Reservoir Sun sÃ©lectionnÃ©e par la RÃ©gion des Hauts-de-France pour Ã©quiper 76 lycÃ©es de panneaux solaires

Jeudi 22 Avril 2021, en commission permanente, le Conseil Régional des Hauts-de-France a choisi Reservoir Sun pour la solarisation de 76 Lycées du territoire. C’est la première fois qu’une région s’engage aussi massivement sur la solarisation de ses toitures ; qui plus est dans le domaine de l’enseignement. De quoi évoquer une référence mondiale sur un patrimoine foncier public lié à l’Education !

Cette initiative de la Région des Hauts-de-France de solariser les lycées s’inscrit dans la dynamique de la troisième révolution industrielle en Hauts-de-France (rev3) et répond à l’objectif, fixé dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), de multiplier par deux la part des énergies renouvelables à l’horizon 2030. Elle est doublement symbolique par l’ensoleillement relativement plus faible que les autres régions françaises et par son impact dans le monde de l’éducation publique.

Un projet clé en main sans investissement pour la Région

L’intérêt de cette démarche est triple. Il s’agit d’augmenter la production d’énergies renouvelables en région, de bénéficier de contreparties via les redevances perçues, et d’encourager l’emploi dans les énergies renouvelables.

Reservoir Sun a été retenu comme l’opérateur global qui solarisera le patrimoine public des lycées des Hauts-de-France. « C’est une grande satisfaction qui valide notre modèle et notre accompagnement des territoires dans une transition énergétique concrète et locale. Elle renforce notre mission et nos croyances sur la massification du solaire sur les petits espaces disponibles existants au plus près des lieux de consommation. Nous sommes heureux d’intégrer les lycéens et le corps enseignant à cette démarche » confie Mathieu Cambet, Directeur Général de Reservoir Sun. Reservoir Sun, filiale d’ENGIE et de GreenYellow, est l’acteur référent de l’autoconsommation solaire pour les entreprises et les collectivités. Depuis sa succursale lilloise, elle développera, financera, construira et exploitera, durant au moins 20 ans, l’ensemble des installations photovoltaïques qui seront installées sur les toitures des lycées. Un choix fort a été porté sur la maximisation des ressources locales. Un financement participatif local sera intégré au projet.

Un projet éducatif « sKolar by Reservoir Sun »

Ce grand projet de solarisation s’accompagne d’un projet éducatif et pédagogique unique pour rayonner au cœur de l’écosystème régional, promouvoir le développement durable et engager les jeunes dans une action citoyenne et responsable, telle est l’ambition du projet SKOLAR :

• Une plateforme développée pour et avec des enseignants, pour impliquer les élèves dans la visite des installations, la création de vidéo de chantier, et faire le lien avec le programme pédagogique des lycées autour de la transition énergétique

• Le financement de projets locaux

• Le lancement de la filière photovoltaïque au travers du projet

Encadré

Chiffres clés de l’opération

• 76 lycées sur l’ensemble du périmètre

• Une puissance globale de 15,867 MWc

• Une surface de panneaux de 78 277 m², soit environ dizaine de terrains de foot

• Une production estimée à 15 098 MWh, soit la consommation de 3 212 foyers (consommation par foyer de 4,7 MWh par an)

• Travaux été 2021 – 2022 – 2023

Annexe 1 – Carte des Lycées concernés par le projet

En vert, les 66 Lycées dans le projet de départ

En jaune, les 10 Lycées supplémentaires