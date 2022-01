12 parcs solaires et Ã©oliens mis en service pour le groupe breton IEL – Initiatives et Energies Locales en 2021

Le groupe IEL – Initiatives et Energies Locales, installateur, producteur et mainteneur d’énergies renouvelables dans le grand ouest, dresse le bilan positif d’une année 2021 riche en mises en service de centrales solaires et de parcs éoliens. A savoir 8 centrales solaires au sol et 4 parcs éoliens mis en service en 2021 !

« Nous avons mis en service 8 centrales solaires au sol et 4 parcs éoliens en 2021 dont la plus grande centrale solaire de Bretagne à Bruz/Pont-Péan (15 MWc) en Ille-et-Vilaine en septembre dernier. » se félicite Loic Picot, président du groupe IEL. Avec ses 20 hectares qui permettront de fournir 5000 personnes en électricité, la centrale photovoltaïque de Bruz/ Pont-Péan est la plus grande réussite de l’année. Un engouement avéré des habitants avec un million d’euros levés lors de la campagne de financement participatif et une inauguration officielle à l’automne qui était aussi la troisième pour le groupe IEL. Sur la presqu’île de Crozon, la centrale solaire de Kerdanvez dans le Finistère initiée par la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime et inaugurée en présence du député et président de l’assemblée nationale Richard Ferrand, permettra de fournir 800 personnes en électricité.

40 MWc de solaire installés en 2021

A Livré-la-Touche en Mayenne, la Communauté de Communes du Pays de Craon a choisi une centrale photovoltaïque pour réhabiliter les 10 hectares d’une ancienne décharge de déchets non dangereux permettant ainsi de fournir en électricité 1500 personnes. Sans oublier les centrales solaires au sol à Vendôme dans le Loir-et-Cher, Grandchamp et Aubigné-Racan dans la Sarthe, Orbec dans le Calvados et Plounévez-Moëdec dans les Côtes d’Armor. Ce qui porte à 40 MWc la puissance solaire installée en 2021. Côté éolien, ce n’est pas moins de 3 projets en Côtes d’Armor qui ont vu le jour à Plestan, Ploumagoar et Kergrist-Moëlou pour une puissance totale de 20 MW. En Loire Atlantique 8,8 MW ont été installés sur les communes de Moisdon-la-Rivière, Petit-Auverné et Erbray.