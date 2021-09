CVE Chile et Natixis signent une facilitÃ© de $95 millions pour financer un portefeuille de centrales solaires au Chili

CVE Chile et Natixis, en tant qu’arrangeur principal unique, agent de couverture, banque émettrice de lettre de crédit et agent administratif, ont conclu avec succès une facilité garantie de premier rang de 95 millions de dollars US pour un portefeuille de centrales solaires photovoltaïques au Chili, d’une capacité de 150 MWc. Natixis a financé avec succès le premier portefeuille PMGD de CVE au Chili en novembre 2019, il s’agit donc de la deuxième opération de Natixis avec CVE, qui a été entièrement souscrite par Natixis.

Le portefeuille de CVE se compose de projets solaires qui fonctionneront sous le régime spécial du Chili pour les projets de production distribuée (connu sous le nom de ” PMGD “). Chacun des projets PMGD du portefeuille aura une capacité allant jusqu’à 9 MWc et sera autorisé à vendre sa production d’énergie au prix stabilisé réglementé. La structure de financement offre à CVE la possibilité d’ajouter d’autres projets au portefeuille, sous réserve de satisfaire à des critères d’éligibilité prédéfinis.

Un modèle de vente directe d’énergie par le biais de contrats privés

Selon CVE, le portefeuille s’inscrit dans sa vision du marché des énergies renouvelables, basée sur la décentralisation de la production et un modèle de vente directe d’énergie par le biais de contrats privés, en réponse aux besoins des entreprises et des collectivités locales. Ce financement consolide la présence à long terme de CVE au Chili et sa position de leader sur le marché des PMGD. ” Natixis dispose d’une longue expérience réussie dans le financement d’infrastructures dans la région LatAm, dont environ 15 opérations dans le secteur de l’électricité au Chili au cours des trois dernières années “, a déclaré Ben Koehler, Directeur Exécutif, Infrastructure & Energy Finance chez Natixis. ”Cette transaction marque notre neuvième financement à terme PMGD en tant qu’arrangeur principal unique en un peu plus de deux ans. Nous sommes ravis que CVE ait financé ce deuxième portefeuille PMGD suite à notre succès commun sur leur premier portefeuille, et nous sommes impatients de continuer à soutenir leur croissance au Chili et ailleurs “.

Natixis démontre l’attractivité de nos projets chiliens

” Avec ce financement senior de notre deuxième portefeuille PMGD, Natixis renforce son partenariat avec CVE Chile, au service de la transition énergétique au Chili. Cette opération avec un acteur majeur tel que Natixis démontre l’expertise financière de CVE ainsi que l’attractivité de nos projets chiliens ” a déclaré Cyril Gilot, Directeur des Financements et Investissements de CVE. Le régime PMGD a été créé en 2005, dans le but d’encourager une production d’électricité plus distribuée et plus verte. Les projets du portefeuille PMGD de CVE contribuent également à la transition énergétique plus large du Chili, le pays retirant progressivement ses centrales au charbon pour atteindre son objectif à long terme de neutralité carbone.