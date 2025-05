EDF Renouvelables inaugure une centrale solaire sur une coulée de lave en Martinique

EDF Renouvelables inaugure Coulée Blanche, sa deuxième centrale solaire en Martinique. Située au nord de la commune de Saint-Pierre sur une coulée de lave, cette réalisation est le fruit d’une collaboration étroite entre EDF Renouvelables, les associations environnementales et agricoles, les élus et les entreprises locales.

La Martinique reste très dépendante du fioul importé pour sa production électrique (73%), la centrale solaire de Coulée Blanche contribuera à l’autonomie énergétique du territoire et à décarboner son mix électrique. La centrale de Coulée Blanche, d’une puissance de 4 MWc, produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 7 500 personnes, soit presque deux fois le nombre d’habitants de la commune de Saint-Pierre. Les travaux réalisés par EDF Renouvelables pour aménager le site profitent également à la production agricole locale en rendant le terrain apte à accueillir une activité agricole. Un exploitant ovin et une apicultrice vont pouvoir bénéficier gracieusement des terrains et d’un accompagnement pour leur installation grâce à un partenariat avec la SCACOM (Société Coopérative Agricole Caprins Ovins de la Martinique). “ La centrale solaire de Coulée Blanche contribue au développement de l’économie locale et permet de revaloriser également ces terrains pour l’agriculture ” confie Sofiane Boukebbous pour EDF Renouvelables.

Respect de l’environnement et mieux-être des populations

EDF Renouvelables finance également des actions volontaires en dehors de l’espace dédié à la centrale solaire comme la plantation de cacao, la reconquête de terrains en friche avec l’association AFAF Martinique et met l’accent sur la protection et le développement de la biodiversité. La centrale de Coulée Blanche aura aussi un impact positif sur l’emploi local puisque EDF Renouvelables a opté pour une collaboration avec l’association EPICES afin d’intégrer des personnes en réinsertion pendant la phase des travaux. Au total, plus de 2 millions d’euros de travaux ont été attribués à des entreprises locales. “L’APNE (Association pour la Protection de la Nature et de l’Environnement), encourage tous les projets relatifs aux énergies renouvelables dès lors qu’ils s’inscrivent dans le respect de l’environnement et qu’ils participent au mieux-être des populations ” ajoute Charles Virassamy président de l’APNE.