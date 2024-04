Innovation/TEAMsun : une ombriÃ¨re comme un tournesol !

Depuis plus de 15 ans, TEAMsun s’est engagé dans une quête incessante d’innovation dans le domaine solaire. Aujourd’hui, l’entreprise franchit un nouveau cap avec sa dernière trouvaille technologique : l’#OmbrièreTrackée, une petite révolution dans l’autoconsommation photovoltaïque via des projets sur parking !

L’avenir de l’autoconsommation photovoltaïque est prometteur avec TEAMsun. L’entreprise normande propose en effet une solution tracker Ombrière de Parking ‘TOP8V’ (axe parking Nord-sud + ou – 45°). L’intérêt principal de l’ombrière TOP8V de TEAMsun réside dans leur rotation d’est en ouest à + ou – 20° qui assure 33 % de gain de production avec les mêmes panneaux, en comparaison d’une ombrière fixe orientée dans le même sens, ou à des toitures grands bâtiments à faible pente. TEAMsun™ privilégie cette technologie pour les parkings de grande superficie. L’exemple pilote installé en Normandie montre un productible à 920 kWh/kWc/an pour 2 ombrières orientées l’une à l’est l’autre à l’ouest, alors que les ombrières TOP8V vont produire 1225 kWh/kWc/an. L’avantage est encore à 20 % en comparaison d’une ombrière fixe orientée plein sud.

Une première mondiale

L’ombrière TEAMsun est posée sur des supports acier galvanisés ou peint, positionnés à l’avant des places de parking, dégageant ainsi l’ouverture aisée des portières. Le pas de parking est de 2,53 m assure aussi un espace suffisamment large et confortable entre les véhicules. L’onduleur est installé en partie supérieure de l’ombrière. Le câblage est inaccessible et complètement protégé, à l’intérieur des poteaux tubulaires carrés. Les massifs béton à 350 kg/m³ sont encastrés dans le sous-sol du parking et arrase l’enrobé bitumineux, n’occasionnant aucune gêne de manœuvre provoquées par les bordures de trottoirs classiques. En option, l’ombrière TEAMsun peut être équipée d’un éclairage LED nocturne à commande photoélectrique, de bornes de recharges pour véhicules électriques, d’un portique de limitation de hauteur d’accès. L’#OmbrièreTrackée, il fallait y penser, TEAMsun l’a fait ! Une première mondiale…

Encadré

Cinq questions à Eric Pain co-fondateur de TEAMsun

Qu’est-ce qu’une ombrière trackée ?

Eric Pain : C’est une structure couvrant les parkings, équipée de panneaux solaires qui suivent la trajectoire du soleil, maximisant la production d’énergie.

En quoi est-ce une innovation ?

EP : Elle allie le double avantage d’une production énergétique optimisée et d’une utilisation d’espace déjà consommé, sans empiéter sur des terres agricoles ou naturelles.

Quel marché cela représente-t-il pour les intégrateurs électriciens ?

EP : C’est un segment en pleine expansion, offrant aux intégrateurs électriciens une nouvelle opportunité de proposer des solutions énergétiques durables.

Quelle cible pour ce marché ?

EP : Les propriétaires d’espaces commerciaux et de parkings, les municipalités et les entreprises désireuses de valoriser leurs espaces tout en réduisant leur empreinte carbone.

Où peut-on se les procurer ?

EP : Directement auprès de TEAMsun ou via notre réseau d’intégrateurs partenaires agréés qui assurent la distribution et l’installation.