GazelEnergie et Q ENERGY mettent en service la plus importante centrale de stockage dâ€™Ã©nergie du Grand Est

Le projet de batteries initié par GazelEnergie et Q ENERGY est doté de 35 MW de puissance et d’une capacité de stockage de 44 MWh. Il fournira des services au réseau électrique via RTE.

Faciliter l’intégration des EnR

Ce projet facilitera l’intégration des énergies renouvelables, stabilisera le réseau et contribuera à réduire la volatilité des prix de l’électricité, avec une capacité équivalente à la consommation quotidienne de 10 000 personnes. Ce projet emblématique renforcera la sécurité d’approvisionnement en électricité, notamment en période hivernale. Composé de 24 conteneurs de dernière génération, ce projet s’implante sur un site offrant un double avantage : un foncier important, déjà anthropisé, et des infrastructures d’accès au réseau existantes. « Cette centrale s’inscrit pleinement dans un modèle de développement que nous défendons avec conviction : installer des grandes centrales de stockage sur des sites industriels. Ce type de reconversion initiée par Gazel Energie sur la centrale Emile Huchet incarne parfaitement notre vision d’une transition énergétique efficace et respectueuse de l’environnement » a déclaré Corentin SIVY, Directeur Développement de Q ENERGY France.

100 MW d’ici 2026

Ce projet, premier du genre pour les deux acteurs, symbolise leur volonté commune d’accélérer le développement de solutions de stockage d’énergie. Il marque également un engagement fort de GazelEnergie et Q ENERGY pour soutenir la transition énergétique. « Ce projet de stockage d’énergie incarne notre ambition de transformer le site Emile Huchet en une véritable éco-plateforme dédiée à la production d’électricité et de services aux système électrique aux énergies vertes. Il démontre notre volonté d’investir en France. Notre partenariat avec Q ENERGY démontre le savoir-faire et la complémentarité de nos deux entreprises. » a poursuivi Frédéric Faroche, Président de GazelEnergie. Une seconde phase de 65 MW a été décidée par GazelEnergie, portant la capacité de stockage sur le site à 100 MW d’ici 2026, faisant ainsi de site Emile Huchet l’un des plus importants hubs de stockage en France.