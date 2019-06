Allemagne : une maison passive 100% autonome en Ã©nergie reÃ§oit le Prix fÃ©dÃ©ral des maisons exceptionnelles

L’équipe de direction de Hörmann Solartechnik, une entreprise d’installation solaire basée à Zusmarshausen, utilise également à 100% l’énergie solaire pour son usage personnel. La famille Hörmann vient ainsi de réaliser son rêve de construire sa propre maison autonome en énergie utilisant uniquement l’énergie solaire. Les modules Q.PEAK DUO-5G fournis par Hanwha Q CELLS affiche une puissance de 20 kWp. Le système solaire a été installé sur le toit de la maison familiale récemment construite à Zusmarshausen, en Bavière. Le générateur photovoltaïque a une production annuelle d’environ 20 000 kWh et contribue de manière durable à ce que la famille Hörmann vive de l’énergie de manière entièrement autonome.

La combinaison du système solaire, du stockage de la batterie, de l’électrolyseur et de la pile à combustible installée dans la maison de la famille Hörmann garantit une alimentation en énergie sans CO2 en convertissant et en stockant l’énergie solaire générée au cours de la journée en hydrogène, selon le principe “Power-to-Gas”. La nuit et l’hiver, l’hydrogène est reconverti en électricité domestique. Associé au système de stockage de la batterie, il assure non seulement l’alimentation électrique de la maison, mais peut également répondre aux besoins en chauffage et à la charge de la voiture électrique de la famille. Avec un tel système, le soleil est la seule source d’énergie nécessaire pour fournir de l’électricité, la mobilité et la chaleur toute l’année. Cette maison passive high tech démontre de manière impressionnante comment une énergie sans CO2, totalement indépendante du réseau ou de sources d’énergie externes supplémentaires, peut déjà alimenter à 100% un logement. C’est pour cette raison que ce projet a reçu le Prix fédéral pour réalisations exceptionnelles et innovantes décerné par le Ministère fédéral de l’économie et de la technologie.

L’énergie solaire représenterait 69% de l’approvisionnement mondial en électricité en 2050

L’énergie solaire est en train de devenir la forme de production d’énergie la plus rentable au monde. Le principe «Power-to-Gas», qui convertit l’électricité solaire en hydrogène, devient rapidement un autre moyen attrayant de stocker l’énergie solaire de manière économique et complète les technologies de stockage plus traditionnelles. Selon une étude récente de l’Université de technologie finlandaise Lappeenranta (LUT), cette tendance devrait se développer, concluant également que l’énergie solaire pourrait représenter 69% de l’approvisionnement mondial en électricité d’ici 2050.

Ce scénario type est rendu possible par la baisse rapide des coûts de production d’électricité de l’énergie solaire, qui fait déjà de l’énergie solaire la forme de production d’énergie la moins chère dans de nombreuses régions du monde. “Nous sommes une société spécialisée dans les systèmes solaires. Notre maison autonome en énergie a toujours été un objectif et une motivation pour nous”, se réjouit Rita Hörmann, directrice générale de Hörmann Solartechnik. “En tant qu’experts, nous pouvions simplement planifier et mettre en service le système nous-mêmes. Nous voulions tout faire dès le départ et nous rendre, non seulement un petit peu, mais complètement indépendants des grands fournisseurs d’électricité. C’est pourquoi nous avons opté pour le triptyque énergie solaire, système de stockage de la batterie et pile à combustible. Ainsi, notre maison est autonome à 100% en énergie et ne nécessite pas même de connexion électrique externe. ”

Maeng Yoon Kim, responsable des ventes pour l’UE chez Q CELLS, a déclaré: “Il est très important pour nous de renforcer l’acceptation de l’énergie solaire par les propriétaires, et nous sommes particulièrement heureux de le faire avec l’un de nos Q.PARTNER. À cet égard, je félicite nos partenaires Hörmann Solartechnik pour leur maison autonome en énergie et leur prix. Q CELLS propose déjà un portefeuille de produits complet comprenant des systèmes solaires, des systèmes de stockage sur batterie, des solutions cloud et des contrats d’énergie verte, avec lesquels les clients privés peuvent largement passer à l’énergie solaire.”