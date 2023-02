Eaton s’associe Ã  IES pour accompagner les propriÃ©taires de bÃ¢timents dans leur transition Ã©nergÃ©tique

Eaton, spécialiste de la gestion intelligente de l’énergie, vient de signer un accord avec IES, spécialiste des technologies climatiques et de l’analyse des performances énergétiques des bâtiments, afin de développer des approches visant à renforcer la durabilité des bâtiments et à accélérer la transition énergétique. A l’ère des jumeaux numériques !

À l’aide de jumeaux numériques, Eaton et IES ont pour ambition de rendre les bâtiments plus durables en identifiant les écosystèmes énergétiques les plus efficaces, que ce soit en matière d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, de systèmes de stockage d’énergie ou encore, de technologies de production d’énergie renouvelable.

Des simulations physiques sur modèle 3D

Un jumeau numérique est la réplique numérique en 3D d’un bâtiment ou de son infrastructure. L’exécution de divers tests et scénarii sur cette réplique permet de tirer des enseignements des performances passées de l’actif, et ainsi prendre de meilleures décisions concernant l’avenir du bâtiment.

Les services d’IES comprennent des simulations physiques sur modèle 3D, des données opérationnelles en temps réel, un apprentissage automatique et une IA, fournissant ainsi des informations uniques. Ces dernières, alliées à l’expertise d’Eaton en matière de gestion d’énergie, permettent de concevoir les stratégies les plus performantes de décarbonation des bâtiments, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de réduction des coûts énergétiques. Delphine Clément, EMEA Commercial and Industrial Buildings Segment Leader chez Eaton, commente : « Grâce à l’expertise d’IES en matière de physique des bâtiments, nous pouvons montrer à nos clients engagés dans une transition énergétique, comment leurs bâtiments évolueront. Ils seront ainsi en mesure d’examiner les coûts et les avantages de différentes options visant à renforcer la durabilité de leurs infrastructures, et donc de mieux comprendre et réduire les risques liés aux investissements qu’ils doivent réaliser. »

Les bâtiments comme autant de hubs énergétiques

Don McLean, fondateur et PDG d’IES, ajoute : « Les jumeaux numériques seront la clé de notre travail avec Eaton, car ils réagissent et se comportent comme les objets réels dont ils sont les répliques, et fournissent ainsi des informations cruciales lors des prises de décision. Pour les clients d’Eaton, nous examinerons la façon dont un bâtiment est utilisé, en mettant l’accent à la fois sur l’efficacité énergétique et le confort des utilisateurs, avant de construire un jumeau numérique pour prévoir les économies d’énergie potentielles et les périodes d’amortissement de diverses applications de l’approche Buildings as a Grid d’Eaton. » L’approche Building as a Grid d’Eaton vise la transformation des bâtiments en hubs énergétiques en assurant la recharge des VE et la production sur site d’énergie renouvelable. L’objectif est d’aider les propriétaires de bâtiments tertiaires à réduire leurs factures d’énergie et à se conformer aux réglementations relatives à la neutralité carbone.

Le solaire pour un plus grand degré d’autosuffisance énergétique

Delphine Clément explique : « La production d’électricité évolue, tout comme les modes de stockage et de gestion de l’énergie. Le secteur des transports connaît, quant à lui, une évolution identique : le nombre de véhicules électriques en circulation ne cessant de croître, il faut assurer leur recharge efficacement, et ce, sans surcharger les réseaux électriques. Cela représente à la fois un risque et une opportunité pour les propriétaires de bâtiments. Une électrification réussie revalorisera leurs bâtiments, tout en offrant aux utilisateurs un plus grand degré d’autosuffisance énergétique. »

Cette ambition s’accorde pleinement avec l’éthique d’IES : « Les bâtiments représentent actuellement près de 40 % des émissions mondiales de carbone : notre objectif est d’amener ce chiffre à zéro », explique Don McLean. « Notre partenariat avec Eaton s’accorde parfaitement avec ce projet et contribuera à la réalisation de bâtiments tertiaires et industriels à haute efficacité énergétique. »