Eclipse solaire Ã©ternelle pour Systovi

Le fabricant français de panneaux solaires Systovi a annoncé le mercredi 17 avril dernier la cessation de ses activités face à “l’accélération soudaine du dumping chinois” et à la suite de son placement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, selon un communiqué de l’entreprise. Les appels aux secours de la filière photovoltaïque européenne n’ont pas été entendus. Elle sombre…apportant Systovi dans son naufrage !

Sur le dernier semestre, quatre industriels européens du solaire photovoltaïque ont plié boutique. Le fabricant français Systovi vient tristement allonger la liste en ce printemps 2024. Il y a à peine un mois, dans un communiqué de presse du 14 mars dernier, Systovi, fabricant français de solutions solaires, annonçait sa recherche d’un repreneur. Malgré une recherche intensive pour ses activités de conception, production et commercialisation basées à Carquefou, en Loire-Atlantique, l’entreprise n’a pas reçu d’offre de reprise pour ses activités et elle est au regret d’annoncer la cessation de ses activités.

« Une décision inévitable »

Depuis sa création en 2008, Systovi, fabricant français de solutions solaires, a contribué activement à la transition énergétique et à la structuration d’une filière industrielle du photovoltaïque à échelle nationale et européenne. Ces dernières années, l’entreprise a régulièrement investi dans son outil industriel et en R&D.

Malgré ces investissements, l’entreprise fait face à l’accélération soudaine du dumping chinois depuis l’été 2023 et les discussions réglementaires en cours en France et en Europe, auxquelles elle a participé depuis des années, n’auront pas d’effet dans un délai compatible avec ses enjeux. En dépit de la recherche intensive d’un repreneur, et d’une cinquantaine de contacts d’acteurs intéressés, Systovi n’a pas reçu d’offre de reprise. Suite à la décision du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 17 avril 2024, la société est contrainte d’annoncer la cessation immédiate de ses activités. “Cette décision douloureuse était devenue inévitable. Malgré de très nombreux contacts ayant manifesté un intérêt pour Systovi, aucun n’a concrétisé d’offre. Nous sommes très tristes de cette issue et mobilisons dès à présent toute notre énergie pour accompagner du mieux possible les femmes et les hommes qui se sont battus depuis 15 ans pour faire exister le solaire français.”, déclare Paul Toulouse, directeur général de Systovi.

Une mise en liquidation qui intervient au pire moment

Contacté par l’AFP, Daniel Bour, président du Syndicat Enerplan des professionnels du solaire a mis en avant « l’importance du pacte solaire qu’on vient de signer avec Bruno Le Maire il y a quelques jours à peine”. En effet, la funeste cessation d’activité de Systovi intervient alors que la France a lancé début avril un “plan de bataille” pour doubler le rythme de déploiement des capacités d’énergie solaire de 3 à 6 GW sur son territoire d’ici 2030 et soutenir la production de panneaux solaires fabriqués en Europe, face à l’ultra-domination industrielle de la Chine. L’objectif est de “produire en France d’ici 2030 40% des panneaux photovoltaïques que nous utilisons”, avait affirmé début avril le ministre de l’Economie Bruno Le Maire après une visite d’un parc photovoltaïque dans les Alpes de Haute Provence. Quand on sait également que le gouvernement vient d’avancer à 2035 (au lieu de 2050) l’objectif de parvenir à 100 GW de production solaire, le calendrier de cette mise en liquidation de Systovi est terrible. Elle intervient au pire moment.

« Accompagner du mieux possible les femmes et les hommes qui se sont battus depuis 15 ans pour faire exister le solaire français »

Les paroles de Bruno Le Maire semble relever de l’incantation même si deux projets français de 5 GW Carbon à Fos et Holosolis en Moselle sont dans les tuyaux. Mais le signal Systovi n’est pas de bon augure. Le gouvernement a d’ailleurs déploré l’échec du processus de recherche de repreneurs initié par l’entreprise, a indiqué à l’AFP le cabinet du ministre de l’Industrie Roland Lescure, assurant que l’Etat “suit de près la situation des salariés et l’avenir des actifs de Systovi”. Afin de soutenir ses employés au mieux durant cette période de transition difficile, l’entreprise va mettre à disposition des salariés des dispositifs d’accompagnement dédiés au retour à l’emploi et identifier des postes ouverts au sein du groupe et sur le bassin géographique. Elle invite également les entreprises du territoire à communiquer les offres d’emploi actuellement disponibles. “Nous sommes très tristes de cette issue et mobilisons dès à présent toute notre énergie pour accompagner du mieux possible les femmes et les hommes qui se sont battus depuis 15 ans pour faire exister le solaire français”, a conclu Paul Toulouse, directeur général de Systovi.

L’entreprise avait réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 21,5 millions d’euros.