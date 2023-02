Lancement du Fonds de rÃ©duction des gaz Ã  effet de serre amÃ©ricain : un choc de compÃ©titivitÃ©, le solaire en figure de proue

L’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (EPA) annonce la mise en place du programme du Fonds de réduction des gaz à effet de serre. Sous l’égide du programme de la Loi sur la réduction de l’inflation (IRA : Inflation Reduction Act), les capitaux publics et privés s’activent au sein des communautés luttant contre le changement climatique, créant la prospérité économique pour tous. Une véritable machine de guerre économique américaine pour la croissance verte !

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a annoncé des orientations initiales sur la conception du programme du Fonds de réduction des gaz à effet de serre (GGRF), créé par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) du président Biden. L’EPA a publié deux listes d’assistance fédérale décrivant les paramètres clés des concours de subventions qui attribueront finalement près de 27 milliards de dollars pour mobiliser des capitaux privés pour des investissements dans l’énergie propre et l’air pur à travers le pays. Les listes d’aide fédérale sont la première exigence d’avis public pour mettre en œuvre un programme de subventions fédérales.

Des investissements historiques

Les directives initiales de conception du programme font suite à un effort solide d’engagement des parties prenantes avec des contributions recueillies auprès des gouvernements étatiques, locaux et tribaux, des institutions de financement communautaires, des organisations de justice environnementale, des groupes industriels et des experts en finance du travail et de l’environnement. «Grâce à la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) du président Biden, le Fonds de réduction des gaz à effet de serre débloquera des investissements historiques pour lutter contre la crise climatique et apportera des résultats au peuple américain, en particulier à ceux qui ont trop souvent été laissés pour compte. La conception initiale du programme annoncée garantira que le Fonds remplit son mandat d’offrir des avantages à tous de manière transparente et inclusive », a déclaré l’administrateur de l’EPA, Michael S. Regan. « Avec 27 milliards de dollars provenant des investissements du président Biden en Amérique, ce programme mobilisera des milliards supplémentaires de capitaux privés pour réduire la pollution et améliorer la santé publique, tout en réduisant les coûts énergétiques, en augmentant la sécurité énergétique, en créant des emplois bien rémunérés et en stimulant la prospérité économique dans les communautés à travers le pays.”

“Le Fonds de réduction des gaz à effet de serre est l’un des investissements intergénérationnels du président Biden pour construire une économie d’énergie propre équitable de bas en haut”, a déclaré John Podesta, conseiller principal du président pour l’innovation et la mise en œuvre de l’énergie propre. “Cela créera des emplois manufacturiers bien rémunérés tout en aidant à lutter contre le changement climatique, le plus grand défi de notre époque.”

Réduire les factures d’énergie et créer de bons emplois

L’EPA organisera deux concours pour distribuer des subventions dans le cadre du Fonds de réduction des gaz à effet de serre : un concours d’aide générale et à faible revenu de 20 milliards de dollars et un concours de fonds pour la technologie zéro émission de 7 milliards de dollars. L’EPA mettra en œuvre ces programmes conformément à l’initiative Justice40 du président Biden, qui prévoit que 40 % des avantages globaux de certains investissements fédéraux vont aux communautés défavorisées, y compris celles qui sont confrontées à des impacts disproportionnellement élevés et néfastes sur la santé et l’environnement. L’EPA prévoit d’ouvrir des concours de financement dans le cadre du Fonds de réduction des gaz à effet de serre d’ici l’été 2023. Aujourd’hui, l’EPA a également annoncé une série de tables rondes communautaires nationales pour poursuivre un effort d’engagement solide et inclusif, axé sur l’introduction du Fonds de réduction des gaz à effet de serre dans les communautés à travers le pays et l’apprentissage des solutions au niveau communautaire que le Fonds peut soutenir. «Lorsque nous avons présenté l’Inflation Reduction Act l’année dernière, nous avons promis le plus gros investissement dans le climat et l’énergie propre jamais réalisé dans notre histoire, tout en réduisant les factures d’énergie et en créant de bons emplois dans toutes les communautés à travers l’Amérique. Aujourd’hui, moins d’un an plus tard, le peuple américain nous voit donner suite à cette promesse d’améliorer la vie des familles à travers le pays », a déclaré le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer.

