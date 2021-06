Installation de 2 centrales solaires chez Mersen Ã  Saint-Bonnet-de-Mure, entre autoconsommation et mobilitÃ© Ã©lectrique

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen a inauguré le 29 juin dernier, ses centrales photovoltaïques sur le site de Saint Bonnet de Mure (69, près de Lyon). Cette nouvelle installation totalise près de 2 400 panneaux photovoltaïques pour une production annuelle représentant l’équivalent de la consommation électrique de 335 foyers (hors chauffage), et permet de couvrir 22% des besoins énergétiques du site du groupe Mersen. En parallèle de cette installation 8 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées et sont en libre-service pour le personnel du site et ses visiteurs. Avec ce projet, le groupe Mersen poursuit sa démarche ambitieuse en matière de développement durable mais également de réductions de sa facture énergétique et de sa dépendance au réseau électrique.

Mersen n’est pas un cordonnier mal chaussé en France. Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech, l’entreprise Mersen vient d’inaugurer son parc photovoltaïque : panneaux au sol et ombrières équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le Groupe est implanté sur le parc industriel de Saint-Bonnet-de-Mure depuis 1981 et regroupe plus de 350 collaborateurs. Le site est spécialisé dans la fabrication de fusibles spéciaux et de protection de semi-conducteurs, de fusibles et appareillage CEI et UL, et de dispositifs pour la transmission de courant pour matériel ferroviaire roulant. Le site intègre également sa plateforme européenne de distribution d’où sont expédiés les produits Mersen vers l’Europe et le Monde.

Couverture de 22 % des besoins énergétiques du site

Fin 2020, le Groupe a confié l’installation de deux centrales photovoltaïques à Legendre Energie. Ces deux centrales solaires en autoconsommation, qui totaliseront une puissance de 716 kWc, ont été raccordées au réseau en mai dernier. Constituées de près de 1 960 modules photovoltaïques, elles produiront 866 MWh chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique de 335 foyers (hors chauffage), et permettront de couvrir 22 % des besoins énergétiques du site de Saint-Bonnet-de-Mure. Ces centrales se composent d’une centrale solaire au sol, de cinq ombrières photovoltaïques installées sur les parkings, couplées à huit bornes de recharge pour véhicules électriques mises à disposition des collaborateurs du groupe Mersen. Le projet a été lauréat de la 9ème tranche de l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation.

« Le Groupe a ainsi contribué … à la fabrication de ces panneaux solaires »

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Mersen est un acteur clé dans la production des cellules solaires. Le Groupe a ainsi contribué, grâce à son expertise matériaux, à la fabrication de ces panneaux solaires ! Je suis donc particulièrement heureux d’être aujourd’hui à Saint-Bonnet-de-Mure pour cette inauguration. Celle-ci illustre parfaitement la démarche ambitieuse du Groupe en matière de responsabilité environnementale, qui repose notamment sur une utilisation responsable des ressources et le recyclage de nos déchets. Autant d’actions destinées à lutter contre le changement climatique et protéger la biodiversité. »

Encadré

Mersen dans le monde

Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain.