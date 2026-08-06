SeeYouSun ouvre un 4Ã¨me centre de padel solarisÃ©

Le 8 aoÃ»t 2026, SeeYouSun et sa marque d’exploitation sportive LATRIBU Padel ouvre leur nouveau complexe de padel solarisÃ© situÃ© Ã La FlÃ¨che, dans la Sarthe. Pour des parties de padel acharnÃ©es toujours plus vertesÂ !

Avec ce quatriÃ¨me centre de padel solarisÃ©, le groupe SeeYouSun confirme l’accÃ©lÃ©ration de son dÃ©ploiement sur le territoire. DÃ©jÃ de nombreux licenciÃ©s ont foulÃ© les terrains des premiers complexes sortis de terre, et un fort engouement est Ã©galement attendu dans cette ville sarthoise de 15 000 habitants. Avec LATRIBU Padel, SeeYouSun affirme sa volontÃ© de rendre le sport accessible partout dans les territoires, en proposant des Ã©quipements premium ouverts Ã un large public.

Une toiture productrice d’Ã©nergie

Le complexe s’installe au 1416 Boulevard du QuÃ©bec Ã La FlÃ¨che, juste Ã cÃ´tÃ© du tennis club de la ville, partenaire du projet, qui animera le centre grÃ¢ce Ã ses licenciÃ©s. SeeYouSun est en charge du dÃ©veloppement, de la construction et de l’exploitation de la partie photovoltaÃ¯que du site. L’Ã©lectricitÃ© produite alimente directement le complexe en Ã©nergie. La puissance installÃ©e sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 256 kWc. La production annuelle est estimÃ©e Ã 273 MWh.

Une nouvelle Ã©tape de la Ville Solaire

Ce nouveau centre s’inscrit dans la vision de la Ville Solaire portÃ©e par SeeYouSun, qui consiste Ã transformer les espaces du quotidien en lieux de production d’Ã©nergie, de services et de convivialitÃ©. Une quinzaine de nouveaux centres sont actuellement en cours de dÃ©veloppement partout en France. Ce projet a Ã©tÃ© co-financÃ© et co-dÃ©veloppÃ© avec CÃ©novia, partenaire historique et acteur local de l’amÃ©nagement urbain et du stationnement de la mÃ©tropole du Mans. Ensemble, SeeYouSun et CÃ©novia ont fortement dÃ©veloppÃ© le solaire dans la Sarthe, oÃ¹ 61 projets sont dÃ©jÃ mis en service, reprÃ©sentant 10,4 MWc de puissance installÃ©e.

EncadrÃ©

Quelques chiffres clÃ©s de l’installation