EDF et la RÃ©gion ÃŽle-de-France signent une premiÃ¨re convention de partenariat dans lâ€™optique de la neutralitÃ© carbone en 2050

Luc Rémont, PDG d’EDF et Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France ont signé une première convention de partenariat sur le site R&D EDF Lab les Renardières (77). Cette convention traduit la convergence des ambitions des deux partenaires sur la stratégie énergétique et ses enjeux. D’une durée de 5 ans, elle couvre l’ensemble des champs nécessaires à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 : planification énergétique, développement des EnR, mobilité, innovation, sobriété, biodiversité et compétences avec la création du Campus d’Excellence des Métiers et des Qualifications Energie Durable. Ce partenariat vise à accélérer la décarbonation de la première région d’Europe et œuvrer conjointement à sa transition énergétique !

Entre EDF et la Région Île-de-France, le courant vert passe plutôt bien. La dynamique partenariale enclenchée a déjà permis quelques réalisations. On retiendra notamment la participation de la Région dans la ferme photovoltaïque Porcheville (78) dont le protocole d’accord a été signé le même jour que la convention. Le projet vise à mettre en service fin 2025 une centrale photovoltaïque de 10 MW localisée sur une portion de l’ancienne centrale thermique de Porcheville. Cette convergence d’intérêts autour du projet a amené l’Exécutif Régional à s’engager au côté d’EDF en vue d’une prise de participation financière à hauteur de 20% dans la future centrale à travers la SEM « IDF Energies et Territoires ». On peut également évoquer le projet de Campus d’Excellence Energie Durable porté par la Région, la région académique Ile de France et l’Université de Saclay avec le soutien du Groupe EDF. Il offrira aux jeunes et aux adultes en reconversion des formations du bac pro au bac +8 dans les filières du nucléaire, des énergies renouvelables, des réseaux et des services énergétiques sur le territoire francilien et national compte tenu de l’excellence des formations franciliennes comme du nombre d’étudiants concernés. Ce campus « hors les murs » sera inauguré en 2024.

La Région Île-de-France s’attaque à la décarbonation de la chaleur

L’Île-de-France concentre, sur 2 % du territoire national, 18 % de la population et 33 % du PIB du pays. Avec plus 165 000 emplois en recherche et développement dont près de 120 000 chercheurs, 1 200 laboratoires et plus de 21 milliards d’euros investis chaque année en R&D privée, l’Île-de-France est la première région mondiale sur les investissements en R&D. Du côté des talents, la région accueille 734 000 étudiants dont 13% sont internationaux. Première région d’Europe, l’Île-de-France porte l’ambition d’être exemplaire en matière de décarbonation, de réindustrialisation et d’accompagnement du développement des filières, notamment la filière nucléaire comme en a témoigné le serment de Nogent-sur-Seine de février 2023.Avec des émissions en baisse de 25% depuis 2005 à 40 MT de CO2 par an (9 % des émissions nationales), l’Ile-de-France s’est fixé l’objectif ambitieux d’être une Région Zéro Emission Nette (ZEN) à horizon 2050. La Région s’attaque ainsi, notamment, aux deux principales sources d’émissions de carbone de la Région que sont les transports, avec un développement inédit des transports en commun, et le résidentiel, avec la décarbonation de la chaleur.

EDF en Île de France : une dynamique au service des territoires

Le groupe EDF, acteur majeur dans la production d’énergies renouvelables et de récupération, accompagne ses clients franciliens dans leur transition énergétique en leur proposant notamment des solutions énergétiques bas carbone et performantes dans les domaines situés à l’interface de l’électricité et des nouveaux modes de vie (efficacité énergétique et carbone des bâtiments, réseaux de chaleur, mobilité électrique, éclairage public intelligent, énergies renouvelables et stockage, autoconsommation, valorisation des déchets, économie circulaire, numérique, …). Le groupe EDF est présent sur l’ensemble des départements franciliens avec près de 150 implantations.

Parmi celles-ci, trois centres de recherche et de développement (R&D), tous situés en Île-de-France (Saclay, Chatou et Moret-sur-Loing), mobilisant 1800 collaborateurs. Sur le territoire francilien, la R&D a ainsi développé une vingtaine de partenariats de recherches stratégiques sur les technologies d’avenir et compte 8 laboratoires communs avec les milieux académiques et industriels.

Sur le site EDF Lab les Renardières, les domaines de recherche sont très variés : efficacité énergétique dans l’industrie, les bâtiments et les territoires, amélioration de la sûreté et de la performance du parc de production, fiabilité et avenir des réseaux électriques…

L’union fait la force

En ce début d’année 2024, les deux Présidents ont visité les installations Concept Grid (mobilité électrique, stockage, intégration des énergies renouvelables, maisons connectées…) et Vercors (enceinte béton de réacteur de centrale nucléaire à l’échelle 1/3 permettant d’anticiper l’évolution des installations notamment dans le cadre de l’allongement de la durée de fonctionnement des centrales). Le groupe EDF compte près de 26 000 salariés en Île-de-France, soit près d’1/5 de ses effectifs en France. En 2022, le Groupe a embauché en Île-de-France 1 800 salariés et accueilli 1600 alternants. Afin de ne pas insulter l’avenir, la Présidente de la première région d’Europe et EDF acteur majeur de la production électrique et d’énergies renouvelables ont donc pris la décision d’unir leurs forces et les leviers de leur capacité d’action pour faire bouger les lignes de la décarbonation sur un territoire où vivent plus de 12 millions d’habitants.