussir son défi - démocratiser l’accès à l’énergie solaire - elle a créé un produit unique : des panneaux solaires discrets mais reconnaissables entre mille grâce à leur joli design floral ; à installer soi-même en quelques minutes puis à brancher sur une simple prise de courant ; et à un prix accessible (680€ en prix de lancement, puis 780€) et garanti trois ans. Locataire ou propriétaire, chacun va désormais pouvoir produire de l’électricité verte pour sa propre consommation et suivre sa production solaire en temps réel sur son téléphone.

Un panneau au design unique, a installer en quelques minutes

Plus besoin de monter sur le toit : grâce aux fixations brevetées par Beem Energy, les 4 panneaux du kit solaire Beem s’installent tout seul en moins d’1h (du déballage à la production des premiers électrons), sur n’importe quelle surface exposée au soleil (en façade ou au sol). La béquille permet ensuite de poser les panneaux à plat ou de les incliner pour booster sa production d’énergie. Et chaque panneau ne pèse que 5 kg. Pas de raccordement électrique compliqué : le kit Beem se branche sur une prise standard pour injecter l’électricité verte produite directement dans le réseau de la maison – véritable autoroute à électrons – où elle est immédiatement consommée par les appareils allumés. Pour aider les utilisateurs à se projeter et franchir le pas, l’application Beem Go (disponible sur iOs) permet de visualiser les panneaux solaires chez soi grâce à la réalité augmentée, et calcule la production annuelle estimée du kit selon son orientation et son emplacement.

Auto-produire 14% de sa consommation

Chaque kit (300W) permet en moyenne de produire l’équivalent annuel de la consommation d’un frigo, d’une box internet, d’un ordinateur portable et de cinq ampoules LED, soit entre 60 et 80 € d’économie chaque année (environ 14% de la consommation hors chauffage d’un foyer de 3 personnes). Et pour augmenter sa production, il est possible d’assembler jusqu’à 3 kits Beem en série et les brancher sur une seule et même prise (on obtient ainsi 12 panneaux / 900W). L’application My Beem permet de se rendre compte en temps-réel de ce que l’on produit, et indique l’équivalent en termes de consommation des principaux équipements. Un formidable outil pédagogique pour se réapproprier sa consommation énergétique et regagner en transparence !

Boulanger et Leroy Merlin choisissent de referencer le kit solaire beem

Les chaînes de grande distribution bien connues des Français, Boulanger et Leroy Merlin, commencent dès à présent à référencer le kit Beem (d’ici quelques semaines pour Leroy Merlin). Celui-ci sera tout d’abord disponible sur leurs sites de e-commerce, puis il arrivera peu à peu dans les magasins physiques des chaînes, dès le printemps pour certains magasins Leroy Merlin.

6 mois de commercialisation et deja des reconnaissances marquantes

Après 6 mois de commercialisation, la solution Beem a déjà été testée et approuvée par des centaines d’utilisateurs. La société, qui se soumet aux avis clients de Trustpilot, recueille d’ailleurs une note de 9,4 / 10 et un Net Promoter Score de 80. Depuis son lancement, Beem Energy a remporté les trophées d’innovation FILEX France 2020 dans la catégorie bas-carbone, la Médaille d’Or de la session GB Tech4City au CES de Las Vegas sur 500 start-ups, et le West Web Award de la Transition Ecologique. Ralph Feghali, CEO et co-fondateur de Beem Energy : « Notre ambition, c’est d’aider nos clients à sauter le pas de l’énergie solaire pour reprendre progressivement le contrôle sur leur énergie. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été sélectionnés par Leroy Merlin et Boulanger, qui sont reconnus pour leur exigence et leur attention à l’expérience client. Cette nouvelle étape va nous permettre de démocratiser encore davantage cette énergie renouvelable ».