Des PPA solaire et Ã©olien en SuÃ¨de pour Neoen

Neon a signé il y a quelques semaines en Suède le plus important PPA solaire 90 MWc) conclu à ce jour dans le pays. Dans la foulée, le producteur indépendant français vient de signer avec Coveris un PPA de 10 ans pour le parc éolien de Storbrännkullen . Le contrat signé avec Coveris sous forme de Virtual PPA correspond à plus de 60% de l’électricité verte qui sera produite par Neoen dans son parc éolien de Storbrännkullen (57,4 MW), actuellement en construction. Avec la signature de ces deux PPA, Neoen démontre sa capacité à concrétiser des projets solaires et éoliens d’envergure. Neoen affirme ainsi son ambition de devenir un acteur de référence en Suède et de participer activement à l’atteinte de l’objectif national de 100% d’énergie décarbonée d’ici 2040.

Présente en Suède depuis 2020, l’équipe locale de Neoen s’est rapidement étoffée. Elle développe à travers le pays un portefeuille de plusieurs centaines de MW éoliens et solaires, ainsi que des projets de stockage. Christophe Desplats-Redier, directeur régional Europe, déclare : « La Suède est un pays dans lequel nous allons accélérer notre développement à la fois dans le solaire, dans l’éolien et dans le stockage. » Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, conclut : « Je félicite les équipes de Neoen en Suède pour ce nouveau succès qui vient couronner une année 2022 déjà riche en réalisations. La Suède est pour nous un pays clé dans notre stratégie de croissance en Europe du Nord. Neoen est fière de participer à l’alimentation de notre continent en énergie verte et souveraine. Nous nous réjouissons également d’être un levier de compétitivité pour Coveris et pour les industriels européens, en leur fournissant dans la durée une électricité à un prix structurellement avantageux. »