Les Rencontres Solaires de lâ€™Est, le mardi 16 janvier 2024 Ã  Saverne

Cap à l’Est, association de la filière photovoltaïque, organise un événement sur le solaire photovoltaïque à destination des entreprises et collectivités, le mardi 16 janvier à partir de 10h00 au château des Rohan de Saverne (67). Objectif solaire !

Les Rencontres Solaires de l’Est s’organisent autour de tables rondes le matin et d’ateliers l’après-midi. L’objectif de cette rencontre est de permettre aux porteurs de projets entreprises comme collectivités d’obtenir des informations sur la technologie et les modèles d’affaires en matière de photovoltaïque. C’est aussi l’occasion pour la filière photovoltaïque du Grand Est de se réunir et d’apprendre à mieux se connaître pour faire face aux défis présents et à venir : accélération des installations, formation et recrutement de personnels, nouveaux modèles économiques…

Des tables rondes dynamiques

Le matin, des intervenants débattront sur le sujet du développement solaire dans les territoires. « Quels sont les leviers d’action que les territoires peuvent utiliser pour accélérer le développement du photovoltaïque ? » Seront notamment présents à cette table ronde Marie-France Vallat, Conseillère de la Collectivité Européenne d’Alsace, Raphaël Salaün, Maire de la Ville de Saint Joachim ou encore Stéphane Leyenberger, Maire de Saverne. Nicolas Randria du GMPV, expert photovoltaïque, animera cette session. La seconde table ronde sera dédiée à la question des coûts de l’énergie et à la souveraineté industrielle. Le territoire régional a en effet la chance de compter un des plus grands fabricants français : Voltec Solar ainsi que le projet de gigafactory porté par Holosolis. Cette session sera animée par Simon Ducasse, co-gérant de Enryk et expert photovoltaïque. Seront notamment présents en tant qu’intervenants Elise Bruhat d’Holosolis, Lucas Weiss de Voltec Solar, Franck Becker de l’ADIRA ou encore Jacques Sérillon des sources de Soultzmatt et Patrick Reimeringer de Burkert.

Des ateliers éclectiques

Après un cocktail déjeunatoire dans le magnifique château des Rohan, les participants pourront approfondir certains sujets en format ateliers. A savoir :

- « L’essentiel de l’énergie photovoltaïque pour réussir mon projet » par l’association Hespul

- « Développer l’énergie solaire sur mon territoire : planification et concrétisation de projets », animé par le réseau les GEnERATEURS

- « Collectivités et Citoyens : maîtrisez ensemble votre PV ! » animé par le réseau Gecler

- « Nouveaux modèles d’affaires PPA et autoconsommation collective », animé par Simon Ducasse, Co-gérant Enryk

- « Décryptage de la réglementation » par Jonathan Bonadio de Solar Power Europe

- Assurances et avis techniques d’un projet photovoltaïque, animé par Nicolas Randria, Secrétaire Général du GMPV-FFB

- Stockage de l’électricité, enjeux et opportunités, animé par l’ATEE

La Diagonale du plein

La journée sera conclue par une session inspirante du conférencier Julien Dossier. À quoi ressemble un monde qui a réussi à rester sous 1,5°C, et comment pourrions-nous y parvenir ? Julien Dossier propose de relever un tel défi en adaptant l’Allégorie des Effets du Bon Gouvernement, une fresque peinte par Lorenzetti à Sienne en 1338. La version contemporaine qu’il a conçue (2010-2014) se décompose en 24 chantiers, et donne les clés de la Renaissance Écologique. Il a également récemment réalisé, en velocar à assistance électrique, un voyage nommé la Diagonale du plein. Partie de Concarneau et traçant une diagonale jusqu’à Arles, la Diagonale du Plein a parcouru plus de 1 300 km du 16 juillet au 21 août 2023 en 24 étapes. La Diagonale du Plein a permis de “faire pour dire”, face à l’urgence climatique : plein d’initiatives locales, plein de rencontres, plein de solutions low-tech.

