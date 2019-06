EDF et Perpignan MÃ©diterranÃ©e MÃ©tropole sâ€™engagent Â« pour un territoire attractif, solidaire et durable Â»

Le 11 juin 2019, Jean-Marc Pujol, Président de Perpignan Méditerranée Métropole, et Jean-Pierre Frémont, Directeur Collectivités et Délégué de l’Action Régionale d’EDF ont signé une convention de partenariat pour un territoire attractif, solidaire et durable ». Labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), et bientôt « French Tech », la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole rejoint ainsi EDF, énergéticien de référence pour les Métropoles bas carbone, dans la mise en place de stratégies favorisant la transition écologique et numérique. Cette initiative témoigne de leur volonté d’agir dans le cadre du développement territorial de la Communauté Urbaine autour de 3 axes principaux. Favoriser l’innovation et le rayonnement du territoire, développer les solidarités et accompagner la transition énergétique.

Sur ce dernier point, la Communauté Urbaine a été retenue comme lauréat de l’appel à Projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV). La révision du Plan Climat en « Plan Climat Air Energie Territorial » (PCAET) et les projets issus de la démarche TEPCV lui donnent l’opportunité de jouer à la fois :

- Un rôle d’initiateur de démarches visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions de carbone en mobilisant les différentes parties prenantes du territoire ;

- Un rôle de maitrise d’ouvrage sur le périmètre de son propre patrimoine, qu’il s’agisse d’actions visant à optimiser ses consommations énergétiques ou de projets de développement de la production d’énergie renouvelable et de récupération.

Autoconsommation collective sur les zones économiques de la Métropole

Dans ce contexte, EDF et ses filiales pourront accompagner la transformation de la Communauté Urbaine vers un territoire sobre en énergie et peu émetteur de carbone. Trois axes d’échanges ont été priorisés :

• Contribuer au développement de l’Ecoparc Catalan

L’Ecoparc Catalan est le fer de lance de la stratégie de territoire à énergie positive de la Communauté Urbaine. Il accueille déjà deux réalisations majeures de filiales du Groupe EDF avec « l’ensemble éolien catalan » (96 MW réalisés par EDF Renouvelables, un des parcs éoliens plus importants de France) et le futur réseau de chaleur partant de l’unité de valorisation énergétique de Calces (Sydetom66) vers Perpignan-Nord, réalisé par Dalkia et un projet de réglage de fréquence par stockage sur batterie sur la commune de Baixas porté par EDF Renouvelables. La Communauté Urbaine, EDF et ses filiales pourront partager leurs réflexions sur les possibilités de collaborations sur des projets innovants dans le domaine des énergies renouvelables au sens large, de la mobilité, de l’Hydrogène, s’intégrant harmonieusement dans ce périmètre.

• Envisager le développement d’énergies renouvelables sur les Zones d’Activités Economiques

La Communauté Urbaine, EDF et ses filiales partageront leurs réflexions sur les possibilités d’accompagnement des projets d’aménagement du territoire situés dans les zones d’activité économique (ZAE), notamment dans le domaine de la solarisation et notamment de l’autoconsommation collective.

• Echanger sur la prospective énergétique territoriale

Enfin, la Communauté Urbaine et EDF partageront de leurs réflexions prospectives en termes d’aménagement impliquant une dimension énergétique (tel que rénovation, économie d’énergie bâtiments, projets ENR de territoires).

