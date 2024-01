EDF Renouvelables et KOWEPO bouclent le financement du projet solaire Manah 1 de 500 MW Ã  Oman

EDF Renouvelables et son partenaire Korea Western Power Corporation (KOWEPO) annoncent avoir bouclé le financement du projet Manah 1, une centrale solaire de 500 MW implantée dans le Sultanat d’Oman. Le contrat d’achat d’électricité (PPA) a été signé le 23 mars 2023. La mise en service de la centrale est prévue au premier trimestre 2025.

Après avoir répondu à un appel d’offres en septembre 2022, le consortium EDF Renouvelables/KOWEPO a remporté le projet et signé le 23 mars 2023 le contrat d’achat d’électricité (PPA) avec la société omanaise de fourniture d’eau et d’électricité (Oman Power and Water Company). Le consortium va développer, financer, construire et opérer la centrale solaire qui sera implantée dans le gouvernorat d’Al Dakhiliyah, à 175 km au sud de Muscat. La mise en service de la centrale est prévue au premier trimestre 2025. « Nous voulons remercier les autorités du Sultanat d’Oman, et en particulier APSR, Nama Holding et PWP, pour la confiance accordée au consortium pour réaliser ce projet de centrale solaire Manah 1 de 500 MW. Ce projet, le premier pour le consortium dans le pays, est en droite ligne avec le soutien du groupe EDF à l’objectif de triplement des capacités nettes installées d’énergie renouvelable dans le monde entre 2023 et 2030. » souligne Olivier Bordes, Directeur général d’EDF Renouvelables au Moyen-Orient.

700 000 tonnes de CO2 évitées chaque année

Le projet Manah 1 est le premier projet d’EDF Renouvelables et de KOWEPO à Oman. Il contribuera à l’objectif de neutralité carbone de la région et à celui d’atteindre 35 à 39% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2040. Le financement du projet a été possible grâce au soutien des institutions financières internationales et au partenariat stratégique formé par les deux acteurs majeurs français et coréen de l’énergie pour combiner leur expertise.

Les partenaires ont signé les accords de financement à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée pendant la COP 28, une étape cruciale avant le bouclage final du financement le 25 décembre 2023. Le financement du projet sera assuré par des prises de participation et des prêts d’institutions financières locales et internationales, telles que l’Export-Import Bank of Korea, la banque européenne Société Générale et l’Oman Bank Muscat. « Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons bouclé le financement du projet solaire Manah 1, et que nous sommes la première entreprise coréenne à remporter un projet à Oman. Ce succès tient au partenariat solide avec EDF Renouvelables et à sa grande expérience, ainsi qu’au soutien indéfectible de Société Générale, de KEXIM Bank et de Bank Muscat.» poursuit Youn Ho Ko, Directeur général au Moyen-Orient de Korea Western Power. Une fois mise en service, la centrale alimentera environ 50 000 foyers omanais en électricité bas carbone, ce qui permettra d’éviter l’émission d’environ 700 000 tonnes de CO2 par an.

Encadré

Données-clés du projet

– Foyers alimentés : 50 000.

– 700 000 tonnes de CO2 évitées par an.

– Technologie :

* Environ 1 million de panneaux bifaces.

* Trackers à axe unique.