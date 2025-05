Le Groupe iliad renforce son engagement en faveur des Ã©nergies renouvelables avec la signature de 4 nouveaux projets en PPA

Le Groupe iliad, acteur majeur des télécommunications en Europe, vient de signer quatre nouveaux contrats d’achat d’énergies renouvelables ou Power Purchase Agreements (PPAs) dans ses trois géographies, France, Italie et Pologne. Avec le premier PPA annoncé en janvier 2023 et les trois PPA annoncés en février 2024, le Groupe totalise désormais huit projets d’énergies renouvelables à travers l’Europe, poursuivant ainsi résolument la mise en œuvre de son Plan Climat.

Le Groupe iliad vient de signer quatre nouveaux PPA pour deux sites situés en France, un situé en Pologne et un situé en Italie. Ces contrats permettent au Groupe de sécuriser un approvisionnement en énergie bas carbone a prix attractif et stable sur une période de 10 à 15 ans. Avec les PPA signés en 2024, la consommation énergétique du Groupe en Italie sera couverte à hauteur de 21% par des PPA et en Pologne à hauteur de 13% dès 2026. L’objectif est d’atteindre les 50% dans ces deux pays d’ici 2035.

« Nous doublons le nombre de PPA »

La stratégie intégrée adoptée par le Groupe iliad vise par ailleurs à maximiser son impact environnemental positif grâce notamment à des critères de sélection stricts tels que l’additionnalité. Le Groupe est aussi attentif à l’impact des projets sur les communautés locales et les écosystèmes. Les quatre nouveaux projets bénéficient ainsi du label EKOenergy, tout comme les quatre précédemment signés par le Groupe. Cet écolabel internationalement reconnu garantit une électricité produite de manière durable, avec un impact limité sur la biodiversité et les populations locales. « Un groupe européen comme le Groupe iliad doit penser ses approvisionnements énergétiques à l’échelle européenne, avec une même ligne de conduite : priorité partout aux énergies bas carbone et à la sécurisation de nos approvisionnements sur le long terme ! Avec ces quatre nouveaux projets, nous franchissons un seuil, nous doublons le nombre de PPA. Le Groupe iliad fait ici la preuve que le secteur des télécoms sait penser son développement de manière durable et responsable, qu’il sait coupler progrès technologique et respect de l’environnement. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent en France, en Italie et en Pologne pour ces grands projets », a déclaré Thomas Reynaud, Directeur General du Groupe iliad.

Signature d’un 1er PPA éolien en France

En février 2025, le Groupe iliad a signé avec le producteur français H2air son tout premier contrat d’approvisionnement en électricité éolienne. L’électricité sera produite par quatre éoliennes du parc des Limodores, situé à Rochefort-sur-la-Côte, en Haute-Marne. À compter du 1er janvier 2026 et durant 15 ans, le parc éolien fournira ainsi chaque année environ 19 GWh au Groupe iliad.

Signature d’un 3ème PPA solaire en France

En France, le Groupe iliad a signé un contrat d’achat direct d’énergie renouvelable avec Arkolia, producteur français implanté dans l’Hérault (34). Selon les termes du contrat, le Groupe achètera à Arkolia pendant 15 ans, à compter du 1er janvier 2027, l’électricité produite par un nouveau parc solaire situé à proximité de Bordeaux, en Gironde. Ce parc solaire aura une production d’électricité estimée de 22,8 GWh par anAu total, il va permettre d’éviter l’émission de 13 500 tonnes de CO2 sur 15 ans. « Accompagner nos clients sur le chemin de la décarbonation en produisant une électricité locale, compétitive et renouvelable a toujours été notre ADN », a déclaré Jean-Sébastien Bessiere, président fondateur d’Arkolia Bordeaux.

Signature d’un 2nd PPA solaire en Pologne

En Pologne, Play a signé avec R.Power un contrat d’achat d’énergies renouvelables portant sur une ferme solaire située à Kaczory, dans la région de la Grande-Pologne. A compter du 1er janvier 2026 et pendant une durée de 12 ans, R.Power fournira à Play 20 GWh par an d’électricité d’origine renouvelable. En tenant compte du précèdent contrat signé par Play en février 2024, cela portera à 54,7 GWh la capacité de production annuelle d’électricité renouvelable développée par le Groupe iliad en Pologne. « Grâce à ce contrat d’achat d’électricité, non seulement nous assurons un approvisionnement stable en énergie verte à un acteur clé du marché des télécoms, mais nous soutenons également le développement de l’énergie photovoltaïque à grande échelle en Pologne », a précisé Rafał Hajduk, Directeur commercial de R.Power.

Signature d’un 2nd PPA solaire en Italie

En Italie, iliad Italia a signé avec METLEN Energy & Metals, le principal groupe industriel grec actif dans les secteurs de l’énergie et de la métallurgie, un contrat d’achat d’énergies renouvelables d’une durée de 10 ans. A compter du 1er janvier 2026, iliad Italia achètera l’électricité produite par une ferme solaire située à Gionco, dans la région du Latium. Dotée d’une capacité nominale de 15,2 MW, la ferme produira chaque année 20 GWh d’électricité d’origine 100% renouvelable. L’installation permettra d’éviter l’émission de 49 200 tonnes de C02 sur 10 ans. En tenant compte du précédent contrat signé par iliad Italia, cela portera à 68 GWh le volume annuel total d’électricité d’origine renouvelable financé par le Groupe iliad en Italie.

Encadrés

Les quatre nouveaux PPA en chiffres

60 MW Capacité totale installée

81,8 GWh Volume total d’électricité produite par an

220 600 Tonnes de CO2 évitées sur la durée des PPA

8 PPA dans les 3 pays

En tenant compte des 4 PPA précédemment signés, le Groupe iliad totalise désormais 8 projets d’énergies renouvelables en Europe. La capacité de production d’électricité renouvelable développée grâce au Groupe s’élève ainsi à 219 GWh, soit approximativement l’équivalent de la consommation domestique annuelle d’une ville comme Roubaix en France, Bari en Italie ou Słupsk en Pologne. Cela correspond aussi à la consommation électrique induite par l’utilisation de nos infrastructures réseaux par 6 millions des abonnés en Europe.