Faciliter l’accès à une énergie solaire fiable et propre pour des millions d’Américains

Pas de géant pour apporter de l’énergie propre aux communautés trop souvent laissées pour compte, le Fonds de réduction des gaz à effet de serre est l’une des actions concrètes prises en conséquence directe de la loi sur la réduction de l’inflation pour faciliter l’accès à une énergie solaire fiable et propre pour des millions d’Américains. En investissant dans les énergies renouvelables, nous revitalisons les communautés, créons des emplois du futur et apportons une aide réelle au peuple américain. « Chaque communauté devrait avoir la possibilité de bénéficier des investissements que nous réalisons dans la lutte contre les changements climatiques », a déclaré le sénateur Tom Carper, président de la commission sénatoriale de l’environnement et des travaux publics. « Dans le cadre de cet engagement, nous avons créé le Fonds de réduction des gaz à effet de serre dans la loi sur la réduction de l’inflation afin de tirer parti des investissements publics et privés dans des projets d’énergie propre pour les personnes les plus mal desservies. J’applaudis le leadership de l’EPA pour son travail visant à atteindre nos objectifs ambitieux dans le cadre de ce programme, qui se traduira probablement par le plus important investissement fédéral jamais réalisé dans des projets solaires sur les toits et communautaires dans les communautés à faible revenu et défavorisées. La mise en œuvre du Fonds de réduction des gaz à effet de serre est une étape importante pour faire avancer notre nation vers un avenir qui fonctionne grâce à l’énergie propre et ne laisse aucune communauté de côté dans le processus.

Réduire la pollution climatique et améliorer la santé publique

« La crise climatique est en train de se produire, et c’est pourquoi mon comité de l’énergie et du commerce s’est battu pour mettre en place ce fonds de réduction des gaz à effet de serre, le premier du genre, afin de nous assurer que nous affrontons ce moment avec le leadership et les ressources qu’il exige. Je suis ravi des progrès réalisés par l’EPA jusqu’à présent pour lancer ce programme essentiel », a déclaré le représentant Frank Pallone, Jr., membre de rang du House Energy and Commerce Committee. « Il s’agit d’un énorme pas en avant dans notre lutte contre le changement climatique, qui créera simultanément de nouveaux emplois bien rémunérés et apportera une énergie propre et abordable aux communautés à travers le pays. J’ai hâte de continuer à travailler avec l’EPA pour m’assurer que ces fonds sont utilisés efficacement pour réduire la pollution climatique et améliorer la santé publique. “Après des années de travail acharné pour planter les graines du financement historique du financement climatique dans la loi sur la réduction de l’inflation, je suis fier de voir cet investissement fleurir maintenant alors que l’EPA commence à réaliser notre vision de créer un nouveau programme durable qui réduira les émissions, protégera la santé et créera des opportunités économiques dans les communautés défavorisées et sous-financées », a déclaré le sénateur Ed Markey, président du sous-comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics sur la qualité de l’air, le climat et la sécurité nucléaire. «Je suis impatient de continuer à travailler avec l’administration Biden, les défenseurs et les parties prenantes pour maximiser tous les avantages de ce programme historique – du déploiement de projets économiques et climatiques aux niveaux national, régional, étatique et local, à l’exploitation de nouveaux des investissements et des fonds renouvelables pour aider les bénéficiaires indirects à intégrer des projets dans les communautés pour les années à venir.

Objectif du président Biden : 80% d’énergie propre d’ici 2030.

« Pendant des années, nous nous sommes battus pour faire passer l’idée d’une vision d’une banque climatique nationale à une réalité. Avec l’action d’aujourd’hui de l’EPA, nous nous rapprochons d’un pas : j’applaudis l’EPA d’avoir avancé dans ses efforts pour capitaliser le réseau national de banques climatiques que nous avons travaillé à créer dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation », a déclaré le sénateur Chris Van Hollen. «Je continuerai à travailler avec l’EPA pour réaliser pleinement notre vision d’une banque climatique autonome de portée nationale, ayant un effet multiplicateur substantiel et composée de diverses parties prenantes, y compris des institutions communautaires et des banques vertes, qui réduire les émissions de gaz à effet de serre, créer des emplois et soutenir les communautés qui ont été historiquement mal desservies. “Grâce à la loi sur la réduction de l’inflation que nous avons adoptée l’année dernière, l’Agence de protection de l’environnement est en mesure de continuer à investir dans les communautés et notre avenir en matière d’énergie renouvelable”, a déclaré la présidente du Congressional Progressive Caucus Pramila Jayapal (WA-07). “Le Fonds de réduction des gaz à effet de serre fournira un financement vital pour créer des emplois, accélérer le développement de nouvelles technologies d’énergie renouvelable et soutenir le développement dans les communautés à travers le pays, tout en contribuant au travail pour atteindre l’objectif du président Biden de 80% d’énergie propre d’ici 2030. J’applaudis l’EPA pour ce nouveau programme ambitieux.”

