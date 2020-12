Comwatt dans la course Ã  la dÃ©mocratisation de lâ€™autoconsommation solaire

Le Groupe Comwatt, initiateur en 2013 du concept de box énergie pour l’autoconsommation, révolutionne une nouvelle fois le marché de l’autoconsommation et propose cette fois à ses partenaires une innovation unique en France : un outil de vente digitale permettant de démultiplier les ventes et de réduire les coûts de commercialisation par 2. Explications !

L’objectif de Comwatt est d’améliorer les performances commerciales des sociétés de ventes en B2C tout en incitant tous les propriétaires de maison individuelle à passer à l’action pour réduire leurs factures électriques ou à produire et consommer leur propre énergie. L’objectif de Comwatt est de faire collaborer ensemble, les grandes marques, les entreprises du solaire et le grand public. Cette innovation sera un succès si dans quelques temps le solaire en autoconsommation devient aussi évident que le double vitrage.

Comwatt passe la vitesse supérieure

Comwatt est aujourd’hui l’un des leaders de l’optimisation des consommations électriques avec son majordome énergétique, déjà déployé dans près de 20 000 maisons individuelles. Fort de son expérience dans l’autoconsommation solaire en tant que fabricant, Comwatt passe la vitesse supérieure avec le lancement de services et d’outils d’aide à la vente, disponibles en marque blanche, qui permettent à de grands acteurs (sociétés de vente B2C, fabricants de meubles Suédois distributeurs, développeurs de projets solaires, énergéticiens, grandes surfaces de distribution, promoteurs immobiliers, etc…) d’inciter leurs clients à passer à l’action. Ces grands acteurs sont maintenant en position de proposer des centrales solaires clef en main en collaborant avec un grand nombre d’entreprises française du solaire.

Faire sauter les derniers freins

Lancée en premier lieu avec plusieurs fournisseurs d’énergie en 2019 (Mint Energie, Butagaz, Ekwateur ..), nos solutions technologiques et de services ont séduit par leur simplicité et leur rapidité de mise en place plusieurs grands comptes et grandes enseignes. « L’autoconsommation solaire ne pourra accélérer et atteindre les prévisions de RTE (Réseau Transport Electrique) que si de grandes marques rentrent dans la danse du solaire et aident à démocratiser cette ENR qui n’est pas encore familière au grand public. Faire sauter les derniers freins est essentiel pour l’avenir de cette filière, et cela ne se fera qu’en apportant des éléments de réassurance aux particuliers, comme le SAV 5 ans pièce et main d’œuvre et la garantie de production 5 ans que nous offrons à nos clients insiste Fred Guiot, Directeur commercial de Comwatt.

Solutions technologiques et de services fournis par Comwatt à ses partenaires :

Un outil d’évaluation du potentiel solaire et de production d’énergie auto-calibré selon les 20 000 installations déjà déployées

Une pré étude énergétique au travers d’un l’outil de Simulation en ligne auto-apprenant, qui permet au particulier de s’assurer de son éligibilité, d’avoir un premier dimensionnement de son installation, une estimation de sa réduction de facture d’électricité et un prix pour son projet.

Un accompagnement personnalisé et unique en France de visioconférence pour expliquer chaque étape du projet solaire et finaliser l’offre commerciale

Un système CRM adapté au parcours du solaire résidentiel et capable de piloter de A à Z des dizaines de milliers de projets en faisant collaborer les différents intervenants sur une installation solaire.

La réalisation des démarches administratives auprès des différentes autorités (Mairie, Enedis, Consuel) en option.

Un système de tableau de bord énergétique fondé sur les objets connectés, permettant de superviser en temps réel l’ensemble des consommations et d’éviter le gaspillage (au travers d’alertes de surconsommation d’équipement, coupure de veille…).

Un système automatique de déplacement des consommations capable de maximiser l’autoconsommation en consommant au maximum sur place l’énergie gratuite produite par la centrale solaire,

Un coach énergétique basé sur l’intelligence artificielle capable de donner les bons conseils aux bons moments afin d’économiser durablement en changeant les comportements

Une supervision de parc permettant de surveiller le bon fonctionnement d’un parc de milliers de projets en autoconsommation

« Notre postulat de départ est que le solaire est l’une des énergies renouvelables les plus prometteuses pour demain. Lorsque la centrale photovoltaïque est achetée au juste prix, correctement installée par un professionnel RGE, raccordée au réseau pour profiter de la revente du surplus et avec une box énergie de déplacement des consommations, alors la promesse de réduction de la facture d’électricité est tenue dans tous les cas » affirme Grégory Lamotte, PDG de Comwatt.