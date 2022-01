Masdar devient partenaire officiel du Manchester City Football Club

A quelques mois de la Coupe du Monde de football, Manchester City, champion de Premier League, vient d’annoncer un nouveau partenariat mondial avec Masdar, un leader mondial des énergies renouvelables, des technologies propres et du développement durable, qui verra la société d’énergie renouvelable et de développement durable devenir un partenaire officiel du club. Le partenariat soutiendra une campagne mondiale de durabilité avant la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi !

Masdar se concentre sur le développement de projets d’énergies renouvelables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et sur des marchés internationaux plus larges, avec une présence dans près de 40 pays à travers le monde. Dans le cadre du nouvel accord, Manchester City et Masdar collaboreront sur une série d’activations de partenariat, y compris le lancement d’une nouvelle campagne mondiale, visant à sensibiliser à l’importance de l’action climatique et à l’atténuation du changement climatique. La campagne coïncidera avec la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi (ADSW) organisée à Masdar, la principale plate-forme pour accélérer le développement durable, qui devrait avoir lieu du 15 au 19 janvier 2022.

Stephan Cieplik, vice-président senior des ventes des partenariats mondiaux, a déclaré : « À Manchester City, nous nous engageons à croître de manière durable et responsable, tout en reconnaissant que le club a la capacité d’utiliser sa voix pour encourager les communautés avec lesquelles nous nous connectons à faire plus. Ces dernières années, nous avons fait des progrès significatifs dans ce domaine. Nous savons également qu’un avenir durable ne peut être atteint qu’en travaillant en collaboration avec des partenaires et des fans et nous sommes ravis d’accueillir Masdar en tant que partenaire officiel aujourd’hui pour nous rejoindre dans ce voyage ».

Mohamed Jameel Al Ramahi, PDG de Masdar, a déclaré : « Le changement climatique est le problème déterminant de notre époque, qui nous concerne tous. En travaillant ensemble pour sensibiliser, éduquer et agir, nous pouvons transformer ce défi mondial en opportunité. Le Manchester City Football Club est l’un des plus grands noms du football mondial et Masdar est désormais l’un des plus grands acteurs de l’énergie propre, en travaillant ensemble à travers différentes activités et initiatives, nous pouvons jouer notre rôle dans la construction d’un avenir durable ».

Masdar est en passe de devenir une centrale mondiale d’énergie propre dans le but d’étendre son portefeuille de projets à plus de 50 GW de capacité totale d’ici 2030.