Comment Singapour envisage d’importer de l’Ã©nergie solaire Ã  partir de la plus grande centrale solaire du monde ?

Singapour veut importer de l’énergie solaire via l’Australia-Asia PowerLink (AAPowerLink). Le projet AAPowerLink connectera ainsi un vaste réseau solaire dans les Territoires du Nord australiens à Singapour via un câble sous-marin. La construction devant commencer en 2024 et s’achever en 2029, le projet AAPowerLink battra les records de la plus grande ferme solaire au monde et du système de transmission d’énergie renouvelable le plus avancé sur le plan technologique. Le développement achevé fournira à Darwin et à Singapour une source d’énergie renouvelable fiable et de haute qualité.

La société australienne Sun Cable se prépare à construire ce qui est probablement le projet d’énergie renouvelable le plus ambitieux que le monde n’ait jamais vu.

L’énergie solaire mise à l’échelle

Le projet AAPowerLink de Sun Cable, dont le coût est estimé à au moins 30 milliards de dollars australiens, fournira jusqu’à 3,2 gigawatts (GW) d’énergie renouvelable dispatchable et disposera de panneaux solaires répartis sur 12 000 hectares dans la ville de Tennant Creek, située à environ 800 km de Darwin dans la région la plus ensoleillée d’Australie. Une fois opérationnelle, la ferme sera en mesure de générer jusqu’à 20 GW d’énergie solaire à grande échelle et jusqu’à 42 GWh de stockage sur batterie et de faire fonctionner l’électricité via un câble sous-marin de 4 200 km jusqu’à Singapour qui traverse les eaux territoriales indonésiennes. En juin 2022, Sun Cable a annoncé que les plans AAPowerLink avaient récemment été jugés « prêts pour l’investissement » par l’organisme consultatif gouvernemental Infrastructure Australia, ce qui pourrait ouvrir la porte à un investissement public potentiel dans le projet.

Singapour ouvre ses portes pour importer de l’énergie solaire

À Singapour, la consommation annuelle d’électricité a presque doublé depuis le tournant du millénaire, passant de 31,7 TWh en 2000 à 51,8 TWh aujourd’hui, dont 95 % proviennent de la combustion de gaz naturel. Mais avec un engagement envers l’Accord de Paris sur le climat et l’objectif 7 des objectifs de développement durable de l’ONU en tête de liste des priorités de Singapour, l’accès à la compétitivité économique et une électricité peu coûteuse, propre et fiable à moyen et long terme est essentiel à sa planification à long terme. La capacité de Singapour à produire sa propre énergie renouvelable est limitée par des contraintes géographiques et doit donc dépendre fortement des importations en provenance des pays voisins de la région. Dans le cadre de son Plan vert 2030, le pays a élaboré un plan de mise en œuvre de 4 Switchs pour décarboner le secteur électrique et diversifier ses sources d’énergie. Ces dernières années, l’Autorité du marché de l’énergie (EMA) a travaillé avec des partenaires régionaux pour tester le commerce transfrontalier de l’énergie solaire. Les essais permettent à l’EMA d’affiner les cadres technologiques et juridiques de Singapour en vue de futures importations d’énergie solaire à plus grande échelle. Avec l’introduction des importations d’énergie solaire sur le marché de Singapour, l’AAPowerLink fournira une mise à niveau majeure de l’approvisionnement en énergie renouvelable, Sun Cable espérant fournir 15 % des besoins en électricité de Singapour à partir de 2028, réduisant ainsi les émissions de carbone du pays d’environ six millions de tonnes par an.