27 milliards de dollars sur la table

“Les 27 milliards de dollars de la loi sur la réduction de l’inflation pour un fonds national de réduction des gaz à effet de serre constituent le plus gros investissement dans l’énergie propre, la justice environnementale et la réduction de la pollution par le carbone de l’histoire américaine. Nous avons éprouvé des modèles de banques vertes à l’échelle nationale, y compris au Michigan, qui non seulement mobilisent les investissements directement dans les projets les plus critiques, mais créent également des opportunités économiques incroyables, avec des emplois bien rémunérés et de grande valeur », a déclaré la représentante Debbie Dingell (MI-06 ). « Au cours de la prochaine décennie, cet investissement nous aidera à tirer parti des efforts actuels en mobilisant des financements et des capitaux privés pour une gamme de projets d’énergie propre afin de décarboniser les communautés, y compris les communautés à faible revenu et défavorisées, à travers les États-Unis. L’annonce d’aujourd’hui est la première étape majeure vers la réalisation d’une économie énergétique propre et équitable. En tant que l’un des auteurs, je suis fier d’avoir aidé à obtenir cet important financement et j’ai hâte de travailler avec l’EPA, mes collègues du Congrès et tous nos partenaires pendant le processus de mise en œuvre pour acheminer de toute urgence cet argent aux communautés qui en ont besoin. le plus, ainsi que d’atteindre nos objectifs climatiques à long terme.

Le fonds de réduction des gaz à effet de serre de l’EPA comprendra un concours d’aide générale et à faible revenu de près de 20 milliards de dollars pour attribuer des subventions compétitives à des entités à but non lucratif éligibles qui collaboreront avec des institutions de financement communautaires telles que des banques vertes, des institutions financières de développement communautaire, des coopératives de crédit, des agences de financement du logement et autres. Ensemble, ces entités mobiliseront des fonds publics avec des capitaux privés pour investir dans des projets qui réduisent la pollution et les coûts énergétiques pour les familles, en particulier celles des communautés à faible revenu et défavorisées qui ont depuis trop longtemps un accès inégal aux capitaux privés. Les lauréats faciliteront également l’assistance technique et le renforcement des capacités pour renforcer les organisations communautaires, les petites entreprises, les travailleurs et les fournisseurs nécessaires pour accélérer la transition vers une économie nette zéro équitable et catalyser les emplois du futur. L’EPA prévoit d’accorder entre 2 et 15 subventions dans le cadre de ce concours.

Un programme solaire résidentiel de 7 milliards de dollars

Dans le cadre du concours de fonds pour la technologie zéro émission de 7 milliards de dollars, l’EPA attribuera des subventions compétitives aux États, aux tribus, aux municipalités et aux entités à but non lucratif éligibles pour permettre le déploiement de l’énergie solaire résidentielle sur le toit, de l’énergie solaire communautaire et du stockage et des mises à niveau associés dans les communautés à faible revenu et défavorisées. Ce concours permettra à toutes les familles de bénéficier d’options énergétiques propres et abordables. L’EPA prévoit d’attribuer jusqu’à 60 subventions dans le cadre de ce concours.

“À une époque où nous sommes confrontés à la crise existentielle du changement climatique, la loi sur la réduction de l’inflation est un investissement majeur et nécessaire dans l’énergie propre et l’efficacité énergétique”, a déclaré le sénateur Bernie Sanders (VT). «Je suis heureux de dire que le financement annoncé aujourd’hui comprendra un programme solaire résidentiel de 7 milliards de dollars que j’ai introduit pour rendre plus abordable pour les familles à faible revenu et de la classe ouvrière d’installer l’énergie solaire sur leurs maisons et d’économiser de l’argent sur leurs factures d’électricité. Lorsque les gens à travers le pays ont du mal à joindre les deux bouts tout en faisant face aux impacts de plus en plus graves du changement climatique, il est tout à fait logique d’aider les ménages à installer l’énergie solaire sur leurs toits afin qu’ils puissent créer leur propre électricité, réduire la pollution par le carbone et aider à créer des millions de bons emplois. J’ai hâte de travailler avec l’EPA sur ce programme pour faire de l’énergie solaire résidentielle une réalité pour les millions de familles à faible revenu et de travailleurs qui en ont le plus besoin.

L’EPA agit rapidement pour développer ces deux concours de subventions, en utilisant l’expertise technique établie des responsables des agences de l’EPA et de l’ensemble du gouvernement américain, pour investir des fonds publics de manière transparente et inclusive et fournir des investissements importants au peuple américain. L’EPA prévoit de publier un avis d’opportunités de financement pour ces concours au début de l’été 2023.