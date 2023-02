REPowerEU: des mesures Ã©nergÃ©tiques Ã  intÃ©grer aux plans de relance nationaux

Le plan REPowerEU permet d’établir des mesures pour réduire la consommation énergétique, produire de l’énergie propre, diversifier les approvisionnements et soutenir les ménages. Dans un contexte de crise globale, les États membres devront par ailleurs allouer davantage de fonds aux projets énergétiques transfrontaliers et multinationaux. Pour parfaire ce plan, de nouvelles règles concernant les 100 bénéficiaires finaux des financements les plus élevés seront édictées. Explications !

Avec 535 voix pour, 63 contre et 53 abstentions, les députés ont confirmé un accord conclu avec le Conseil en décembre 2022. En vertu de cet accord, les États membres qui demandent à recevoir des fonds supplémentaires au titre d’une modification du plan pour la reprise et la résilience seront tenus d’inclure des mesures visant à économiser l’énergie, à produire de l’énergie propre et à diversifier leur approvisionnement, comme le prévoit le plan REPowerEU de l’UE.

Renforcer l’indépendance et lutter contre la précarité énergétique

Les nouvelles règles couvriront les mesures à titre rétroactif à partir du 1er février 2022, à quelques exceptions près. Les députés ont veillé à ce que ces mesures soient conçues pour soutenir les investissements visant à lutter contre la précarité énergétique des ménages vulnérables, des PME et des microentreprises. Siegfried Mureşan (PPE, RO), co-rapporteur, a ainsi déclaré: “Le plan REPowerEU nous aidera à garantir des prix de l’énergie abordables pour nos citoyens et nos entreprises. Cela nous permettra de sécuriser notre approvisionnement énergétique et de relativiser la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes. Pour que REPowerEU génère une réelle valeur ajoutée européenne, les États membres devraient allouer au moins 30 % des ressources REPowerEU à des projets transfrontaliers.”

Mesures transfrontalières, transparence et climat

Et justement. Les députés ont convaincu les pays de l’UE d’allouer au moins 30% de leurs dépenses au titre de REPowerEU à des mesures multinationales. Ils s’attaquent ainsi aux goulets d’étranglement existants dans la transmission, la distribution et le stockage d’énergie ainsi qu’à l’augmentation des flux transfrontaliers, même s’ils sont effectués par un seul de pays de l’UE. Les députés sont également parvenus à introduire de nouvelles règles de transparence concernant les 100 bénéficiaires finaux qui reçoivent le montant le plus élevé de financement. Ces règles s’appliqueront à l’ensemble des plans pour la reprise et la résilience. Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” devrait s’appliquer aux chapitres REPowerEU. Des exemptions temporaires devraient être accordées aux mesures qui répondent aux préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique, qui réduisent au minimum les dommages environnementaux potentiels et qui ne mettent pas en péril les objectifs climatiques de l’UE. “Nous avons élaboré un plan pour réduire l’impact économique de la guerre tout en faisant progresser la transition verte. Il y aura 20 milliards d’euros supplémentaires pour lutter contre la précarité énergétique, promouvoir l’énergie verte et améliorer nos capacités de stockage de l’énergie. Nous avons négocié une dérogation limitée au principe de “ne pas causer de préjudice important”, car nous sommes déterminés à lutter contre le changement climatique et à ne pas mettre en péril les objectifs climatiques de l’UE. Nous avons également introduit des changements tels qu’une plus grande transparence et la priorité aux projets transfrontaliers.”

ajoute Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES), co-rapporteure.

Financement

Les négociateurs du Parlement ont veillé à ce que, sur les 20 milliards d’euros supplémentaires de subventions proposés par la Commission, 8 milliards proviennent d’une mise aux enchères antérieure de quotas d’émission nationaux dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE). En outre, 12 milliards seront prélevés du Fonds pour l’innovation. De plus, aucune recette générée par le SEQE ne peut servir à des investissements dans les combustibles fossiles. “Nous luttons contre la peur grâce à notre ambition, les citoyens ont connu une année difficile et nous avons besoin de solutions durables pour eux dès aujourd’hui. Demandez à vos gouvernements quelles mesures ils prévoient d’inclure dans leurs plans nationaux, laissez-nous faciliter l’isolation des maisons des citoyens, requalifier notre main-d’œuvre pour de nouveaux emplois verts et aider nos entreprises. Avec RePowerEU, nous avons maintenant établi des exigences claires pour identifier les principaux bénéficiaires, et nous attendons de voir comment les gouvernements utiliseront cet argent ” conclut Dragoş Pîslaru (Renew, RO), autre co-rapporteur.

Encadré

Prochaines étapes

La facilité pour la reprise et la résilience constitue une mesure extraordinaire et ponctuelle. Elle est en place jusqu’au 31 août 2026. Les nouvelles règles relatives aux mesures REPowerEU des plans nationaux de relance entrent en vigueur le jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l’UE.