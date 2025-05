Volta lÃ¨ve 65 millions dâ€™euros pour construire et rÃ©nover 175 centrales PV

Le Groupe Volta boucle un financement de 65 millions d’euros auprès d’un consortium bancaire emmené par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour la construction et la rénovation de 175 centrales photovoltaïques en toiture. Avec ce nouveau financement, Volta accélère sa stratégie de déploiement territorial et conforte son ambition de s’imposer comme l’un des acteurs majeurs du secteur des toitures photovoltaïques en France.

Le Groupe français Volta, producteur indépendant d’énergies renouvelables, annonce la mise en place d’un financement structurant de 65 millions d’euros octroyé par un consortium de sept banques dirigé par d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Ce financement porte sur un portefeuille de 175 centrales photovoltaïques en toiture, dont 60% sur des toitures à rénover, représentant une puissance cumulée de 50 MWc. Les projets concernés, situés majoritairement dans le quart sud-est de la France, dont une partie est déjà en exploitation, seront mis en service dans leur intégralité au cours des 18 prochains mois. Développés intégralement par les équipes de Volta depuis son siège opérationnel de Corbières-en-Provence, près de Manosque, ces projets illustrent une nouvelle fois l’ancrage local du groupe, au plus près des territoires qu’il accompagne dans leur transition énergétique.

Un modèle résilient et performant dans un contexte réglementaire évolutif

Spécialiste des toitures photovoltaïques, le Groupe Volta poursuit ainsi son développement sur le segment stratégique de la rénovation, moins sensible aux évolutions récentes des tarifs d’achat. « Les récentes évolutions réglementaires sur le tarif des centrales de puissance inférieure à 500kWc auront un impact limité sur le Groupe Volta, qui a fait le choix de développer une majorité de projets en rénovation », précise Cédric Tillier, directeur financier du groupe Volta. « Les projets en rénovation, par nature plus complexes, exigent une grande expertise technique dont les équipes VOLTA peuvent se prévaloir : désamiantage, renforcement des structures, rénovation d’étanchéité. Ils permettent de dégager des marges de manœuvre afin de mieux absorber la baisse des tarifs à la suite de la révision de l’arrêté S21. Grâce à ses ressources internes dédiées à l’ingénierie et au développement, Volta maîtrise les étapes clés de la chaîne de valeur de ces projets. Ce programme de 50 MWc s’inscrit pleinement dans la trajectoire de croissance du groupe, qui poursuit l’industrialisation de ses process et la consolidation de sa position d’acteur clé du photovoltaïque en toiture. Il nous permet d’aborder en toute confiance la prochaine étape de notre déploiement sur l’ensemble du territoire national », déclare Philippe Reynard, Directeur Général délégué aux opérations.