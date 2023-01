EDF Renouvelables lance la pose des premiers panneaux de la centrale photovoltaÃ¯que de Salon-de-Provence

La centrale photovoltaïque au sol de Salon-de-Provence, développée par EDF Renouvelables, est actuellement en cours de construction le long du canal de la Durance. Située sur le terrain de la centrale hydroélectrique exploitée par EDF Hydro Méditerranée, elle permet de produire davantage d’énergie renouvelable sur le territoire.

Près de 6 000 panneaux solaires seront installés sur environ 3,5 hectares. D’une puissance totale de 3,4 MWc, cette centrale produira une fois mise en service, l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 2 225 personnes, soit un peu plus que la population de Lamanon (13). Le projet photovoltaïque avait obtenu les autorisations administratives en septembre 2020. Il est lauréat de l’Appel d’Offres de la Commission de la Régulation de l’Energie (CRE), lui permettant de bénéficier d’un tarif d’achat de l’électricité pendant 20 ans. Les travaux ont commencé au second semestre 2022 par des opérations de terrassement. Aujourd’hui, les premiers panneaux photovoltaïques sont posés et l’installation se poursuivra jusqu’au printemps 2023.

Financement participatif

Les habitants des départements du 13, 30, 83 et 84 ont pu participer à hauteur de 85 000€ au financement de la construction de la centrale. Ce financement participatif a été mis en place du 20 juin au 20 août 2022 par EDF Renouvelables avec Lendosphère. En quelques jours seulement, le montant a été atteint avec 55 investisseurs. Aujourd’hui, EDF Renouvelables exploite 12 centrales photovoltaïques dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur totalisant 100 MWc dont une centrale solaire flottante à Lazer, installée sur la retenue d’eau d’un barrage hydroélectrique d’EDF Hydro Méditerranée.La centrale photovoltaïque de Salon développée par EDF Renouvelables s’inscrit dans le Plan solaire d’EDF qui vise à faire du Groupe un leader de l’énergie solaire en France d’ici 2035. Elle contribue également à l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement français de 100 GW d’énergie solaire d’ici 2050, en faveur de la lutte contre le changement climatique.